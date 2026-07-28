Por qué podría quedar libre el acusado del femicidio de Agostina Jalabert

Juan Manuel Reverter junto a Agostina Jalabert (Captura FOX Oregón)

Guardar

La situación de Juan Manuel Reverter, imputado por el supuesto femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert, en Playa del Carmen (México), podría dar un vuelco a su favor en los próximos días, debido a que el pedido de captura internacional en su contra se encuentra suspendido por orden de un juez federal, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Reverter, que se encuentra alojado en una dependencia policial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Washington, a la espera de una audiencia que defina su deportación, fue arrestado por esa fuerza de seguridad luego de que los agentes constataran que el permiso de permanencia en ese país ya estaba vencido.

PUBLICIDAD

En el medio, el arresto disparó la alerta a Interpol, que tenía una circular roja con su nombre por homicidio, pero México, hasta el momento, no solicitó su extradición. De esta manera, podría ser deportado a Argentina y quedar en libertad, antes de ser encarcelado en el país azteca.

Sucede que sus abogados, Marcelo Fernández y Roxana Piña, aseguraron a este medio que está vigente la cautelar emitida el 18 de julio pasado por Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, a la que este medio tuvo acceso.

PUBLICIDAD

Agostina Jalabert

La medida es la respuesta a un amparo presentado por Fernández y Piña al juez federal tras la orden de aprehensión emitida por la Jueza de Control de Playa del Carmen, el 12 de noviembre de 2025.

“Para definir sobre la detención, el juez solicitó al fiscal del caso las actuaciones que todavía no le fueron remitidas”, detallaron los abogados.

En la resolución, Villa Arnaiz estableció que el imputado sí puede ser detenido en México, pero no puede ser trasladado, incomunicado, entregado a otra autoridad o liberado sin que el Juzgado Federal lo autorice durante el trámite del juicio de amparo.

PUBLICIDAD

Ahora, esperan que la audiencia por la deportación, fechada para el 6 de agosto próximo, defina su situación en Estados Unidos. “Lo más probable es que regrese a Argentina”, manifestaron.

La versión del imputado

Los defensores del ex novio de Jalabert afirmaron a este medio que declaró dos veces como testigo, que “nunca estuvo prófugo”, “que siempre se presentó a la Justicia cuando se lo requirieron” y que “no tenía ningún impedimento para viajar a Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

Según indicaron, el oriundo de Viedma había viajado a ese país para “hacer changas”. “En Argentina no puede trabajar porque los familiares de Agostina lo hostigan y amenazan”, afirmaron. “Hay denuncias presentadas en ese sentido”, remarcaron.

Juan Manuel Reverter (Juan Manuel Reverter)

Los penalistas aseguran que dos fiscales rechazaron la imputación contra Reverter y que, un tercero, “con las mismas pruebas pidió su detención”. Ambos creen que la decisión se debió a la presión mediática y no a nuevos elementos en la causa.

PUBLICIDAD

En el expediente, Fernández y Piña discuten, principalmente, un informe realizado a partir de fotos de la autopsia por un perito de la familia que estableció que el cuerpo de Jalabert presentaba quemaduras de cigarrillo, que fue golpeada y abusada.

En ese mismo análisis, el médico forense Jose Micieli, ex jefe de Policía Científica de Carmen de Patagones, cuestionó que “no se envió a patología, o por lo menos no está informado, partes del cuello que se ven comprometidas en las ahorcaduras. No veo tampoco que haya enviado a estudio histopatológico y bioquímico los órganos (bazo, hígado, pulmón, cerebro)”.

PUBLICIDAD

Ese punto coincide con los reclamos de los defensores, ya que, a su entender, la temprana incineración del cuerpo “perjudicó” al imputado. “No se realizó tampoco un toxicológico que pueda detectar sustancias en el organismo”, detallaron.

“La familia de Agostina autorizó la cremación. Sin el cuerpo no se puede hacer una reautopsia”, afirmaron. Creen que los resultados probarían la inocencia de su cliente.

PUBLICIDAD

El caso

Agostina tenía 31 años, era modelo publicitaria y estaba radicada en México. El 18 de febrero de 2023, Candela, su hermana, la encontró muerta en el baño en suite del departamento de Playa del Carmen, ciudad del Estado de Quintana Roo.

Recerter, que estaba de visita, dormía en una habitación cuando Candela llegó a la propiedad, que estaba cerrada con llave. Luego de abrirle la puerta, el ex novio y la hermana encontraron el cuerpo en el baño.

PUBLICIDAD

Al inicio, la justicia mexicana determinó que se trataba de un suicidio, pero tras la insistencia de su familia, que destacó que esa noche los vecinos escucharon una discusión a los gritos, imputó a Reverter por el femicidio.