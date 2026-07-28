La respuesta de Lisandro Martínez cuando le preguntaron por la “campaña anti Argentina” que se generó en redes tras perder la final del Mundial

El defensor fue consultado por la campaña anti Argentina originada después de la derrota ante España

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Lisandro Martínez fue consultado durante su recibimiento en la ciudad entrerriana de Gualeguay sobre la “campaña anti Argentina” que se generó en redes sociales durante el Mundial 2026, y que incluyó opiniones de diferentes protagonistas del mundo del fútbol, como así también personajes de la farándula o la música internacional, que también criticaron al tricampeón del mundo.

“Da un poquito de bronca porque claramente no tienen de dónde generar ese odio, ¿no?”, inició su respuesta el zaguero central de 28 años en un video publicado por ESPN. A continuación, siguió su contestación: “Hablan por ahí de que somos agrandados, de que somos esto. Bueno, capaz que habla un poco más de la gente que hace esas cosas que de nosotros. Siempre fuimos muy respetuosos con el rival. Se decía que después de la final no habíamos reconocido a España. Los saludamos a todos los jugadores, a todo el cuerpo técnico. Estuvimos ahí. Y después, obviamente, la imagen que se ve que le estamos dando la espalda es cuando nuestra gente nos estaba cantando”.

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Este movimiento se produjo después de la caída de Argentina ante España en el tiempo suplementario de la final de la Copa del Mundo por el único gol de Ferrán Torres a los 105 minutos. Diversos medios europeos apuntaron contra la forma de juego del equipo conducido por Lionel Scaloni y sacaron una imagen de contexto, en la que los futbolistas de la Albiceleste saludaban al público que estaba en las tribunas y fue considerado como que estaban dando la espalda a sus colegas españoles durante la premiación. Cabe destacar que los sudamericanos saludaron con respeto a esos futbolistas durante la entrega de las medallas.

En este sentido, Licha remarcó que ese gesto tuvo la única intención de agradecer el aliento de los hinchas en el Estadio MetLife: “Fue una muestra también de respeto hacia nuestra gente, quedarnos ahí el momento que teníamos que quedarnos”.

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El recibimiento a Lisandro Martínez en Gualeguay

Luego del triunfo europeo, desde el programa español El Chiringuito apuntaron: “Hoy ha ganado el fútbol”. Aseguraron que el campeón de Qatar 2022 “ha ido por detrás de España todo el partido” y que La Roja “le ha bailado”. “La imagen ha sido patética”, sintetizaron a la hora de definir el rendimiento de la Celeste y Blanca. Y uno de los panelistas lo siguió: “Es de equipo pequeño”.

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Esto superó al plano futbolístico porque el actor estadounidense Mike Colter, famoso por interpretar a Luke Cage en el universo Marvel, acusó al país de “racista”. Samuel Jackson también aseguró que “Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista“. Por otro lado, la cantante Rosalía republicó un video de Mia Khalifa, que muchos usuarios consideraron ofensivo. ”Ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la compositora española que tocará en los próximos días en Buenos Aires.

De regreso al entorno de la disciplina, el director deportivo de la selección alemana, Rudi Völler, rechazó la idea de que el camino argentino represente un modelo a seguir para otros combinados nacionales durante su intervención en el Congreso Internacional de Entrenadores de la BDFL (Asociación Alemana de Entrenadores de Fútbol, en español): “Muchos han puesto a los argentinos como ejemplo de buena defensa. Me parece un mal ejemplo”.

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Rudi Völler fue una de las voces que criticó la participación de Argentina en el último Mundial

“No quiero un equipo que juegue como Argentina. Eso no tiene nada que ver con el fútbol”, subrayó Völler sobre una selección que fue la segunda con menos goles en contra en las últimas Eliminatorias Sudamericanas (10) y el conjunto con menos tantos recibidos en la última Copa América con solo un gol en seis partidos. Todo esto se suma a los cuatro títulos ganados con un gran rendimiento colectivo, tanto en las Copas América 2021 y 2024 como el Mundial 2022 y la Finalíssima 2022.

Jürgen Klopp, flamante entrenador de Die Mannschaft, ponderó a la Albiceleste como uno de los equipos más poderosos del mundo en su presentación en el cargo: “No somos como Francia, ni como España, ni como Inglaterra, ni como Argentina ni como nadie más, sino como nosotros. Pero a nuestra manera: un estilo de fútbol muy, muy intenso. ¿Somos en este momento los número uno del mundo? No, no importa. Pasa todo el tiempo. O sea, a los demás les pasa lo mismo. Excepto el primero, todos están ahí. Entonces, ahora se podría decir que si estuviéramos contentos en el segundo lugar, nos molestaría no estar en el primero. ¿Podemos vencer a los, cuántos son?, once equipos que están por delante de nosotros? Sí, en ciertos momentos hay que hacer que eso sea posible. Para eso hay que jugar al fútbol de cierta manera y eso es lo que queremos, sin duda alguna, sin duda alguna”.

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Incluso, elogió a los dos finalistas de la Copa del Mundo por su esquema de juego: “Para mí, una gran revelación en el Mundial fue que la defensa de cuatro ganó. Para mí, fue así: los equipos que querían dominar activamente el juego, los equipos que realmente, por así decirlo, pudieron ganar el torneo, todos jugaron con cuatro defensores. Jugaremos con extremos, porque estoy convencido de que hoy en día cualquier equipo, cualquier rival, puede cerrar mucho, mucho el campo”.