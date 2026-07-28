Costa Rica: La CNE obtiene por primera vez la Bandera Azul Ecológica en construcción sostenible

El muro de contención en Santa Elena protege a las familias de la Urbanización Santa Elena ante la erosión y la socavación del río Cañas./(CNE)

Guardar

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) de Costa Rica ha alcanzado un hito significativo al obtener, por primera vez en su historia, la distinción Bandera Azul Ecológica en la categoría de “Construcción Sostenible” para una de sus obras. El reconocimiento corresponde al muro de contención construido en la comunidad de Santa Elena, en Aserrí, como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI).

Este galardón destaca la aplicación estricta de criterios socioambientales durante el proceso constructivo y subraya el compromiso de la institución con la protección ambiental y el bienestar social.

PUBLICIDAD

El proyecto del muro de contención fue diseñado para proteger a las familias de la Urbanización Santa Elena frente a los riesgos de erosión y socavación provocados por el río Cañas. La pérdida previa del talud había dejado varias viviendas en situación de vulnerabilidad, por lo que la intervención ofrece estabilidad al terreno, reduce el riesgo de nuevas afectaciones y brinda mayor seguridad a la comunidad.

Más de 200 personas vivirán de forma más segura gracias a esta obra, la cual representa una de las más de 165 intervenciones ejecutadas por la CNE en el marco del PROERI.

La obtención de la Bandera Azul Ecológica fue posible tras un proceso de evaluación y otorgamiento realizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

PUBLICIDAD

La empresa encargada de la intervención debió cumplir criterios rigurosos, tales como la gestión eficiente del recurso hídrico, la reducción y manejo de residuos —desviando al menos el 50% para que no llegaran a rellenos sanitarios—, y la aplicación de prácticas de gestión social y ambiental. Estos estándares permitieron que el proyecto destacara entre las obras públicas del país.

La obra de la CNE reduce el riesgo para varias viviendas, estabiliza el terreno y mejora la seguridad de más de 200 personas en la comunidad./ (CNE)

La inversión en las obras de Santa Elena supera los 272,7 millones de colones y beneficia directamente a más de 800 personas, además de su impacto indirecto en la comunidad circundante. El PROERI, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de más de 2 millones de personas en Costa Rica por medio de la reconstrucción estratégica de infraestructura pública segura, accesible y resiliente.

PUBLICIDAD

El programa contempla la intervención de más de 450 proyectos de reconstrucción, especialmente en zonas afectadas por emergencias como la tormenta tropical Bonnie, la Zona de Convergencia Intertropical del Pacífico y el huracán Julia. La coordinación involucra a diversas instituciones como la CNE, Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Ministerio de Educación Pública (MEP), Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH).

Bandera Azul Ecológica: otras entidades reconocidas

La Bandera Azul Ecológica es un galardón que premia el esfuerzo de instituciones, comunidades y empresas por cumplir estándares ambientales y sociales en diferentes categorías, como playas, centros educativos, comunidades, áreas protegidas y construcción sostenible. En 2026, además de la CNE, han recibido esta distinción otras entidades destacadas.

PUBLICIDAD

Entre las organizaciones galardonadas este año, figura el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, que renovó su Bandera Azul Ecológica en la categoría de cambio climático, reconociendo sus prácticas de eficiencia energética y reducción de emisiones.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) también obtuvo la Bandera Azul Ecológica en la categoría de centros educativos sostenibles para varios de sus recintos, gracias a la gestión de residuos, la promoción de la educación ambiental y el ahorro de agua.

La empresa a cargo del proyecto cumplió requisitos de gestión del agua, manejo de residuos y prácticas sociales y ambientales para obtener el reconocimiento./ (CNE)

En años recientes, el Hospital Nacional de Niños recibió la Bandera Azul Ecológica por sus acciones en manejo de residuos hospitalarios y uso racional de recursos. Asimismo, la Municipalidad de San José ha mantenido la distinción en la categoría de municipios, impulsando programas de reciclaje y áreas verdes urbanas. Diversas playas, como Playa Hermosa y Playa Matapalo, han sido premiadas de manera consecutiva por la calidad de sus aguas y esfuerzos comunitarios en limpieza y conservación.

PUBLICIDAD

El incremento de instituciones y proyectos reconocidos por la Bandera Azul Ecológica refleja una creciente conciencia ambiental en Costa Rica, tanto en el sector público como en el privado. Estos galardones impulsan la adopción de mejores prácticas y motivan a otras organizaciones a sumarse a la protección del entorno, en línea con los objetivos nacionales de sostenibilidad y resiliencia ante el cambio climático.

La obtención de la Bandera Azul Ecológica por parte de la CNE no solo marca un precedente para futuras obras públicas, sino que fortalece la cultura de sostenibilidad en Costa Rica, consolidando el compromiso institucional y social con el desarrollo responsable y la gestión eficiente de los recursos.

PUBLICIDAD