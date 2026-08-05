Expresidente de Colombia tildó a Daniel Ortega de delincuente y criminal durante un acto de la Cepal

El expresidente de Colombia, Iván Duque, tildó de criminal y delincuente a Daniel Ortega durante un evento de la Cepal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El expresidente colombiano Iván Duque calificó este martes a Daniel Ortega de “delincuente” y “criminal” durante la presentación de un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que vincula el desarrollo de América Latina y el Caribe con el fortalecimiento de la democracia y las instituciones.

El documento, titulado Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica, advierte que la región enfrenta un escenario marcado por la competencia geopolítica, la erosión democrática y el debilitamiento del multilateralismo.

Según Centroamérica 360, el informe plantea que el fortalecimiento institucional es una condición indispensable para el desarrollo regional.

Duque intervino en la presentación del estudio como copresidente de la comisión convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, junto con la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Al referirse a Nicaragua, dijo que el país encarna el caso contrario al modelo que propone el informe.

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“Nicaragua es todo menos eso; no es una democracia, es una dictadura opresora, con una centralización de todos los poderes y, por lo tanto, una pérdida absoluta de confianza y de interés de inversionistas que vean oportunidades de negocio en ese país”, expresó Duque.

Iván Duque, expresidente de Colombia, destacó la necesidad de un "liderazgo democrático".- crédito Iván Duque/Facebook

El exmandatario colombiano endureció su posición al mencionar de forma directa al político nicaragüense. “Creo que Daniel Ortega es un delincuente, es un criminal y yo espero que Daniel Ortega encuentre su futuro en la justicia, que es lo que le corresponde”, afirmó Duque.

La publicación también consignó que Duque reclamó una respuesta de la justicia internacional por las violaciones a los derechos humanos que atribuyó al régimen nicaragüense. Denunció encarcelamientos, torturas y expulsiones de opositores por defender libremente sus ideas.

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“Lo que ha hecho con las personas que han sido llevadas a la cárcel, torturadas y expulsadas por defender libremente sus ideas demuestra que no tiene cabida bajo ningún prisma de legalidad”, añadió el exmandatario colombiano.

Duque pidió que la justicia internacional actúe contra Ortega

Ese señalamiento se inscribió en una idea central del informe de la CEPAL: la región solo podrá aprovechar sus recursos estratégicos y fortalecer su posición internacional si cuenta con instituciones sólidas, gobernanza efectiva y Estados capaces de generar confianza. La tesis del documento vincula desarrollo, estabilidad democrática y capacidad de atraer inversión.

Imagen de archivo. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, observa mientras asiste a una reunión de los líderes de los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio y Promoción (ALBA-TCP), en Caracas, Venezuela, el 14 de diciembre de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo

Duque sostuvo además que Nicaragua tiene un amplio potencial económico y social, pero afirmó que ese desarrollo dependerá de la recuperación del orden democrático. Su planteamiento conectó la situación interna del país con una de las conclusiones de fondo del estudio presentado por la comisión regional.

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“Espero que Nicaragua recupere el orden democrático y recupere el potencial que tiene en muchísimos sectores, y que ese potencial se base en la solidez de sus instituciones, en la confianza, en la seguridad y en valores compartidos, entre ellos el valor de la defensa irrestricta de la libertad”, indicó el colombiano.

El informe sostiene que sin instituciones sólidas no hay desarrollo regional

La comisión que elaboró el informe fue convocada para examinar los desafíos geopolíticos de América Latina y el Caribe en la actual etapa internacional. Entre sus conclusiones, sostiene que la prosperidad regional exige instituciones democráticas fuertes, gobernanza eficaz y marcos estatales que ofrezcan confianza pública y previsibilidad.