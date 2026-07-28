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El tenis argentino y la gira norteamericana sobre cemento: por qué sigue siendo un desafío para la nueva generación

Los actuales Top 100 nacionales afrontarán siete semanas decisivas entre el US Open, dos Masters 1000, dos ATP 500 y un ATP 250. Los antecedentes reflejan que para ellos es un tramo difícil de la temporada, aunque el calendario ofrece una gran oportunidad para crecer en el ranking

Tenistas argentinos 2026
Los tenistas argentinos tienen margen para sumar puntos y crecer en el ranking en las siguientes semanas (Crédito: Reuters)
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La gira norteamericana sobre cemento representa una de las cuentas pendientes para la actual generación del tenis argentino. A partir de esta semana comenzará un exigente recorrido de siete semanas que incluye el US Open, los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati, los ATP 500 de Washington y Acapulco y el ATP 250 de Los Cabos, donde los argentinos buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles en un tramo decisivo del calendario.

Las dificultades tienen una explicación. Durante los últimos años, varios de los actuales Top 100 no pudieron disputar con regularidad estos torneos por cuestiones de ranking. Sin embargo, cuando lograron ingresar a los cuadros principales, los resultados tampoco terminaron de consolidar una presencia competitiva sostenida.

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Francisco Cerúndolo (20°), Tomás Etcheverry (31°) y Sebastián Báez (53°) son quienes más experiencia acumulan en esta gira. Los tres disputaron en tres oportunidades los Masters 1000 de Canadá -que alterna su sede entre Toronto y Montreal- y Cincinnati, además de haber participado en cuatro ediciones del US Open.

El Abierto de Estados Unidos y Cincinnati son, además, los certámenes en los que más argentinos lograron competir. Mariano Navone (44°), Camilo Ugo Carabelli (75°), Marco Trungelliti (91°) y Francisco Comesaña (100°) participaron en dos ediciones, mientras que Juan Manuel Cerúndolo (50°) lo hizo una sola vez.

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Paradójicamente, el Masters 1000 canadiense es el torneo con menor presencia argentina de esta generación, pese a haber sido el escenario donde Guillermo Cañas conquistó en 2002 el único título nacional en ese certamen, tras un recorrido memorable que incluyó sucesivos triunfos sobre Roger Federer, Paradorn Srichaphan, Yevgueni Kafelnikov, Marat Safin, Tommy Haas y Andy Roddick. Desde entonces, sólo Báez disputó una edición, mientras que Cerúndolo y Etcheverry participaron en tres oportunidades.

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, los tenistas argentinos mejor ubicados en el ranking

Los torneos que abren la gira también muestran una escasa participación argentina. En los últimos años, únicamente Báez y Ugo Carabelli jugaron en Los Cabos, mientras que Etcheverry y Thiago Tirante (64°) lo hicieron en Washington. Francisco Cerúndolo, el argentino mejor posicionado en el ranking, jugará esta semana en el abierto mexicano.

La temporada también marcará el estreno de Román Burruchaga (58°) en la gira norteamericana como integrante del cuadro principal, sin necesidad de atravesar la clasificación. Tirante, por su parte, disputará por primera vez el cuadro principal del US Open, luego de haber participado únicamente en Cincinnati durante la temporada pasada.

Entre los argentinos, Cerúndolo y Etcheverry aparecen como las principales cartas para conseguir un buen resultado sobre cemento. Sin embargo, ambos todavía buscan romper la barrera de instalarse con regularidad en la segunda semana de los grandes torneos.

El mejor desempeño de Cerúndolo en esta gira llegó en Toronto 2025, cuando alcanzó los octavos de final antes de retirarse por lesión frente a Alexander Zverev. Luego cayó en la primera ronda de Cincinnati y protagonizó una de las derrotas más dolorosas de su temporada en el US Open, donde desperdició una ventaja de dos sets frente al suizo Leandro Riedi y terminó eliminado en la segunda ronda.

Los resultados de los tenistas argentinos en la gira norteamericana de cemento
Los resultados de los tenistas argentinos en la gira norteamericana de cemento

Etcheverry mostró una mayor regularidad. Alcanzó la tercera ronda de Canadá, donde cayó justamente ante Cerúndolo, y luego fue eliminado en la segunda ronda de Cincinnati y del US Open frente a Felix Auger-Aliassime y Jiri Lehecka, respectivamente, siempre ante rivales de mejor ranking.

Comesaña también dejó una imagen positiva. Será, junto con Etcheverry, uno de los argentinos que más puntos defenderá en estas siete semanas, aunque la cifra no es tan elevada. El marplatense sumó 180 unidades durante la gira de 2025 gracias a la segunda ronda alcanzada en Canadá y el US Open, donde perdió frente al australiano Alex de Miñaur y el británico Cameron Norrie, respectivamente, además de los octavos de final en Cincinnati, torneo en el que fue eliminado por el ruso Andrey Rublev.

Los números reflejan con claridad las dificultades argentinas sobre esta superficie. De acuerdo con el historial de participaciones de los actuales Top 100, sólo dos jugadores presentan un balance positivo entre victorias y derrotas en la gira norteamericana: Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña.

El menor de los Cerúndolo lo consiguió principalmente gracias a los cuartos de final alcanzados en Winston-Salem 2023, donde cayó frente a Borna Coric, aunque desde entonces no volvió a disputar esta parte del calendario. Comesaña, en tanto, logró mantener un registro levemente favorable en las dos temporadas que compitió.

El mayor logro argentino en esta gira durante los últimos años sigue perteneciendo a Sebastián Báez, campeón de Winston-Salem en 2023 tras derrotar en la final a Lehecka. Hasta hoy, ningún otro integrante de esta generación consiguió enlazar más de tres victorias consecutivas en un mismo torneo sobre el cemento norteamericano.

Por eso, estas siete semanas despiertan una mezcla de cautela y expectativa. La gira sobre cemento continúa siendo una materia pendiente para el tenis argentino, pero también representa una oportunidad inmejorable. Con pocos puntos por defender, cualquier buena actuación permitirá dar un salto importante en el ranking y empezar a cambiar una tendencia que, hasta ahora, ha acompañado a toda una generación. La defensa de esos puntos llegará más adelante; hoy, el desafío pasa por empezar a conquistar un escenario que todavía se resiste.

El mayor logro en los últimos años en esta gira pertenece a Sebastián Báez: ganó el ATP de Winston-Salem en 2023 (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)
El mayor logro en los últimos años en esta gira pertenece a Sebastián Báez: ganó el ATP de Winston-Salem en 2023 (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

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