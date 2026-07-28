Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Tres muertos y 246 casos Honduras intensifica medidas contra el gusano barrenador en humanos

Hasta la fecha, las autoridades han confirmado 246 personas afectadas y tres fallecimientos

Dos hombres se encuentran junto a una vaca de pelaje blanco y negro en un pastizal. Al fondo se aprecian más vacas y un bosque
Homer Mejía informó que los decesos correspondieron a personas de más de 70 años en Olancho y Francisco Morazán, con condiciones de riesgo, y sostuvo que se deben fortalecer las medidas preventivas
Guardar

La Secretaría de Salud de Honduras reforzó la vigilancia y la prevención ante el aumento de casos de miasis por gusano barrenador en humanos. Hasta finales de julio, el país acumulaba 246 casos confirmados y tres fallecimientos asociados a la infestación, según informaron las autoridades sanitarias.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, explicó que el comportamiento de los casos este año muestra la necesidad de fortalecer las acciones preventivas, en especial entre los grupos de mayor vulnerabilidad.

De acuerdo con la información oficial, las tres personas fallecidas eran adultos mayores de más de 70 años de los departamentos de Olancho y Francisco Morazán, y presentaban condiciones que aumentaban el riesgo de sufrir complicaciones derivadas de la enfermedad.

PUBLICIDAD

La miasis por gusano barrenador ocurre cuando la mosca conocida científicamente como Cochliomyia hominivorax deposita sus huevos sobre heridas abiertas o lesiones en la piel.

Al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo y provocan daños que pueden agravarse rápidamente si no se recibe tratamiento oportuno.

Aunque históricamente esta enfermedad ha afectado principalmente al ganado, las autoridades sanitarias advirtieron que también puede presentarse en seres humanos cuando existen heridas sin protección o condiciones que favorecen la infestación.

¿Quiénes están en riesgo?

Los grupos con mayor riesgo incluyen adultos mayores, personas con diabetes, pacientes que padecen úlceras crónicas, individuos con movilidad reducida y quienes recientemente fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos, ya que cualquier lesión expuesta puede convertirse en un punto de ingreso para las larvas.

PUBLICIDAD

La miasis por gusano barrenador se produce cuando la mosca Cochliomyia hominivorax deposita huevos en heridas abiertas y las larvas dañan el tejido vivo.
La miasis por gusano barrenador se produce cuando la mosca Cochliomyia hominivorax deposita huevos en heridas abiertas y las larvas dañan el tejido vivo.

La Secretaría de Salud reiteró la importancia de mantener todas las heridas completamente limpias, desinfectadas y cubiertas, en especial para quienes viven o trabajan cerca de establos, corrales, granjas, rastros, basureros u otros lugares donde existe una mayor concentración de moscas.

También recomendó revisar diariamente las lesiones para detectar cualquier cambio anormal y acudir de inmediato a un centro asistencial si aparecen síntomas como dolor intenso, secreciones, mal olor, inflamación o la presencia de larvas.

Las autoridades señalaron que la atención temprana permite retirar las larvas, limpiar adecuadamente la lesión y prevenir infecciones secundarias que pueden comprometer la salud del paciente.

Primer plano de una mosca de cuerpo iridiscente azul y verde con ojos rojos posada sobre el pelaje anaranjado de una res, que muestra pequeñas partículas blancas.
Honduras mantiene la coordinación sanitaria y agropecuaria y desarrolla campañas de información para detectar temprano el gusano barrenador y reducir su propagación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vigilancia y acciones oficiales

El aumento de casos también mantiene activa la coordinación entre distintas instituciones vinculadas a la vigilancia sanitaria y agropecuaria, debido a que el gusano barrenador afecta tanto a la salud humana como a la producción pecuaria.

En los últimos años, Honduras fortaleció los mecanismos de notificación y respuesta ante esta enfermedad, luego de que el país volviera a registrar casos del parásito tras décadas de control regional.

Desde entonces, las autoridades de salud y del sector agropecuario desarrollaron campañas de información dirigidas a comunidades rurales y productores para promover la detección temprana y reducir el riesgo de propagación.

