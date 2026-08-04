Deportes
Agregar Infobae enGoogle

“Las piernas me quedaron volando”: la desopilante anécdota de un reconocido futbolista sobre el día que quiso marcar a Messi

Alex Iwobi recordó cuando le tocó medirse con el astro argentino por la Champions League

El ex jugador del Arsenal relató cómo sufrió al enfrentarlo
Guardar

El 16 de marzo de 2016, Alex Iwobi bajó del autobús del equipo en Barcelona con 19 años y la titularidad en el bolsillo para su debut en la UEFA Champions League. No era un estreno cualquiera: era el Camp Nou, con 76.092 espectadores en las tribuna, y enfrente la delantera más temida del planeta, con Lionel Messi a la cabeza. Lo que ocurrió esa noche quedó grabado en video para siempre, y el mediocampista nigeriano lo recordó con humor diez años después en el podcast Beast Mode On.

El Arsenal llegaba a Cataluña con una desventaja de 2-0 del partido de ida en Londres, donde Messi había marcado dos veces. El técnico Arsène Wenger apostó por el joven Iwobi en lugar de opciones más experimentadas, y el nigeriano afrontó el desafío con una compostura que sorprendió a propios y extraños. Estuvo 73 minutos en el campo, participó en varias de las mejores llegadas del equipo inglés y mostró madurez para su edad. Pero hay una jugada que eclipsó todo lo demás.

PUBLICIDAD

“Le tiraron la pelota a Messi, e intenté ir a presionarlo. Estaba cansado de ese ‘campo de fuerza’ que tiene alrededor. Así que intenté presionarlo apenas. Hizo el primer toque, solamente metió un enganche hacia adentro y me resbalé”, relató Iwobi. El detalle del calzado no hizo más que subrayar lo inevitable de la situación: “En ese momento usaba tapones altos, igual me resbalé. Las piernas me quedaron volando”.

El recordado primer toque de Messi contra Alex Iwobi

El partido terminó 3-1 para el FC Barcelona, con goles de Neymar, Luis Suárez y el propio Messi, que esa noche levantó el balón con delicadeza por encima del arquero David Ospina para cerrar el marcador. La MSN acumuló entre los tres 106 goles en lo que iba de temporada. Mohamed Elneny descontó para los visitantes en la segunda mitad, pero el conjunto culé avanzó a cuartos de final con un global de 5-1.

PUBLICIDAD

La imagen de Iwobi en el piso, con las piernas abiertas y el balón ya lejos, quedó inmortalizada en los compilados de mejores jugadas del astro argentino que circulan en YouTube y redes sociales. Diez años después, el mediocampista confiesa que cada vez que aparece el video la reacción es la misma. “El video aparece en las redes sociales o en YouTube, en compilados de Messi. Veo esa jugada y digo ‘oh no, soy yo de nuevo’, pero estoy feliz”, contó entre risas.

La autocrítica llegó también con una dosis de humor sobre las consecuencias que tuvo el momento para su imagen: “Todos tenían miedo de parar a Messi, así que yo pensé: lo haré. Su primer toque me mandó volando. Intenté cambiarme hasta el peinado para que la gente no me reconociera después de esa jugada”, bromeó el nigeriano.

Iwobi Messi portada
Iwobi contra Messi el 16 de marzo de 2016 (Grosby)

Lo paradójico es que aquella noche en el Camp Nou, pese al papelón con Messi, fue el trampolín de su carrera. Tras el partido, Wenger lo mantuvo en el once durante las siguientes ocho jornadas de liga, período en el que el Arsenal no perdió un solo encuentro. Tres días después del duelo europeo, Iwobi anotó su primer gol en la Premier League frente al Everton.

Aquel debut en la Champions marcó también el inicio de una trayectoria que lo llevó por el Everton antes de recalar en el Fulham, club en el que milita actualmente con 30 años.

