“Las piernas me quedaron volando”: la desopilante anécdota de un reconocido futbolista sobre el día que quiso marcar a Messi

El ex jugador del Arsenal relató cómo sufrió al enfrentarlo

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El 16 de marzo de 2016, Alex Iwobi bajó del autobús del equipo en Barcelona con 19 años y la titularidad en el bolsillo para su debut en la UEFA Champions League. No era un estreno cualquiera: era el Camp Nou, con 76.092 espectadores en las tribuna, y enfrente la delantera más temida del planeta, con Lionel Messi a la cabeza. Lo que ocurrió esa noche quedó grabado en video para siempre, y el mediocampista nigeriano lo recordó con humor diez años después en el podcast Beast Mode On.

El Arsenal llegaba a Cataluña con una desventaja de 2-0 del partido de ida en Londres, donde Messi había marcado dos veces. El técnico Arsène Wenger apostó por el joven Iwobi en lugar de opciones más experimentadas, y el nigeriano afrontó el desafío con una compostura que sorprendió a propios y extraños. Estuvo 73 minutos en el campo, participó en varias de las mejores llegadas del equipo inglés y mostró madurez para su edad. Pero hay una jugada que eclipsó todo lo demás.

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“Le tiraron la pelota a Messi, e intenté ir a presionarlo. Estaba cansado de ese ‘campo de fuerza’ que tiene alrededor. Así que intenté presionarlo apenas. Hizo el primer toque, solamente metió un enganche hacia adentro y me resbalé”, relató Iwobi. El detalle del calzado no hizo más que subrayar lo inevitable de la situación: “En ese momento usaba tapones altos, igual me resbalé. Las piernas me quedaron volando”.

El recordado primer toque de Messi contra Alex Iwobi

El partido terminó 3-1 para el FC Barcelona, con goles de Neymar, Luis Suárez y el propio Messi, que esa noche levantó el balón con delicadeza por encima del arquero David Ospina para cerrar el marcador. La MSN acumuló entre los tres 106 goles en lo que iba de temporada. Mohamed Elneny descontó para los visitantes en la segunda mitad, pero el conjunto culé avanzó a cuartos de final con un global de 5-1.

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La imagen de Iwobi en el piso, con las piernas abiertas y el balón ya lejos, quedó inmortalizada en los compilados de mejores jugadas del astro argentino que circulan en YouTube y redes sociales. Diez años después, el mediocampista confiesa que cada vez que aparece el video la reacción es la misma. “El video aparece en las redes sociales o en YouTube, en compilados de Messi. Veo esa jugada y digo ‘oh no, soy yo de nuevo’, pero estoy feliz”, contó entre risas.

La autocrítica llegó también con una dosis de humor sobre las consecuencias que tuvo el momento para su imagen: “Todos tenían miedo de parar a Messi, así que yo pensé: lo haré. Su primer toque me mandó volando. Intenté cambiarme hasta el peinado para que la gente no me reconociera después de esa jugada”, bromeó el nigeriano.

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Iwobi contra Messi el 16 de marzo de 2016 (Grosby)

Lo paradójico es que aquella noche en el Camp Nou, pese al papelón con Messi, fue el trampolín de su carrera. Tras el partido, Wenger lo mantuvo en el once durante las siguientes ocho jornadas de liga, período en el que el Arsenal no perdió un solo encuentro. Tres días después del duelo europeo, Iwobi anotó su primer gol en la Premier League frente al Everton.

Aquel debut en la Champions marcó también el inicio de una trayectoria que lo llevó por el Everton antes de recalar en el Fulham, club en el que milita actualmente con 30 años.

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