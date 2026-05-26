Crimen y Justicia

Cayó una banda narco que movía cocaína desde Buenos Aires hacia Río Negro: 15 detenidos y más de 100 kilos de droga incautados

La investigación comenzó en 2019 e incluyó allanamientos en Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Salta. Durante los operativos se secuestraron cocaína, armas de fuego y dinero en efectivo

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En mayo, la PSA detuvo a tres miembros de la organización

Tras una investigación que se extendió durante siete años, se logró desbaratar una organización criminal dedicada al narcotráfico que trasladaba cocaína desde Buenos Aires hacia Río Negro. Luego de una serie de procedimientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, 15 personas fueron detenidas y se incautaron más de 100 kilos de droga.

La causa comenzó en abril de 2019, cuando el juzgado interviniente ordenó a la PSA realizar tareas investigativas sobre materiales secuestrados en un procedimiento de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el que había sido capturado un hombre que intentó exportar estupefacientes.

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Como resultado de esas pesquisas, en agosto de ese mismo año detuvieron a un sospechoso y secuestraron 25,317 kilos de cocaína. Con el avance de la investigación, los agentes determinaron la existencia de una organización dedicada a adquirir clorhidrato de cocaína en Buenos Aires y trasladarlo oculto en vehículos hacia Río Negro para su comercialización.

Además, los investigadores lograron identificar a los integrantes de la banda y sus domicilios, incluido el lugar donde modificaban los vehículos para ocultar la droga.

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Narcotráfico cocaína PSA
El procedimiento fue llevado a cabo por agentes de la PSA

En paralelo, los agentes individualizaron a un proveedor en la provincia de Salta. El sospechoso fue detenido mientras trasladaba en un vehículo cuatro paquetes de cocaína con la imagen de “Nemo”. Durante ese operativo se secuestraron 4,370 kilos de droga.

A partir de estos hallazgos, la PSA realizó 19 procedimientos en Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Salta. Como resultado, fueron detenidas ocho personas y se secuestraron 36,788 kilos de cocaína, además de otros elementos de interés para la causa.

La investigación continuó en junio de 2025 con la captura de otras dos personas y el secuestro de más de 10 kilos de droga.

Finalmente, a principios de mayo de este año, la PSA llevó adelante cuatro allanamientos en la provincia de Buenos Aires que terminaron con la detención de dos hombres y una mujer. Durante los operativos, los efectivos secuestraron 26,184 kilos de clorhidrato de cocaína acondicionados en 25 “ladrillos”, dinero en efectivo, armas de fuego y otros elementos de interés.

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También secuestraron dinero en efectivo

Como parte de otras líneas investigativas vinculadas al tráfico de cocaína, agentes de la División Narcotráfico Metropolitana de la DGA-ARCA y efectivos de la PSA allanaron un departamento en Palermo en el marco de la causa contra los franceses Ahmed Adda Belkocir e Isaac Ben Daoude, detenidos en Uruguay tras el hallazgo de dos encomiendas contaminadas con droga en Ezeiza.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, la investigación llegó hasta un inmueble ubicado sobre la calle Mansilla luego de la presentación de la dueña del departamento, una ciudadana francesa que declaró que los sospechosos habían alquilado la propiedad en abril y que, al retirarse, dejaron una caja en el lugar.

Dentro de esa caja, los agentes encontraron 11 panes de cocaína marcados con el logo de un escorpión, con un peso total superior a los 12 kilos.

Se espera que la próxima semana Belkocir y Ben Daoude sean trasladados al país por una comisión de Interpol para ser indagados por el juez federal Marcelo Aguinsky.

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