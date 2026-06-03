Caso Agostina Vega, en vivo: el fiscal defendió la investigación y negó que Barrelier haya recibido protección

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando testimonios, pericias y nuevas medidas judiciales mientras la fiscalía intenta reconstruir con precisión qué ocurrió desde que la adolescente de 14 años salió de su casa hasta el hallazgo de sus restos en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra. Claudio Barrelier sigue siendo el único detenido e imputado por el crimen, aunque los investigadores no descartan la posible participación de otras personas.

En las últimas horas, la causa incorporó nuevos elementos vinculados a los movimientos del acusado antes y después de la desaparición de Agostina, además de declaraciones de familiares, allegados y testigos que buscan aportar detalles sobre las horas clave del caso. La autopsia determinó que la adolescente murió por asfixia mecánica y los peritajes continúan para establecer todas las circunstancias del hecho y el recorrido posterior del imputado.