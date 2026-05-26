“Desplazamiento de cerebro”: un testigo del juicio reveló detalles inéditos de la operación de cabeza de Maradona

Diego Maradona y Leopoldo Luque tras la operación

Alguna vez, en diálogo con Infobae, una de las hijas de Maradona definió el juicio por la muerte de Diego como un reflejo de su propia vida. Se refería a los imprevistos que surgían, los insólitos escándalos que frenaban las jornadas y hasta las diferentes versiones que se podían escuchar de una misma historia. La 13ª audiencia del nuevo debate oral fue un ejemplo de eso.

El tema central fue la operación de cabeza a la que se sometió el astro del fútbol a principios de noviembre de 2020, unos 20 días antes de morir. En aquel momento, había trascendido que el imputado Leopoldo Luque lo había operado y hasta quedó como un héroe: la foto de él junto al ex DT recién salido del quirófano, con una venda en la cabeza, recorrió el mundo.

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Sin embargo, en el juicio nulo de 2025 se conoció que, en realidad, Luque no había participado de la intervención —porque la familia del Diez no lo dejó— y que quien se encargó fue Pablo Rubino. Ahora, otra vez, se conoció una nueva versión de ese mismo episodio.

Rubino, quien también supervisó la operación de Cristina Kirchner en el mismo sanatorio, fue el primer testigo de la audiencia de este martes. Ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro, contó los detalles de cómo se ejecutó la cirugía de Maradona y, a diferencia de lo que se había dicho previamente, dijo que Luque sí participó de la intervención.

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Luque en la Clínica Olivos en 2020

El neurocirujano comenzó su relato diciendo que él estaba operando cuando lo convocó el subdirector de la Clínica Olivos para pedirle su colaboración en una operación de Diego. Le dijeron que el astro del fútbol iba a ingresar por un hematoma subdural, acompañado de su médico Leopoldo Luque, y que necesitaban que él apoyara en la logística. “Yo a Luque lo conocía del hospital ‘El Cruce’”, contó Rubino.

Antes de la cirugía, el testigo dijo que pidió hacer una nueva tomografía para ver el hematoma y opinar sobre si era operable o no. Luego de ver las imágenes, aseguró que para él había que intervenirlo. Uno de los argumentos fue que el cerebro de Maradona ya había sufrido un desplazamiento de unos 6 milímetros como consecuencia del cuadro.

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“El espesor máximo del hematoma, según nuestros cálculos, era de 14 milímetros. A partir de los 10 milímetros, la recomendación formal es evacuar un hematoma subdural crónico porque puede evolucionar. Puede ocurrir una descompensación del paciente y generar un cuadro más grave, con mayor urgencia y otras consecuencias. Además, cuando supera ese tamaño, el hematoma ya no se disuelve solo: crece sí o sí. Por eso, la recomendación era operarlo”, explicó.

Así llegó Maradona a la Clínica Olivos cuando lo operaron en 2020

Y agregó: “El cráneo es una estructura ósea inextensible. Dentro de él hay 80% de tejido cerebral, 10% de sangre y líquido cefalorraquídeo, por lo que cualquier aumento de volumen, ya sea por un tumor o un hematoma, genera un problema de espacio. Eso produce una disminución del flujo sanguíneo y del oxígeno, y termina desplazando el cerebro. Diego tenía un desplazamiento de 6 milímetros y, a partir de los 5 milímetros, ya es recomendable operar”.

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La cronología de su relato lo llevó luego a entrar al quirófano. Allí, Rubino contó cómo se organizaron con el equipo de Luque, que estaba acompañado por su socio Ariel Sainz.

“En el quirófano, Luque nos propuso hacer dos equipos: el de él y el mío; que nosotros estuviéramos como back-up. La primera parte de la cirugía, la no estéril, la de los preparativos, fue de Luque. El posicionamiento, la marcación de la incisión, todo eso corrió por parte de Luque y su equipo. Después, la cirugía en sí, la parte estéril, ahí el cirujano actuante que inició la cirugía fue su socio, el doctor Sainz”, relató el especialista.

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Maradona tras la operación

Continuó: “Nosotros nos quedamos ahí, Luque pidió que alguien de nuestro equipo lo ayudara. Es una cirugía sencilla, de 40 minutos. Son dos agujeros. El socio de Luque hizo el primero y para el segundo tuvo dificultad por el lugar, no estaba en una posición cómoda. Entonces, nosotros completamos esa parte. Un detalle es que el hematoma salió a una presión mayor a la habitual, lo que hablaba de que estaba haciendo compresión. Y después fue sencilla: un drenaje durante 12 horas, el cierre y no hubo ningún problema”.

A preguntas de los abogados, el testigo Rubino dijo que no vio la historia clínica de Diego antes de operarlo porque aseguró que “no era necesario”, pero que sabía por trascendidos que Maradona tenía problemas cardíacos. Sin embargo, cuando le preguntaron por estudios actuales del corazón, el neurocirujano respondió que le había consultado al cardiólogo del sanatorio que lo había examinado previamente y que le contestó: “Tiene el corazón de un chico de 20 años”.

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