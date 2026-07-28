Boca Juniors cedió a préstamo a uno de los futbolistas más cuestionados de los últimos años: quién es el “colgado” que sigue en el club

Mientras busca un 9, Riquelme se desprendió de un futbolista prescindible para Arruabarrena (REUTERS/Rodrigo Valle)

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Boca Juniors incorporó tres refuerzos en este mercado de pases y, mientras evalúa la posibilidad de ir por un centrodelantero, también se desprende de algunos jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta por Rodolfo Arruabarrena. En las últimas horas, Lucas Janson oficializó su arribo a Gimnasia La Plata, donde firmó a préstamo por un año sin cargo y sin opción de compra. De esta manera, de la Ribera se marchó uno de los futbolistas más cuestionados por el hincha en los últimos años.

El olavarriense de 31 años que se inició profesionalmente en Tigre, tuvo un paso por el Toronto FC de Canadá y militó varios años en Vélez hasta ser fichado por Boca en el año 2023, no tuvo grandes actuaciones ni nivel con la camiseta azul y oro. Fue tenido en cuenta por cada uno de los cuerpos técnicos que pasaron por la institución en los últimos tres años y contó con chances de mostrar su valía en cancha, pero su nivel estuvo por debajo de lo esperado. De esta manera, dijo adiós temporalmente con 51 partidos, 3 goles y 2 asistencias.

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Su pase costó alrededor de 3 millones de dólares y su vínculo expirará recién a fines de 2027, por lo que a mediados del año que viene Janson deberá resolver su extensión de contrato en el Xeneize, algo que parece poco probable, su salida definitiva o su continuidad por un semestre más. De esta forma, el extremo contará con más protagonismo dentro de un elenco dirigido por Ariel Pata Pereyra que se ilusiona con ser protagonista en el Torneo Clausura y también en la Copa Argentina, donde disputará los octavos de final contra Deportivo Riestra. Su debut podría darse justamente mañana en el duelo ante River en el Bosque (arrancará 19:15).

Lucas Janson jugará un año a préstamo en Gimnasia La Plata

Así las cosas, Janson se suma a las otras tres bajas que había sufrido Boca en esta ventana invernal: Edinson Cavani, quien rescindió vínculo a seis meses de su final, Ander Herrera, quien también decidió dar un paso al costado, y Nicolás Orsini, otro de los nombres a los que se les finiquitó el contrato vigente y que estaba entrenándose de forma diferenciada al plantel profesional desde hacía un semestre. El aspecto positivo para la entidad azul y oro es que sigue achicando la masa salarial.

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Ahora es posible que varios más partan en este mercado, a la espera de oportunidades y minutos en otros clubes: son los casos de Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Marcelo Saracchi, Mauricio Benítez (estos dos retornaron de sendos préstamos en el exterior y serán negociados), más Exequiel Zeballos, que posiblemente sea transferido al Napoli de Italia en las próximas semanas, motivo por el cual el Vasco Arruabarrena no lo considera para las convocatorias.

Quien continúa marginado y entrenándose a contraturno del plantel conducido por Arruabarrena es Juan Ramírez. Segun pudo averiguar Infobae, el ex Argentinos Juniors, Talleres de Córdoba y San Lorenzo permanecerá en la institución salvo que traiga una oferta para ser transferido. Su vínculo expira en diciembre de 2026. El mediocampista de 33 años fue cedido a Lanús en el año 2025, en el que obtuvo la Copa Sudamericana con el Granate incluso sumando minutos en la final contra Atlético Mineiro. Ese 22 de noviembre de 2025 fue su última aparición como profesional, ya que regresó a Boca y ni siquiera formó parte de una lista de convocados.

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BOCA BUSCA OTRO DELANTERO

A poco del cierre del mercado de pases en Argentina, que bajará su persiana este viernes, el Xeneize está tras los pasos de Luciano Gondou (CSKA Moscú), David Romero (Tigre) y Lucas Passerini (Belgrano de Córdoba). La negociación más complicada parece ser con los rusos, ya que el ex Sarmiento y Argentinos Juniors fue fichado hace seis meses por más de 10 millones de dólares y los moscovitas no tendrían intenciones de cederlo. La figura del Matador es pretendida por clubes brasileños, de Europa y Arabia Saudita, lo que lleva a complicar las chances de Boca de incorporarlo, aunque la negociación está abierta. Y por el atacante del Pirata hoy el Luifa Artime, presidente celeste, en una entrevista con ESPN, advirtió que pretenderán una suma de dinero considerable y que escuchará ofertas “hasta mañana”.