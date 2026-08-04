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Un catamarán que realizaba un paseo turístico en el lago Nahuel Huapi, chocó contra unas rocas y hubo nueve heridos

La embarcación regresaba desde el Bosque de los Arrayanes hacia el muelle de Bahía Brava cuando se produjo el accidente

Un catamarán viaja en un lago
El accidente ocurrió cuando la embarcación Patagonia Argentina regresaba del Bosque de los Arrayanes al muelle de Bahía Brava, en Neuquén (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un catamarán que navegaba por el lago Nahuel Huapi, en la Patagonia argentina, chocó contra unas rocas tras sufrir una falla mecánica en uno de sus motores, lo que dejó a nueve pasajeros con lesiones leves. La embarcación, identificada como el Patagonia Argentina y operada por la empresa MAX2000 S.A., regresaba desde el Bosque de los Arrayanes hacia el muelle de Bahía Brava -provincia de Neuquén- cuando se produjo el incidente.

El capitán de la nave detectó la falla a poco de iniciado el regreso e intentó llevar la embarcación hacia la orilla para evitar mayores complicaciones. La maniobra no fue suficiente y se generó el incidente, ocurrido durante el lunes. A bordo iban un total de 25 pasajeros.

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“El hecho ocurrió cuando el catamarán volvía desde el Bosque hacia el puerto. Apenas empezaba el regreso, el capitán se fue hacia la orilla e intentó acercarse a la costa, pero impactó contra unas piedras. Producto de eso, algunas personas trastabillaron y otras se cayeron”, relató José Suárez, vocero de la empresa, en declaraciones a Diario Andino.

El impacto provocó una abolladura en el casco del Patagonia Argentina por encima de la línea de flotación, lo que evitó que el agua ingresara a la embarcación y que la situación escalara. Aun así, los protocolos de emergencia se activaron de inmediato: cuando el catamarán llegó al puerto de Bahía Brava, dos ambulancias del Hospital “Dr. Oscar Arraiz” de Villa La Angostura ya aguardaban para atender a los afectados.

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De los nueve pasajeros trasladados al nosocomio, varios eran personas mayores. Ninguno presentó lesiones graves; los diagnósticos se limitaron a golpes y contusiones. “Por protocolo se decidió que fueran atendidos en el hospital”, indicó Suárez.

Un catamarán viaja en un lago
Dos ambulancias del Hospital Dr. Oscar Arraiz esperaban en Bahía Brava cuando el catamarán llegó al puerto tras el accidente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los pasajeros se resistió al traslado porque tenía un viaje programado de regreso a Buenos Aires, aunque finalmente fue derivado al centro de salud. “Afortunadamente no hubo ninguna lesión y solo se trató de un hecho menor”, agregó el vocero.

La atención recibida en el Hospital “Dr. Oscar Arraiz” fue reconocida públicamente por MAX2000 S.A. a través de un comunicado oficial. La empresa extendió su agradecimiento al personal directivo, médico, de enfermería y de apoyo del establecimiento, y también a la Prefectura Naval Argentina (PNA) por su intervención en la activación de los protocolos correspondientes.

Tras el accidente, el Patagonia Argentina quedó fuera de servicio hasta que se completen las pericias técnicas y las actuaciones de la autoridad marítima. Según explicó Suárez a Diario Andino, personal técnico proveniente de Buenos Aires viajará hasta la zona para llevar adelante una revisión exhaustiva de los motores.

“A partir de ahora la nave queda sujeta a lo que disponga Prefectura. Una vez finalizado el control, Prefectura determinará cuándo puede volver a navegar. Estimamos que la rehabilitación no demorará más de tres días”, precisó el vocero de MAX2000 S.A.

El comunicado de la empresa

La empresa MAX2000 S.A. desea expresar públicamente su más sincero agradecimiento al personal directivo, médico, de enfermería y de apoyo del Hospital “Dr. Oscar Arraiz”, cuya celeridad, profesionalismo y calidad humana resultaron determinantes para la pronta atención y recuperación de los pasajeros asistidos debido al acaecimiento que sufriera la embarcación Patagonia Argentina el día 3 de agosto de 2026, en ocasión de su regreso al muelle de Bahía Brava.

Dicho reconocimiento se hace extensivo al personal de la Prefectura Naval Argentina por su apoyo e intervención en la activación de los protocolos correspondientes a este tipo de circunstancias.

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