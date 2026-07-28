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La nueva vida de Elba Rodríguez, a 12 años de ganar MasterChef: “Mis padres me hacen ser luchadora”

Entre la emoción del aniversario y el orgullo por sus raíces, la chef compartió cómo su presente se transformó tras conquistar el certamen

Cuatro personas posan frente a un fondo de madera. Una mujer con chaquetilla de chef blanca y trofeo. Tres hombres de traje y camisa blanca
Elba Rodríguez celebra su triunfo en MasterChef 2014 junto a los jueces del certamen, posando con el trofeo que la acredita como la primera ganadora del programa
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La imagen de Elba Rodríguez sosteniendo el trofeo de la primera edición de MasterChef Argentina sigue vigente para miles de espectadores que en 2014 la vieron llegar a la final y consagrarse campeona. Doce años después, la cocinera rememora ese momento como un punto de inflexión que transformó su vida personal y profesional, y lo comparte con sus seguidores en redes sociales a través de un mensaje lleno de gratitud y emoción: “Felices 12 años. ¡Si! De esta gran final donde mi vida personal y profesional cambió de rumbo. Las oportunidades a veces pasan una sola vez y decidí arriesgarme a eso nuevo, pero lo apasionante que era cocinar delante de cámara”.

El recuerdo de aquella noche televisiva no solo marca el inicio de su trayectoria pública, sino también el valor simbólico de convertirse en la primera ganadora argentina del reality gastronómico emitido por Telefe. La consagración de Elba en MasterChef representó para ella mucho más que un premio: fue la validación de un camino recorrido con esfuerzo y modestia, donde la cocina pasó de ser un acto cotidiano de amor familiar a una pasión reconocida nacionalmente.

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Elba nació en una familia de inmigrantes bolivianos que se asentó en la Argentina en busca de mejores oportunidades. Su padre se dedicaba a la albañilería y su madre ama de casa, una mujer que tuvo que enfrentar desafíos desde muy pequeña: “Mi mamá no fue a la escuela. A los 9 años empezó primer grado y los chicos la discriminaban porque era grande. Yo me siento orgullosa de lo que viví y de lo que estoy viviendo. Mis padres me hacen ser luchadora”, recordó Elba en una entrevista.

Una mujer con chaqueta de chef blanca y el logo de MasterChef, cabello castaño rojizo en dos coletas, sostiene un trofeo de cristal
Elba Rodríguez, vestida con chaqueta de chef y el logo de MasterChef, sostiene un trofeo de cristal tras su victoria en el programa de televisión.

Desde la infancia, Elba se vio atravesada por las tradiciones culinarias de sus raíces. La gastronomía típica boliviana formó parte de su vida cotidiana y fue el primer puente afectivo con su cultura de origen. Los valores que le transmitieron sus padres -el esfuerzo, la superación y la dignidad- la acompañaron tanto en su desarrollo académico como en su incursión en la cocina.

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Antes de alcanzar la notoriedad mediática, ya había elegido un camino profesional orientado al cuidado y la ayuda: estudió la licenciatura en enfermería en la Universidad de Lanús y realizó pasantías para ser docente auxiliar. A la par de sus estudios, trabajaba en el municipio de Avellaneda, mostrando una vocación de servicio y una ética de trabajo forjada en el entorno familiar.

La cocina era, hasta entonces, un ámbito íntimo reservado a la familia y los amigos. Elba disfrutaba preparar platos bolivianos y argentinos, convirtiendo cada comida en una celebración y un acto de cariño. Fue ese amor por cocinar para los suyos el que la impulsó a dar el salto cuando surgió la convocatoria para el reality: “Si puedo cocinar con amor para toda mi familia, ¿por qué no en un reality?”, pensó al ver la posibilidad de participar en MasterChef.

Elba Rodríguez, ganadora de Masterchef 2014
Elba Rodríguez, ganadora de Masterchef 2014

Elba no dudó ante la oportunidad: “Cuando vi que buscaban participantes dije: ‘Es mi oportunidad’”. Con 24 años, se presentó a la primera temporada del reality culinario y rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público por su perfil sencillo y su destreza en la cocina. Su plato estrella, la sopa de maní, fue decisivo en la gran final y se transformó en un símbolo de identidad y homenaje a sus raíces.

Elba recuerda con afecto y reconocimiento a quienes la acompañaron en el proceso: “Cada plato, consejo y desafío estaban estos grosos que guiaron mi camino ¡infinitas gracias!”. El triunfo en MasterChef no solo le otorgó visibilidad, sino que abrió nuevas puertas y le permitió redefinir su vocación, ya no solo en el ámbito sanitario, sino también en el cultural y gastronómico.

Al cumplirse 12 años de su victoria, Elba invita a sus seguidores a compartir recuerdos de aquella jornada y reafirma un mensaje de aliento: “Si uno quiere, todo se puede”. Este lema, repetido tanto en sus redes como en entrevistas, resume la actitud resiliente con la que enfrentó las dificultades y los prejuicios a lo largo de su vida.

Elba Rodríguez, ganadora de Masterchef 2014
Luego del triunfo en Masterchef, Elba Rodriguez se destacó como cocinera en varios porgramas

Con el paso del tiempo, Elba consolidó su presencia más allá del set televisivo, participando en diversos medios y plataformas digitales. Su figura se asocia tanto al mundo de la gastronomía como a la representación de una identidad latinoamericana orgullosa de sus orígenes. Reivindica la historia de sus padres y las dificultades que debieron atravesar para forjar una nueva vida en Argentina, y reconoce en esa herencia el motor de su perseverancia: “Mis padres me hicieron como soy”.

La cocinera siempre dejó en claro que las circunstancias adversas forman el carácter y que el optimismo es una elección. En una entrevista anterior, relató: “Por las circunstancias que uno pasa, a veces uno tiende a ser negativo y yo soy todo lo contrario”. El testimonio de Elba inspira desde entonces a quienes enfrentan obstáculos similares y posiciona su caso como ejemplo de integración, superación y orgullo cultural.

Hoy, a más de una década de su consagración, su legado trasciende la competencia televisiva. Su historia continúa vigente tanto en el ámbito gastronómico como en la esfera pública, donde se la reconoce por su humildad y su capacidad de transformar las adversidades en oportunidades.

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