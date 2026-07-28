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“Tuve un ángel aparte”: la bailarina argentina que sufrió violencia de género en Marruecos ya tiene pasaje para regresar al país

En diálogo con Infobae, María Aguilar Halak (35) contó cómo se siente tras conseguir la ayuda que necesitaba. Cómo lo logró y el recorrido que realizará hasta su Neuquén natal

La bailarina argentina que sufrió violencia de género en Marruecos ya tiene pasaje para regresar al país

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María Aguilar Halak (35), la bailarina argentina que días atrás denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de violencia de género en Marruecos, donde vivía desde marzo pasado por compromisos laborales, está más cerca de ponerle fin a la pesadilla que sufrió durante casi cinco meses.

En diálogo con Infobae, la artista confirmó que ya tiene pasajes para regresar al país en los próximos días, gracias a la gestión de una amiga de su adolescencia que se puso a entera disposición tras escuchar su estremecedor relato.

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Ya se recaudó todo y hubo una persona clave que me ayudó casi al 100 por ciento con todo esto, así que muy feliz y agradecida con todos ustedes que me habilitaron este espacio y se ocuparon de mí casi”, valoró este martes María, apenas unas horas después de que le confirmaran el itinerario de vuelo para su vuelta a la Argentina.

María, quien el jueves pasado compartió un conmovedor video mediante el cual denunció que había sido atacada, abusada y estafada por un hombre que conoció en Marrakech, la capital marroquí, destacó la colaboración que recibió del cónsul argentino en Marruecos, Arnaldo Tomás Ferrari, y del canciller Pablo Quirno. “Actuaron muy bien”, reconoció.

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La bailarina argentina que sufrió violencia de género en Marruecos ya tiene pasaje para regresar al país
La bailarina agradeció la colaboración que recibió desde Cancillería y la Embajada Argentina en Marruecos.

Sin embargo, la clave para destrabar su situación estuvo en una amiga de la propia bailarina, quien se conmovió por la pesadilla que estaba atravesando y en pocos minutos resolvió su repatriación.

“Gracias a toda la gente que colaboró, que ayudó, que puso su granito de arena, que aportó. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para ellas y en especial a una persona que hizo que todo esto sea posible en cuestión de minutos. Tuve un ángel aparte, esa persona no quiso que diga su nombre, pero es una chica, una amiga de la adolescencia que me lo resolvió”, explicó María en un video que compartió anoche en Instagram Stories.

Ante la consulta de este medio, María detalló que el próximo jueves aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con previa escala en Madrid, España, y recién el domingo emprenderá el último tramo de su regreso hacia su Neuquén natal.

Si bien María asegura estar con “alegría” y “ansiedad” por su retorno al país, al mismo tiempo atraviesa un poco de temor al qué dirán de la sociedad, luego de recibir amenazas y hasta ser acusada de terrorista. “Pero me quedo con el corazón lleno de agradecimiento a toda la gente que me apoyó, me contuvo e hizo posible que esto se diera positivamente y antes de lo esperado”, subrayó.

María Aguilar Halak se mudó a Marruecos por una propuesta de trabajo.
María Aguilar Halak se mudó a Marruecos por una propuesta de trabajo.

En cuanto a la causa que tramita en suelo marroquí, María le dará seguimiento desde Argentina, a pesar de las dificultades por la distancia y los tiempos que puede demandar su resolución.

“Me dieron la opción de dejarlo así pero no quise. El agresor está imputado por estafa y manipulación a ciudadana extranjera, violencia a le fémmé le dicen acá pero sería como violencia o maltrato a la mujer, tanto psicológica como física. Y violacion de las leyes islamicas está en proceso“, explicó.

