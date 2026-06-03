Caso Agostina Vega, en vivo: el fiscal defendió la investigación y negó que Barrelier haya recibido protección

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando testimonios, pericias y nuevas medidas judiciales mientras la fiscalía intenta reconstruir con precisión qué ocurrió desde que la adolescente de 14 años salió de su casa hasta el hallazgo de sus restos en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra. Claudio Barrelier sigue siendo el único detenido e imputado por el crimen, aunque los investigadores no descartan la posible participación de otras personas.
En las últimas horas, la causa incorporó nuevos elementos vinculados a los movimientos del acusado antes y después de la desaparición de Agostina, además de declaraciones de familiares, allegados y testigos que buscan aportar detalles sobre las horas clave del caso. La autopsia determinó que la adolescente murió por asfixia mecánica y los peritajes continúan para establecer todas las circunstancias del hecho y el recorrido posterior del imputado.
El abuelo de Agostina reveló que la madre de la adolescente sigue internada: “El tema complicado es el psicológico”
Miguel Vega, abuelo de Agostina, contó este miércoles que Melisa, la madre de la adolescente asesinada, continúa internada mientras atraviesa las consecuencias emocionales provocadas por el crimen de su hija. Al ser consultado sobre su estado de salud, explicó que la situación más delicada no pasa por lo físico sino por el impacto psicológico de lo ocurrido.
“Melisa está un poquito complicado el tema de ella”, señaló en una entrevista televisiva. Ante una repregunta, confirmó que sigue hospitalizada y precisó: “Clínicamente está bien, pero el tema complicado es el tema psicológico”. La familia permanece acompañándola mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega.
Garzón defendió la investigación y negó que Barrelier haya recibido protección: “La busqué como a una hija”
El fiscal Raúl Garzón salió este miércoles a responder las críticas que recibió la investigación por el femicidio de Agostina Vega y rechazó las acusaciones sobre una supuesta demora en el avance de la causa contra Claudio Barrelier. “A mí no me dijeron ‘investigue este crimen’. A mí me dijeron ‘busque a una niña desaparecida’. La denuncia dio ese direccionamiento y a las pocas horas ya la buscaba toda Córdoba”, sostuvo durante una entrevista con Cadena 3.
En ese sentido, explicó que las primeras actuaciones estuvieron enfocadas en localizar a la adolescente y afirmó que las sospechas sobre Barrelier surgieron a medida que avanzó la investigación. “A las 48 horas tuvimos una sospecha firme y tomamos decisiones inmediatas. Este señor imputado era el amigo de la mamá de Agostina”, señaló. Además, negó cualquier tipo de favoritismo hacia el acusado. “De ninguna manera tuvo protección Barrelier. No tengo vínculos políticos ni los tuve jamás. Cuando debí sentar a funcionarios públicos, lo hice”, aseguró.
Garzón también se refirió a los cuestionamientos sobre su actuación y a los pedidos de jury impulsados desde distintos sectores. “Cuando un jury deba analizar el trabajo de este fiscal, son ellos los que deben evaluar lo que se hizo y lo que no. Los agravios los respondo con trabajo; entiendo las críticas porque la sociedad está muy golpeada”, afirmó.
Durante la entrevista, el fiscal definió el expediente como “el caso más cruel” que le tocó investigar a lo largo de su carrera y reveló el impacto personal que le produjo. “Soy papá y abuelo; esta causa se investiga con el alma, con el cuerpo y con la ley. La busqué como a una hija. La fiscalía es toda para Agostina”, expresó. Además, dejó abierta la posibilidad de nuevas imputaciones en la causa. “Si la prueba me lo permite, sí habrá más imputados; y si no, no”, sostuvo.
Finalmente, cuestionó la difusión anticipada de información sensible sobre la investigación y lamentó que algunas novedades llegaran a la familia por los medios de comunicación. “La noticia anticipada que este fiscal debía dar a esos padres y abuelos les llegó por los medios. Eso no es bueno, lo digo como papá. Por una primicia, tras una noticia a destiempo, ese abuelo se pudo haber matado. Mi obligación primera era cuidar a esa familia”, concluyó.
El gobernador cordobes Llaryora garantizó recursos para el esclarecimiento del caso
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, garantizó recursos para la investigación sobre el femicidio de Agostina Vega: “Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio”.
La afirmación ocurrió durante el acto por el Día del Bombero Voluntario y agregó: “Como padre, antes que como gobernador, decidí hablar primero con la familia para explicarles lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo hasta que se haga justicia”.
Por último, el gobernador concluyó: “Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos. Es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características”.
Los recientes femicidios de Agostina Vega en Córdoba, Dulce Candia en Misiones y, Noelia Romero en Temperley, conmocionaron a la sociedad argentina y reavivaron la preocupación por la violencia de género. La presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, denunció en Infobae en Vivo Al Amanecer un retroceso luego del cierre de organismos estatales y advirtió sobre la falta de respuestas eficaces.
La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó en las últimas horas nuevos elementos de prueba tras conocerse los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la adolescente hallado en Córdoba. El informe preliminar determinó que la joven murió por asfixia mecánica y detectó posibles signos de abuso sexual, aunque los especialistas aclararon que serán necesarios estudios complementarios para confirmar esa hipótesis.
A poco más de 24 horas de que se conocieran los detalles de la autopsia al cuerpo de Agostina Vega, un documento judicial al que accedió Infobae permite reconstruir por qué Claudio Barrelier recuperó la libertad en mayo de 2025, luego de pasar veinte días detenido por una causa de privación ilegítima de la libertad calificada.
Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, encabezó este martes por la noche una conferencia de prensa en un hotel de la ciudad de Córdoba. Acompañado por sus abogados, Fernanda Alaníz y Gino Torreani, el hombre expuso su postura sobre la investigación, reclamó respeto por la memoria de su hija y criticó la difusión de versiones y comentarios sobre su intimidad.