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El duelo de Gianinna Maradona en el nuevo juicio por la muerte de Diego : “Nos condenaron en seguir viviendo sin papá”

La hija menor del 10 y Claudia Villafañe habló cómo nunca acerca de esta nuevo proceso judicial que se está llevando adelante y volvió a hacer un pedido de justicia por el ídolo futbolístico

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La hija del 10 habló cómo nunca de la muerte de su papá (Video: DDM-América TV)

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona abrió un escenario de declaraciones inéditas y emociones a flor de piel. En una conversación extensa y sincera con el ciclo DDM (América TV), Gianinna Maradona, la hija menor de Diego y Claudia Villafañe, compartió cómo atraviesa el proceso judicial y el duelo por la pérdida de su padre, mientras la causa avanza y se ventilan responsabilidades sobre el final de una figura que, para ella, estaba iniciando una nueva etapa en su vida.

Gianinna no esquivó la crudeza de la experiencia. “Es redifícil, la verdad. Es muy triste. Hay audiencias que son muy angustiantes, donde se te pasa la tristeza, la bronca, el dolor, todo junto. Hay que tener como mucha, mucha paciencia, porque ahí estamos todos juntos y hay veces que el clima es bastante hostil, no está bueno, pero sobre todo hay que tener respeto. Yo lo tengo. Hay veces que hay algunos abogados que no, y eso es triste y lastima, pero bueno. Sabemos que es algo muy, muy engorroso todo lo que hay que pasar, pero que es necesario para saber la verdad y que él tenga la justicia que se merece”, relató.

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El relato de Gianinna se mueve entre la dificultad de procesar la muerte de un padre y la complejidad añadida de un litigio que exige revivir el dolor constantemente. “El duelo es de cada uno, es un proceso muy difícil y cada uno lo transita como puede. El dolor es intransferible. Y cuando me dicen: ‘Ay, te entiendo’, no sé si me entendés. Ojalá que no, porque si me entendés es porque atravesaste un dolor o algo semejante. Nada, yo hago terapia, que para mí es fundamental. Ver crecer a mi hijo y a mis sobrinas también es lo que, lo que a mí me hace tener los pies sobre la tierra y tener ganas de seguir luchando y buscar, dentro de lo que es su justicia, la paz que también necesitamos nosotros para vivir”.

La menor de las hijas de Claudia remarcó la importancia de su red afectiva: “Mi mamá, mi hermana, mi hijo, mis sobrinas, mi cuñado, mi novio, mis amigos, todos. La verdad que tengo una red de contención hermosa y están pendientes. Él me... Cada vez que puede me acompaña, los jueves viene otra amiga. Nada, estoy re contenida”.

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La hija menor de Diego y Claudia habló de cómo atravesó el testimonio del médico (Video: DDM-América TV)

Sobre la presencia de Diego en su vida cotidiana, la hija menor del exjugador admitió: “Sí, re. Sí, re que recontra”. Y amplió: “Lo veo presente en mi hijo, en mis sobrinas. Ni hablar en la chiquita. Es como, es una mini Bau. En cómo camina, en cómo, en cómo habla. Mi hijo también, por supuesto. Me mata cuando Benja juega a la pelota y siento que él está ahí porque se siente. Me mata cuando, por ahí siento su perfume, voy caminando o estoy escuchando la radio y le digo: ‘Ay, bueno, necesito que me mandes una canción, dale, a ver’. Y me manda una y es como muy significativo”.

Consultada sobre qué espera del juicio y la posibilidad de una condena efectiva para los imputados, Gianinna fue contundente: “Yo quiero la máxima condena, por supuesto. Quiero la máxima condena, porque a nosotros también nos condenaron en seguir viviendo sin papá, a mi hijo sin su abuelo. Entonces, que paguen por todo lo que hicieron y por lo que no. Es muy doloroso cómo se referían a él, cómo se referían a nosotros, cómo todo, todo lo que pasó también en el más allá”.

El trato de los profesionales de la salud, y en particular del médico Leopoldo Luque, fue motivo de especial cuestionamiento. La hija de Maradona narró con detalle uno de los episodios más insensibles que recuerda: “La otra vez que pidió disculpas, porque él cuando va a declarar se sienta y saca sus papers y pone una cosa en la computadora, PDF y muestra y lee, porque encima lee, no es que lo dice por su conocimiento. Cuando enchufó la computadora y estaba la autopsia de mi papá ahí. Digo, ¿no tenés un reparo que cada vez que van a mostrar algo a mí me lo dicen?: ‘¿Querés salir?’. Como, ¿por qué me hacés ver algo que a mí me costó un montón sacarme de la cabeza?”.

La hija menor de Diego Maradona enfatizó que la familia sigue esperando justicia, mientras conviven a diario con el vacío que dejó su ausencia y las secuelas de un proceso judicial que aún no tiene un desenlace definitivo.

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