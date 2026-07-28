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Villa Gesell: la mujer detenida por la muerte de su hija de 2 años se negó a declarar

El fiscal del caso evalúa imputar a Lucía Sosa de homicidio agravado por el vínculo

Detebida Muerte nena Villa Gesell
La mujer fue detenida por la DDI
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Luego de ser detenida, la madre de Isabella, la niña de 2 años fallecida en Villa Gesell, se negó a declarar en la indagatoria, mientras la fiscalía analiza un posible cambio de carátula en la causa.

Lucía Sosa, de 44 años, fue arrestada este lunes tras el avance de la investigación que la involucra en la muerte de su hija menor. La audiencia indagatoria finalizó este martes, y la mujer optó por no brindar declaración ante el fiscal, siguiendo la recomendación de su defensa.

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La causa se encuentra actualmente bajo la carátula de abandono de persona seguido de muerte agravado, aunque, según la agencia Noticias Argentinas, las autoridades consideran modificar la calificación legal.

En ese sentido, el fiscal Juan Pablo Calderón aguarda los resultados de los análisis solicitados, que podrían derivar en una imputación más grave por homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla prisión perpetua. En la figura actual, la pena máxima alcanza los 20 años de cárcel.

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De esta manera, la investigación sigue abierta con una serie de medidas clave. Entre ellas, se incluyen pericias psicológicas y psiquiátricas, para determinar si Sosa es imputable. Además, se esperan los resultados de estudios complementarios de autopsia, como exámenes toxicológicos e histopatológicos.

Isabella Aguirre - Nena Villa Gesell
Isabella Aguirre - Nena Villa Gesell (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autopsia practicada sobre Isabella determinó que la causa de muerte fue una asfixia obstructiva seguida de paro cardíaco.

En paralelo, los investigadores reconstruyen un antecedente relevante ocurrido en Mar del Plata, donde Sosa y su pareja Javier Picard enfrentaron un juicio por la muerte de sus hijas Candela y Jazmín, de cinco y once meses respectivamente, fallecidas en 2013 y 2016.

Ambos resultaron absueltos en ese proceso. Aunque esa causa no puede reabrirse, aporta contexto al caso actual y es considerada en el marco de la pesquisa por la muerte de Isabella.

Las conclusiones de los análisis en curso definirán el rumbo de la acusación y el futuro de la causa.

El caso

Todo comenzó el 20 de julio, cuando Sosa llevó a su hija Isabella Aguirre al Hospital Municipal Arturo Illia. Según declaró la mujer, la nena se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera. Sin embargo, el informe forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia obstructiva, lo que generó una severa hipoxemia y derivó en un paro cardiorrespiratorio.

A pesar de las maniobras de reanimación durante 40 minutos, el equipo médico no logró revertir el cuadro. La fiscalía intervino tras conocerse el resultado preliminar de la autopsia, que descartó la versión inicial de la madre y orientó el expediente hacia la hipótesis de un posible homicidio.

La mujer había sido juzgada en 2018 por la muerte de Yazmín, su hija de 11 meses fallecida en 2016 en Mar del Plata. Tanto ella como su entonces pareja permanecieron prófugos varios días antes de entregarse. Ambos estuvieron detenidos casi dos años. Durante el proceso, insistieron en su inocencia. En el juicio también se analizó el fallecimiento de otra hija de la mujer, una bebé de seis meses que había muerto en 2013.

Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron los informes médicos y descartaron lesiones traumáticas o signos de abuso sexual en ambos casos. Las muertes fueron atribuidas a complicaciones respiratorias. El tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para condenar a la pareja y dispuso su absolución, destacando que no se pudo acreditar la existencia de maltrato infantil, abuso sexual ni agresiones físicas sobre las menores fallecidas.

En paralelo al proceso penal, la Justicia de Familia intervino y dispuso medidas de protección sobre los demás hijos de la mujer. Algunos fueron alojados en hogares y otros dados en adopción. Sosa, en tanto, se radicó en Villa Gesell, formó una nueva pareja con José Daniel Aguirre (53) y tuvo dos hijos más, entre ellos la menor fallecida el pasado 21 de julio.

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