El crudo relato de María

La bailarina de 35 años abrió una colecta para que la ayuden a reunir el dinero que le falta para pagar un vuelo de regreso a la Argentina (Instagram)

La vida de viajes y shows de baile en distintas partes del mundo que disfrutaba María Aguilar Halak se transformó en un infierno hace casi cinco meses atrás, cuando decidió iniciar una nueva vida en Marruecos. Recibió una oferta laboral, en donde sufrió un accidente que no fue cubierto por sus empleadores. Poco después sufrió violencia de género en manos de un hombre que también la estafó, por lo cual se quedó sin recursos y terminó varada en el país africano.

La trayectoria que María ganó en los últimos años la llevó a recorrer hasta 20 países, por lo que el contrato laboral que había firmado no era ajeno a su estilo de vida. Fue así que decidió mudarse en marzo hacia la ciudad costera de Agadir, ubicada en el sur marroquí.

Sin embargo, todo cambió después de sufrir un accidente laboral que le impidió seguir trabajando. Según relató en su cuenta personal de Instagram, se encontraba en medio de una presentación cuando pisó un carbón encendido y se cayó al suelo.

“Se me desintegraron los últimos dos discos lumbares, el L5 y S1. Me tuvieron que hacer infiltraciones y ahora necesito una cirugía para recuperarme”, contó en el video. Y apuntó: “A raíz de esa situación tuve que dejar de bailar”.

La mujer publicó sus datos bancarios en redes sociales para quienes puedan colaborar con ella
La mujer publicó sus datos bancarios en redes sociales para quienes puedan colaborar con ella

Al mismo tiempo que indicó que la situación se agravó cuando la empresa para la que trabajaba dejó de pagarle el salario que le correspondía, María denunció que “nadie se hizo cargo, nadie me ayudó, nadie hizo nada” en referencia a la lesión que sufrió. Por este motivo, tuvo que afrontar los gastos del tratamiento.

En ese contexto, María decidió mudarse hacia Marrakech, la capital marroquí, en un intento de rehacer su vida. No obstante, terminó por conocer a un hombre que la engañó desde el primer día. “Me dijo que era médico, después anestesista. Empezó con relatos sobre la enfermedad y muerte de familiares para pedirme dinero”, indicó al señalar que le había transmitido confianza el hecho de que ambos fueran parte de la comunidad musulmana.

Además de las estafas, su expareja le había propuesto casarse y formar una familia, pero para esto le pidió que alquilara un departamento para vivir juntos. Durante su descargo en redes sociales, aseguró que afrontó todos los gastos de la relación hasta que comenzaron los episodios de violencia.

“El primer episodio fue cuando me negué a tener relaciones sin protección. Me dio una cachetada y me dijo que en Marruecos esas cosas eran normales, que el hombre era quien mandaba”, relató al indicar que todavía tenía varias marcas que le había dejado en el cuerpo.

Después de que fuera atacada, la mujer denunció los hechos ante la Policía marroquí y se dictó una medida de restricción de acercamiento. A pesar de esto, el acusado la incumplió a los tres días, cuando la interceptó en la calle y volvió a agredirla.

En ese momento, la bailarina descubrió que el hombre no era médico, sino boxeador, y que le habría sustraído alrededor de 4.000 euros, suma que destinó a alquileres, tratamientos médicos y otros gastos derivados de su estadía en Marruecos. A raíz de esto, debió mudarse a otra ciudad por temor a sufrir nuevos ataques.

“No quiero ser una menos. Ya no puedo sostenerme más en este silencio”, admitió María, tras manifestar lo doloroso que era para ella tener que revelar los detalles de la situación que atraviesa en el extranjero. No obstante, señaló que la falta de trabajo y la estafa le quitaron la posibilidad de poder comprarse un vuelo de regreso a Neuquén.

“No me enorgullezco en lo absoluto de estar subiendo este video, pero mi vida estuvo en riesgo. Casi me matan y casi me matan en otro país. Lo único que quiero es volver a mi casa”, concluyó la bailarina al pedir que no la juzguen por las situaciones que tuvo que atravesar.

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