Además de las acciones de vigilancia epidemiológica, la Secretaría de Salud continúa impulsando jornadas de educación dirigidas a la población para fomentar el cuidado adecuado de heridas y sensibilizar sobre la importancia de buscar atención médica antes de que la infestación provoque daños mayores recalcaron las autoridades debido al aumento de casos.

Temas Relacionados

HondurasGusanoBarrenadorcontrolhumanos246casos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La presencia de autoridades de defensa de Estados Unidos en Guatemala destaca el papel de Arkansas en la cooperación militar

La Embajada de Estados Unidos indicó que el viaje, realizado el 27 de julio, apunta a sostener y ampliar el trabajo conjunto frente a redes delictivas internacionales y a la estabilidad regional

La presencia de autoridades de defensa de Estados Unidos en Guatemala destaca el papel de Arkansas en la cooperación militar

Costa Rica: La CNE obtiene por primera vez la Bandera Azul Ecológica en construcción sostenible

El reconocimiento al muro de contención de Santa Elena, evaluado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, acredita criterios socioambientales en una intervención del programa financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Costa Rica: La CNE obtiene por primera vez la Bandera Azul Ecológica en construcción sostenible

Fiscalía condena a 32 años de prisión a sujeto que violó a dos niñas, una de ellas con discapacidad, en El Salvador

Nelson Osvaldo Hernández Álvarez recibió además una condena civil de USD 3.600 tras el fallo del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla

Fiscalía condena a 32 años de prisión a sujeto que violó a dos niñas, una de ellas con discapacidad, en El Salvador

Panamá y Perú buscan dar un nuevo impulso a su relación comercial tras la llegada de Keiko Fujimori

Mulino y la nueva presidenta peruana acordaron revisar el Tratado de Libre Comercio, explorar un acuerdo de cielos abiertos y fortalecer la cooperación logística y portuaria.

Panamá y Perú buscan dar un nuevo impulso a su relación comercial tras la llegada de Keiko Fujimori

Más de 12,400 extranjeros solicitaron permiso para trabajar en Panamá

El Ministerio de Trabajo aprobó 8,781 solicitudes y la mayoría correspondió a categorías especiales contempladas en la legislación laboral y migratoria

Más de 12,400 extranjeros solicitaron permiso para trabajar en Panamá

TECNO

Las guerreras K-pop para colorear: cómo crear imágenes de Rumi, Zoey y Mira con IA para imprimir

Las guerreras K-pop para colorear: cómo crear imágenes de Rumi, Zoey y Mira con IA para imprimir

Lista de 6 apps para llevar fecha del periodo menstrual y saber la ovulación

Qué significa soñar con una boda según la Inteligencia Artificial

El negocio de no envejecer: cómo LeBron James, Messi y Ronaldo usan tecnología para extender su carrera

¿Cuánta luz gasta realmente una freidora de aire?: así puedes ahorrar en tu factura eléctrica

ENTRETENIMIENTO

El impactante momento en que un tiburón ataca a influencer mientras pescaba en Fiyi: “Sabía que venía por mí”

El impactante momento en que un tiburón ataca a influencer mientras pescaba en Fiyi: “Sabía que venía por mí”

Primer vistazo de Dakota Johnson caracterizada como Marilyn Monroe para su próxima biopic

De gris, máscara y con actitud de fan: así Ryan Reynolds pasó inadvertido en la Comic-Con de San Diego

Disney quiere de regreso a Macaulay Culkin para una nueva entrega de “Mi pobre angelito”; esta podría ser la trama

Una copia pirata de ‘La Odisea’ se hizo viral en X: Universal amenaza con acciones legales

MUNDO

Arrestaron en Líbano a un hombre acusado de transferir casi medio millón de dólares al Estado Islámico en Siria

Arrestaron en Líbano a un hombre acusado de transferir casi medio millón de dólares al Estado Islámico en Siria

La historia que escondían los huesos de los mayas sobre su supervivencia durante siglos

La FIFA recibió duras críticas por el plan para la venta de participaciones en la Copa del Mundo

Trump y Netanyahu acordaron mantener la coordinación sobre Irán y respaldar los esfuerzos diplomáticos en Medio Oriente

Zelensky saludó una “buena reunión” con Trump en su búsqueda de más apoyo militar contra Rusia