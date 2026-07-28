Una jornada ideal para el tenis argentino en el circuito Challenger: seis triunfos y un cruce asegurado en cuartos de final

Genaro Olivieri logró un triunfo contundente en San Marino (Crédito: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Guardar

El tenis argentino atraviesa una nueva semana con intensa actividad en el ATP Challenger Tour y este martes dejó un balance ampliamente positivo. Con seis victorias repartidas entre los torneos de San Marino, Liberec y Bonn, los representantes nacionales comenzaron con el pie derecho una nueva gira europea sobre polvo de ladrillo.

En el Challenger 125 de San Marino, el principal certamen de la categoría esta semana, Facundo Díaz Acosta superó con autoridad al italiano Tommaso Compagnucci por 6-4 y 6-2 y avanzó a los octavos de final.

PUBLICIDAD

El zurdo porteño resolvió el encuentro con solvencia, imponiendo el peso de su juego desde el fondo de la cancha y aprovechando las oportunidades de quiebre que generó ante un rival que ocupa el 358° lugar del ranking y no logró hacer pie en el partido.

Díaz Acosta sigue dando pasos hacia adelante rumbo a su gran objetivo: meterse nuevamente en el Top 100. Hoy está 108° y tiene margen para seguir creciendo en el resto de la temporada. Su próximo rival será el italiano Francesco Forti (371°).

PUBLICIDAD

Díaz Acosta no dejó dudas en su debut en San Marino

También celebró en el microestado europeo Genaro Olivieri (199°), quien dejó atrás al español Carlos Taberner (405°) con un contundente 6-4 y 6-1. El bragadense dominó el partido desde el cierre del primer parcial y no le dio opciones a un rival con experiencia en este tipo de torneos.

La única nota negativa para la delegación argentina en San Marino fue la eliminación de Federico Coria (779°), que cayó ante Forti por 6-4 y 6-2. El destino le dio una segunda oportunidad al vencedor: pese a perder en la clasificación, Forti ingresó al cuadro principal como lucky loser y ahora será el próximo rival de Díaz Acosta en busca de un lugar entre los ocho mejores. Por su parte, Olivieri espera por el ganador del cruce entre el francés Luka Pavlovic (184°) y el lituano Vilius Gaubas (128°).

PUBLICIDAD

La producción argentina también fue muy positiva en el Challenger 75 de Liberec, en República Checa, donde Guido Justo (223°) y Juan Bautista Torres (276°) avanzaron con victorias y, además, protagonizarán un duelo entre compatriotas en la segunda ronda que garantizará la presencia de un argentino en los cuartos de final.

Justo derrotó al francés Sascha Gueymard Wayenburg (313°) por 6-4 y 6-4, mientras que Torres protagonizó una de las remontadas de la jornada: luego de ceder el primer set frente al italiano Michele Ribecai (267°), reaccionó a tiempo y terminó imponiéndose por 3-6, 7-5 y 6-2.

PUBLICIDAD

Guido Justo logró una victoria en sets corridos

El cuadro principal del torneo checo también cuenta con la presencia de Nicolás Kicker (369°), quien debutará en la parte alta del cuadro frente al portugués Frederico Ferreira Silva (235°), con la posibilidad de sumarse al buen momento que atraviesan los argentinos en el certamen.

El tercer foco de actividad estuvo en el Challenger 75 de Bonn, en Alemania, donde Federico Gómez (191°) y Alex Barrena (264°) también comenzaron la semana con sonrisas.

PUBLICIDAD

Gómez dejó en el camino al alemán Max Schoenhaus (310°) con un convincente 6-4 y 6-2. En la próxima ronda se enfrentará al italiano Samuele Pieri (400°), surgido de la clasificación.

Barrena, en tanto, necesitó de una gran reacción para revertir un comienzo adverso frente al suizo Johan Nikles (410°). Tras perder el primer parcial por 6-3, elevó su nivel y finalmente se llevó el triunfo por 3-6, 6-3 y 6-3. Su próximo compromiso será, a priori, más exigente: enfrentará al británico Jan Choinski (88°), máximo favorito del torneo.

PUBLICIDAD

Con seis triunfos sobre siete presentaciones, la jornada dejó un saldo altamente positivo para el tenis argentino en el circuito Challenger, una categoría clave para quienes buscan consolidarse en el ranking y acercarse a los cuadros principales de los torneos ATP.

Alex Barrena remontó un partido difícil