Temas Relacionados

Alex IwobiLionel Messideportes-argentinaArsenalFC Barcelona

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El descargo del capitán de Platense tras su ataque de furia luego de la caída ante Talleres: qué desató su reacción

Ignacio Vázquez rompió el silencio y se refirió a lo sucedido tras la derrota por 4 a 0 ante la T por el Torneo Clausura

El descargo del capitán de Platense tras su ataque de furia luego de la caída ante Talleres: qué desató su reacción

Los detalles de la “oferta definitiva” que prepara el Barcelona por Julián Álvarez: la “reunión cumbre” que se avecina

Desde España afirman que el director deportivo del Blaugrana se reunirá con el representante de la Araña, quien ya contó su deseo de irse del Atlético de Madrid

Los detalles de la “oferta definitiva” que prepara el Barcelona por Julián Álvarez: la “reunión cumbre” que se avecina

“Ridícula”: la “asistencia fantasma” de Garnacho que desató las bromas en las redes y el golpe que lo sacó del amistoso del Aston Villa

El delantero protagonizó uno de los momentos más comentados del triunfo del conjunto inglés ante el BG Pathum United en Tailandia

“Ridícula”: la “asistencia fantasma” de Garnacho que desató las bromas en las redes y el golpe que lo sacó del amistoso del Aston Villa

Knicks y Warriors entre los peores mercados de la NBA en 2026: qué está pasando con las franquicias más populares

Un ranking de The Athletic, publicado el 3 de agosto, no midió poder actual, sino progreso frente al cierre del curso anterior, y dejó mal posicionados a dos gigantes por movimientos de bajo impacto y varias bajas por lesiones

Knicks y Warriors entre los peores mercados de la NBA en 2026: qué está pasando con las franquicias más populares

Vozinha fue presentado como nuevo refuerzo de Colo Colo: la desafiante frase tras su llegada a Chile

El arquero de la selección de Cabo Verde, una de las revelaciones del Mundial, habló en conferencia de prensa

Vozinha fue presentado como nuevo refuerzo de Colo Colo: la desafiante frase tras su llegada a Chile

MALDITOS NERDS

Square Enix afirma que Final Fantasy VII Remake y Rebirth dispararon sus ventas

Square Enix afirma que Final Fantasy VII Remake y Rebirth dispararon sus ventas

Apple TV suma 19 nominaciones Emmy con ‘La maldición de Widow’s Bay’

Segun Shuei Yoshida, el cierre de Japan Studio respondió al enfoque AAA de Sony para PlayStation

Starsand Island confirma su versión 1.0 para PC, Xbox Series, PlayStation 5 y Switch 2

Refactor Games despide al 85 % tras lanzar ‘FIFA World Cup: Launch Edition’ en Netflix

ENTRETENIMIENTO

Murió Mary Rivera, la actriz que interpretó a la abuela de Ned en ‘Spider-Man: No Way Home’

Murió Mary Rivera, la actriz que interpretó a la abuela de Ned en ‘Spider-Man: No Way Home’

‘Monster: The Lizzie Borden Story’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie de Netflix

Bruce Springsteen celebra la recuperación de su esposa tras ocho años de batalla contra el cáncer

Estuvo a punto de ser demolida pero se convirtió en un monumento histórico: así luce hoy la casa donde murió Marilyn Monroe

George R.R. Martin, autor de ‘Game Of Thrones’, revela que enfrentó un año de pérdidas y depresión: “Puede que lo peor esté por venir”

INFOBAE AMÉRICA

Benjamin Netanyahu condicionó la retirada israelí de Gaza al desarme de Hamas

Benjamin Netanyahu condicionó la retirada israelí de Gaza al desarme de Hamas

Honduras: Perro ataca a una menor de dos años y la deja hospitalizada en Copán

Organizaciones sociales en Costa Rica convocan a plantón en defensa de la democracia y las instituciones públicas

Una tecnología alimentada por energía solar transforma el aire en agua potable en Panamá

Presos políticos y represión religiosa, el doble cerco del régimen de Ortega en Nicaragua