La incómoda situación que vivió Nicole Neumann y su hijo arriba de un avión: “Lo tuve que sacar”

En pleno viaje, Nicole Neumann vivió un particular momento con un empleado de una aerolínea por su hijo Cruz y entró en un acalorado debate (Solo con Niki)

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Nicole Neumann atraviesa unas vacaciones soñadas en Europa, donde el sol y el descanso en familia marcan el ritmo de sus días. Entre paseos, jornadas de buceo y momentos de relax lejos de los compromisos laborales, la modelo decidió desconectarse de las cámaras y dedicarle tiempo de calidad a sus seres queridos, especialmente a su hijo Cruz, fruto de su matrimonio con Manu Urcera. Sin embargo, ni siquiera en medio del paraíso europeo pudo evitar situaciones inesperadas que pusieron a prueba su paciencia y que, la metió en una acalorada discusión con el empleado de una aerolínea.

La anécdota más reciente la relató durante una emisión de su streaming, Solo con Niki, donde Nicole suele abrir la puerta de su intimidad y contar el detrás de escena de su vida cotidiana. “Esto es una señal de que no me tengo que subir al avión”, anticipó entre risas al comenzar su relato. “Me pasó de todo, parecen señales”, agregó, dejando en claro que el viaje tuvo más de un obstáculo.

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Todo comenzó al momento de abordar un vuelo junto a Cruz. Nicole relató que, al chequear los asientos asignados, descubrió que la habían separado de su hijo. “Pensé que estábamos los dos en el centro y me dicen ‘no, tu asiento, pasillo y el bebé del otro lado’. Nunca escuché nada tan insólito en mi vida. Es un bebé, toma teta, no creo ni que esté en el asiento. O sea, lo tuve que sacar, porque me lo hacen sacar, porque viste que a partir de los dos años te hacen sacar otro asiento”, explicó, visiblemente molesta por la situación que, según su testimonio, puso en jaque la lógica y el sentido común.

Nicole Neumann y su hijo Cruz vivieron un particular enfrentamiento previo a abordar el avión para viajar (Instagram)

Lejos de encontrar una solución, el diálogo con el empleado de la aerolínea se volvió un verdadero desafío. “Le digo ‘el chico no va a usar el asiento’, y me dice ‘no, entonces no puede viajar, porque por normativas de seguridad, el pasillo tiene que estar en el medio por cualquier emergencia y el chico tiene que estar del otro lado’. Y le digo ‘pero miralo, es un bebé, ¿cómo le explico al chico que tiene que estar 11 horas sentado, solo, con un cinturón de seguridad?’”, relató Nicole, dejando entrever la incredulidad y el fastidio que le generó la situación.

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En medio del recuerdo de aquel debate, la modelo sumó: “Lo miraban y decían: ‘Ah, pero es grande’. Bueno, está bien, es altito, pero tiene dos años igual el chico. Cuestión que empiezan: ‘Ah, bueno, ¿y cuánto pesa?’. 13 kilos. Y ahí sacan todos la tablet...”. Y, ante el detalle que dio a conocer sobre el pequeño, le respondieron: “Bueno, está bien. Hasta los 15 kilos puede viajar a upa con el otro cinturón de seguridad”.

Pero la travesía europea de Nicole y su familia no estuvo exenta de otros momentos incómodos, aunque esta vez teñidos de humor y cotidianeidad. En una edición anterior de Solo con , Neumann reveló el peculiar problema de convivencia que enfrenta durante las vacaciones con su esposo, Manu. En tono distendido, contó que no logra sentirse cómoda si su marido está cerca cuando ella utiliza el baño, una situación que, según confesó, la incomoda profundamente.

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“En este hotel en el que estamos ahora, que es hermoso y la atención es excelente, la puerta del baño es de vidrio. Estoy en crisis. No quiero restarle mérito a lo lindo que es, pero eso me resulta difícil”, comentó Nicole ante la consulta de sus compañeros del ciclo. La solución, según explicó, es buscar momentos de privacidad absoluta: “Hay que esperar a que el otro salga, o cuando está en la pileta o desayunando, aprovechar ese momento. Si no, es imposible”.

La modelo abrió la puerta de su intimidad y relató el problema que tiene en su viaje (Solo con Niki)

Lejos de restarle importancia, la modelo abordó el tema con naturalidad y generó identificación entre sus seguidores, quienes celebraron la sinceridad y el humor con el que relató las situaciones incómodas que también atraviesan muchas parejas durante los viajes.

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Así, entre postales de playa, debates absurdos en aeropuertos y anécdotas de convivencia, Nicole Neumann demostró que, aun en medio de unas vacaciones soñadas, la vida familiar y los imprevistos siguen estando a la orden del día. Su capacidad para reírse de sí misma y compartir el detrás de escena de su vida privada la mantuvo cerca de su público, que sigue cada una de sus historias con atención y complicidad.