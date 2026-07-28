La FIFA recibió duras críticas por el plan para la venta de participaciones en la Copa del Mundo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino junto al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin

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La FIFA anunció este martes planes para vender una participación minoritaria en sus derechos comerciales a inversores privados, una iniciativa que desató un rechazo inmediato de la UEFA, grupos de aficionados y figuras políticas, quienes acusaron al organismo rector del fútbol mundial de intentar mercantilizar el patrimonio colectivo del deporte.

El proyecto contempla la creación de una nueva filial denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), que agruparía los derechos de transmisión, patrocinio, venta de entradas y licencias de los principales torneos de la FIFA, incluidas la Copa del Mundo masculina y femenina y la Copa del Mundo de Clubes. La organización busca captar hasta USD 4.200 millones mediante la venta de participaciones minoritarias, sobre la base de una valoración de USD 20.000 millones.

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Thrive Eternal, un fondo creado por Joshua Kushner —hermano menor de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump— liderará el grupo inversor, según confirmó la FIFA. El banco JPMorgan actúa como asesor financiero de la operación.

La UEFA y el rechazo europeo

FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - 50º Congreso Ordinario de la UEFA - Brussels Expo, Bruselas, Bélgica - 12 de febrero de 2026. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el evento. REUTERS/Benoit Tessier

La Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) respondió con una declaración de tono contundente. “Esto cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar”, afirmó el organismo europeo. “El alma y la gobernanza del fútbol no son activos para comerciar, especialmente con cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros es propietario del fútbol. No es de la FIFA para vender”, añadió la UEFA en el mismo comunicado.

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El organismo europeo, que agrupa a 55 de las 211 asociaciones miembro de la FIFA, señaló que el asunto debería tomarse con la misma seriedad por cada federación nacional, liga, club, jugador, aficionado y gobierno involucrado en el deporte. Según fuentes citadas por The Guardian, la UEFA estudia además su posición legal ante la propuesta.

Las tensiones entre ambas instituciones se encuentran en su punto más alto en años. La UEFA ya había acusado a la FIFA de comprometer la integridad del Mundial cuando el organismo revocó la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun tras una intervención del presidente Trump ante Infantino, un episodio que llevó al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, a boicotear la final del torneo en Nueva Jersey.

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Las críticas desde la política y las gradas

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Copa del Mundo. REUTERS/Dylan Martinez

Andy Burnham, primer ministro del Reino Unido y aficionado del Everton, condenó la iniciativa en redes sociales. “El fútbol no pertenece a los inversores. Pertenece a la gente que llena las gradas”, escribió Burnham, quien agregó: “La Copa del Mundo no es un producto. Es la competición más grande del deporte mundial, y nunca fue de nadie para vender”.

La Football Supporters’ Association (FSA), principal organización de aficionados del Reino Unido, calificó la medida de “nuevo punto bajo” para la FIFA. “Muchos aficionados volvieron del Mundial creyendo que la FIFA no podía hacer mucho más para arruinar todo lo que amamos del torneo más grande del fútbol. Menos de dos semanas después de que se pateara el último balón, han demostrado que siempre pueden encontrar un nuevo mínimo”, señaló la FSA en un comunicado.

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El grupo de seguidores anunció que examinará los detalles del plan a medida que se conozcan y que hará “todo lo que esté en su poder para luchar” contra lo que describió como una larga cadena de decisiones que amenazan el futuro del fútbol “por una ganancia comercial a corto plazo”.

El papel de Infantino y los vínculos con Trump

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el rey Felipe VI de España, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ​​Rafael Louzan, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, antes de levantar el trofeo. REUTERS/Mike Segar

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó la iniciativa como una vía para democratizar el fútbol a escala global. “Se trata de la democratización del fútbol en todo el mundo”, afirmó en el comunicado oficial del organismo. Infantino había adelantado la dirección del proyecto el 18 de julio, durante una reunión con todas las asociaciones miembro celebrada en Manhattan, donde prometió “desatar el potencial comercial y la oportunidad que tiene la FIFA”.

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The Times informó que Infantino podría asumir un cargo de “comisionado” o director ejecutivo de la nueva empresa una vez concluya su último mandato presidencial en 2031, una función que según los mismos reportes podría llevar aparejada una remuneración anual de alrededor de 48 millones de libras esterlinas. La FIFA negó que esa posibilidad hubiera sido discutida, aunque aclaró que “el presidente y la administración de la FIFA tendrán y deben tener roles de liderazgo en esta entidad, si es aprobada”. Dos fuentes citadas por The Times indicaron que la administración Trump fue consultada sobre los planes.

Un antecedente fallido y los riesgos del nuevo modelo

Claudia Sheinbaum junto al presidente de la FIFA en la final del Mundial 2026 (Presidencia)

No es la primera vez que Infantino intenta atraer capital privado a gran escala. En 2018, acordó en principio un esquema de USD 25.000 millones con el banco japonés SoftBank para financiar una Copa del Mundo de Clubes ampliada y una Liga de Naciones global, proyecto que naufragó ante la oposición de la UEFA y los clubes europeos. Según The Guardian, la UEFA y los clubes vuelven a estar unidos contra la propuesta actual, aunque Infantino podría contar con respaldo suficiente en otras regiones para avanzar sin ellos.

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Entre los temores expresados por fuentes cercanas a clubes de élite europeos, recogidos por The Guardian, figura la posibilidad de que los inversores privados ejerzan presión para ampliar la Copa del Mundo de 48 a 64 equipos, para celebrarla con mayor frecuencia que cada cuatro años o para priorizar sedes en función de su atractivo comercial, en lugar de criterios deportivos o de desarrollo.

Los incentivos para las asociaciones miembro

Para obtener el respaldo de las 211 federaciones nacionales —cuya mayoría es necesaria para aprobar el plan—, la FIFA ofrece un aumento sustancial en los fondos de desarrollo. Cada asociación recibiría USD 20 millones en capital único si la operación prospera, frente a los USD 8 millones actualmente comprometidos para el ciclo 2027-2030. Los desembolsos anuales continuarían incrementándose hasta 2038, con cifras proyectadas de USD 22 millones y USD 24 millones en los ciclos subsiguientes.

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La FIFA precisó que las asociaciones podrían elegir si participar o no en las nuevas oportunidades financieras, y reiteró que el organismo “retendría el control exclusivo sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones reglamentarias y deportivas”. No se fijó ningún calendario para el debate ni para la votación del Consejo de la FIFA o del Congreso de las 211 asociaciones.