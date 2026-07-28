Crimen y Justicia
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Cayó una bala perdida en un reconocido club de CABA e hirió a un hombre: cerraron hasta nuevo aviso

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en el Centro Naval de Núñez y generó alerta entre los socios. Sospechan que el proyectil vino del Tiro Federal Argentino

Centro Naval de Núñez
Centro Naval de Núñez
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El club Centro Naval suspendió de manera preventiva todas las actividades en su sede ubicada en el barrio porteño de Núñez luego de que un hombre resultara herido por el impacto de una bala perdida que cayó en las inmediaciones del establecimiento.

Según supo Infobae, el episodio ocurrió el sábado 25 de julio, alrededor de las 11.30, cuando el invitado de un socio recibió un disparo en uno de sus brazos mientras se encontraba dentro del predio. La víctima, mayor de edad, fue asistida de inmediato por personal médico y luego trasladada a un hospital, donde quedó fuera de peligro.

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A raíz del hecho intervino la Policía de la Ciudad y agentes de la Comisaría Vecinal 2B, quienes llegaron al lugar tras un llamado de las autoridades del club. Ese mismo día, a las 22.40, los peritos ingresaron al predio para realizar las tareas correspondientes en la zona y llevarse el proyectil para analizar.

La sede del Tiro Federal Argentino
La sede del Tiro Federal Argentino

De acuerdo a las primeras hipótesis, la bala habría provenido del Tiro Federal Argentino, ubicado justo al lado del Centro Naval. En este contexto, socios de la institución señalaron a este medio que no es la primera vez que ocurre un episodio así: en reiteradas ocasiones han aparecido proyectiles en diferentes sectores del club, especialmente en las canchas de hockey.

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A través de un comunicado interno al que tuvo acceso Infobae, las autoridades del establecimiento comunicaron el hecho a su comunidad y señalaron que mantienen contacto permanente con el socio y con el hombre lesionado mientras avanza la investigación judicial para determinar el origen del disparo y las eventuales responsabilidades.

No obstante, como consecuencia del incidente, la institución resolvió suspender preventivamente todas las actividades en la sede de Núñez hasta que se esclarezcan las circunstancias del hecho y existan garantías de seguridad para retomar su funcionamiento.

También informó una serie de medidas que tomarán sus autoridaes. Entre ellas, que se presentarán ante la fiscalía interviniente como parte directamente perjudicada y que enviará una carta documento al Tiro Federal Argentino por este nuevo episodio.

Asimismo, aseguraron que comunicarán lo sucedido a los clubes vecinos -ya que en esa zona también está el Liceo Naval Argentino y el Club Universitario de Buenos Aires-, a la empresa Helicenter de helicópteros, a los establecimientos educativos que realizan actividades deportivas en el predio y a las autoridades del Gobierno de la Ciudad.

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