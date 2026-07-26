Sociedad

La Ciudad transformará la ex estación de tranvías de San Cristóbal en una plaza para más de 20.000 vecinos

El Gobierno porteño anunció que el predio que funcionó como depósito de utilería televisiva y hoy alberga materiales de SBASE será reconvertido en un espacio público con cancha deportiva, patio de juegos, sector de calistenia y un sector cultural semicubierto

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El predio, ubicado entre las calles Matheu, Alberti, Constitución y la avenida Pavón, lleva décadas sin uso público y será reconvertido en una plaza de 13.550 m²
El predio, ubicado entre las calles Matheu, Alberti, Constitución y la avenida Pavón, lleva décadas sin uso público y será reconvertido en una plaza de 13.550 m²

Un predio de más de 10.000 metros cuadrados en el barrio de San Cristóbal que lleva décadas sin uso público tendrá una transformación. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que la ex estación de tranvías del Tramway Metropolitano, construida en 1904, se convertirá en una nueva plaza para los vecinos de la zona. La obra, que abarca una superficie total de 13.550 m², tiene un plazo estimado de 14 meses de ejecución, con finalización prevista para el segundo semestre de 2027.

El predio, ubicado entre las calles Matheu, Alberti, Constitución y la avenida Pavón, alberga uno de los pocos testimonios materiales de la red de tranvías que surcó Buenos Aires a principios del siglo XX.

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Su fachada de ladrillos, sus galpones y sus estructuras metálicas sobrevivieron al paso del tiempo, aunque con usos que poco tienen que ver con el transporte: fue depósito de utilería y equipos de canales de televisión hasta 2014, y actualmente sus instalaciones guardan materiales, algunas unidades ferroviarias de subte en desuso y alojan oficinas administrativas de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Ahora, toda esa infraestructura será la base sobre la que se construirá el nuevo espacio público.

La renovación no implicará la demolición del patrimonio existente. El edificio ferroviario de fachada de ladrillos se conservará, se recuperará su frente y se pondrá en valor para integrarlo al nuevo espacio. Las estructuras metálicas del predio, por su parte, serán reutilizadas y adaptadas como pérgolas.

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La obra incluye un patio de juegos con pisos blandos de caucho, una cancha deportiva, un sector de calistenia y un espacio cultural semicubierto para actividades artísticas
La obra incluye un patio de juegos con pisos blandos de caucho, una cancha deportiva, un sector de calistenia y un espacio cultural semicubierto para actividades artísticas

Sobre ese esqueleto histórico se tenderá césped, se plantará nuevo arbolado y arbustos, y se instalarán espacios recreativos que incluyen un patio de juegos con pisos blandos de caucho, una cancha deportiva y un sector de calistenia con postas aeróbicas. El proyecto incorpora, además, un espacio cultural semicubierto destinado a actividades artísticas y a la exposición de esculturas de la Ciudad.

La obra también contempla la renovación integral del entorno inmediato: las veredas de toda la manzana serán refaccionadas con mejoras en accesibilidad, iluminación, seguridad y conectividad peatonal. Según el Gobierno porteño, la nueva plaza beneficiará a más de 20.000 vecinos de un barrio que históricamente registró un déficit de espacios verdes por habitante.

“De las 100 ciudades más pobladas del mundo, Buenos Aires es la séptima con mayor cantidad de espacios verdes. Pero eso no nos alcanza, seguimos desafiándonos y vamos por más lugares con actividades al aire libre para los porteños”, afirmó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La historia del predio arranca en 1904, cuando Buenos Aires contaba con poco más de 950.000 habitantes y su red de tranvías superaba los 250 kilómetros de tendido eléctrico, a los que se sumaban otros 230 kilómetros de recorridos con tracción a sangre.

La fachada de ladrillos del edificio ferroviario se conservará, y las estructuras metálicas existentes serán adaptadas como pérgolas dentro del nuevo espacio verde
La fachada de ladrillos del edificio ferroviario se conservará, y las estructuras metálicas existentes serán adaptadas como pérgolas dentro del nuevo espacio verde

Ese año se levantó la estación del Tramway Metropolitano en San Cristóbal, que funcionó como centro de trasbordo para cuatro líneas que conectaban distintos puntos de la ciudad. Tiempo después, la Compañía de Tranvías Anglo Argentina absorbió el Tramway Metropolitano y la red continuó su expansión hasta superar los 800 kilómetros.

El declive del tranvía comenzó en la década de 1940 y en 1963 dejó de operar como medio de transporte público en la Ciudad. La estación pasó a funcionar como terminal de las líneas 311 y 312, con recorridos circulares que llegaban hasta Retiro. Esos circuitos perviven hoy en las líneas 61 y 62 de colectivos, que unen Puerto Madero, Recoleta, Balvanera, San Cristóbal y San Telmo con los centros de trasbordo de Constitución, Retiro y Once.

La nueva plaza en San Cristóbal se suma a otras obras recientes que forman parte de una política de creación y mejora de espacios verdes en los distintos barrios porteños.

En las próximas semanas, el Gobierno de la Ciudad también iniciará la construcción del Parque Ferroviario Villa Urquiza, otro antiguo predio ferroviario que seguirá el mismo camino de reconversión en espacio verde público.

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