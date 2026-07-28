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La presencia de autoridades de defensa de Estados Unidos en Guatemala destaca el papel de Arkansas en la cooperación militar

La Embajada de Estados Unidos indicó que el viaje, realizado el 27 de julio, apunta a sostener y ampliar el trabajo conjunto frente a redes delictivas internacionales y a la estabilidad regional

Primer plano de dos oficiales militares de diferentes ramas uniformados, uno de verde y otro de azul, estrechándose las manos y sonriendo
La visita del general Steven Nordhaus a Guatemala el 27 de julio buscó reforzar la cooperación bilateral en seguridad y defensa (US Embassy Guatemala )
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La visita del general Steven Nordhaus a Guatemala este 27 de julio apuntó a reforzar la cooperación bilateral en seguridad y defensa entre ambos países, con el foco puesto en la lucha contra el crimen organizado transnacional y en preservar la estabilidad regional, según informó la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

La delegación sostuvo que el viaje se apoya en los resultados recientes de la relación bilateral y que busca mantener y mejorar el trabajo conjunto en áreas clave como seguridad, defensa y desarrollo de infraestructura.

En ese marco, señaló: “A partir de los éxitos recientes de nuestra relación, avanzamos en la lucha contra el crimen organizado transnacional”.

La embajada también vinculó esos esfuerzos con la visión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientada a promover un hemisferio “más seguro y próspero”.

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El objetivo declarado incluye enfrentar tanto a las redes criminales de alcance internacional como a influencias externas que, según la representación diplomática, puedan afectar de forma negativa a la región.

Mesa ovalada de madera, cinco hombres sentados (tres en uniforme militar, dos en traje). Un hombre militar gesticula. Sillas vacías detrás. Nameplates
La visita del general Steven Nordhaus a Guatemala el 27 de julio buscó reforzar la cooperación bilateral en seguridad y defensa. (US Embassy Guatemala )

Nordhaus se reunió con el ministro Henry Sáenz para reafirmar la cooperación en seguridad

Durante su estancia, Nordhaus mantuvo una reunión con el ministro de la Defensa Henry Sáenz para abordar asuntos de interés mutuo en materia de seguridad y ratificar el compromiso de profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Guatemala.

Ese encuentro coincidió con otra visita oficial de alto nivel al Ministerio de la Defensa Nacional: la de Mark Roosevelt Ditlevson, subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas.

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De acuerdo con el Ejército de Guatemala, el funcionario estuvo acompañado por Nordhaus y por el brigadier general Olen Bridges, comandante de las Fuerzas Conjuntas de la Guardia Nacional de Arkansas.

El Ejército guatemalteco indicó en sus canales oficiales que la reunión reforzó la alianza estratégica entre ambos países mediante la cooperación y la coordinación bilateral en seguridad, el intercambio de capacidades y el entrenamiento conjunto con la Guardia Nacional de Arkansas.

La institución castrense sostuvo que esas acciones contribuyen al desarrollo institucional y al fortalecimiento de las capacidades de defensa en la región.

La información oficial identifica a Nordhaus como jefe del Buró de la Guardia Nacional de Estados Unidos. La presencia simultánea de autoridades de defensa estadounidenses y de mandos vinculados con Arkansas subrayó el peso de ese estado en la cooperación militar con Guatemala.

Cinco hombres de pie frente a la fachada de la Embajada de Estados Unidos con un cartel grande, dos en uniforme militar marrón, uno en uniforme militar azul y dos en traje
La visita del general Steven Nordhaus a Guatemala el 27 de julio buscó reforzar la cooperación bilateral en seguridad y defensa. (US Embassy Guatemala )

La cooperación incluyó trabajos de pavimentación en Sanarate entre el 17 de junio y el 1 de julio

El vínculo bilateral no se limitó a las reuniones de seguridad. Como parte de la cooperación estratégica entre el Ejército de Guatemala y las fuerzas de Estados Unidos, personal del 39.º Batallón de Ingenieros de la Guardia Nacional de Arkansas se integró al Cuerpo de Ingenieros del Ejército guatemalteco para participar en labores de pavimentación en Sanarate, en el departamento de El Progreso.

Según informó el Ejército de Guatemala, esos trabajos se desarrollaron entre el 17 de junio y el 1 de julio y formaron parte de una misión de intercambio técnico y cultural destinada a apoyar el desarrollo de la infraestructura del país.

La institución añadió que las tareas en Sanarate fortalecen el intercambio de capacidades, promueven el trabajo conjunto y contribuyen al mejoramiento de la infraestructura vial.

También señaló que ese tipo de obras beneficia la conectividad, el desarrollo económico de las comunidades y el bienestar de la población.

En la misma línea, las fuerzas armadas guatemaltecas afirmaron que mantendrán las alianzas estratégicas que, a su juicio, apuntalan el progreso del país y refuerzan sus capacidades institucionales.

La cooperación con la Guardia Nacional de Arkansas quedó así presentada por el Ejército como un componente de doble alcance: seguridad regional e infraestructura local.

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