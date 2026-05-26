Bartolomé Abdala: “El Presidente es quien va a resolver si le pide o no la renuncia a Adorni”

Abdala subrayó la necesidad de unidad política en el oficialismo y afirmó que los aliados podrían alcanzar los dos tercios en el Senado

La ceremonia del Tedeum por el aniversario de la Revolución de Mayo alteró la dinámica habitual en la cúpula política: la ausencia de Victoria Villarruel en la Catedral Metropolitana ubicó a Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, como la máxima autoridad legislativa en el acto.

Su presencia junto al presidente subrayó el valor institucional del cargo en un escenario de internas en el oficialismo. En diálogo con Infobae al Regreso, Abdala explicó cómo se definió su participación y analizó el peso político de cada señal en la etapa actual del gobierno.

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Abdala y el desafío de la unidad política en La Libertad Avanza

Abdala reconoció la tensión dentro del oficialismo y el efecto de la foto de unidad tras la misa: “El presidente está gobernando y los resultados se están viendo. Tiene un gabinete que se reúne, se reunió el día lunes, se reunió hoy día, donde se los ve todos juntos. Para mí, el tema de la interna prefiero dejarlo en un segundo plano”.

Bartolomé Abdala ocupó el rol de máxima autoridad legislativa en la ceremonia del Tedeum por la ausencia de Victoria Villarruel (AP Photo/Natacha Pisarenko)

El senador admitió que, aunque las diferencias existen, “los aliados seguimos siendo 44 con opción a 47 y estamos cerca de llegar a los 48, que sería el número para poder tener los dos tercios”.

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Consultado sobre su vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, Abdala señaló: “Hablo con Victoria, sí. Pero respecto a este tema lo tiene que expresar ella. Entiendo que es una persona inteligente, es grande y tiene la capacidad para dar las explicaciones cuando quiera”.

En relación a la conducción política, Abdala no dudó: “En el país claramente manda Javier. La Argentina es un país presidencialista en donde tenemos que cuidar al presidente”.

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Opinó que sería deseable la reelección presidencial: “Hace muchos años que Argentina no reelige el presidente. Perdió Cristina, perdió Macri, perdieron los Fernández. Los que terminan perdiendo es el pueblo, el ciudadano común”.

Abdala subrayó la necesidad de unidad política en el oficialismo y afirmó que los aliados podrían alcanzar los dos tercios en el Senado (Infobae en Vivo)

La figura presidencial y la polémica por Adorni

El senador abordó la polémica en torno al jefe de gabinete Manuel Adorni y la demora en la presentación de su declaración jurada: “Como contador, una declaración jurada es una cosa muy fácil de hacer. Él todavía no se ha vencido, a favor de Manuel, no se ha vencido el plazo. Hasta el último día de vencimiento tiene tiempo de presentarla”.

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Añadió que Patricia Bullrich “la presentó antes también”, pero insistió en que “en este caso particular es decisión de él cuándo la va a presentar”.

Sobre la posibilidad de que Adorni sea citado a indagatoria y eventualmente procesado, Abdala fue cauto: “Es difícil cuando se hace futurología. Hay que ver qué va a resolver el juez. El presidente es quien de manera personalísima va a resolver si le pide o no la renuncia”.

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Reiteró: “Manuel está confiado de que no va a ser procesado. Veremos qué resuelve la justicia con toda la independencia que corresponde”. Al referirse al rol de Adorni como funcionario, Abdala fue directo: “Adorni es un empleado del presidente. Si el presidente lo tiene es porque considera que lo está cuidando. Sí, lo estaría cuidando”.

La polémica sobre la declaración jurada de Manuel Adorni fue abordada por Abdala, quien puntualizó que aún no venció el plazo legal (Jaime Olivos)

Remarcó la necesidad de proteger la figura presidencial: “No solamente los funcionarios tienen que cuidar al presidente, los legisladores, los periodistas, el pueblo. El presidente es la figura institucional más respetable que hay y tenemos todos que bregar para que gobierne de la mejor manera”.

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Diálogo, Iglesia y futuro institucional

Abdala valoró el mensaje de diálogo de la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva durante el Tedeum: “Fue una homilía en donde invita a que la Argentina crezca y pone al diálogo como uno de los íconos principales. Es algo que a mí siempre me ha caracterizado”.

Respecto a las críticas del diputado Bertie Benegas Lynch sobre el papel de la Iglesia, Abdala diferenció su postura: “Claramente, esas palabras no son las mías. Soy creyente, católico apostólico romano. Si León XIV viene a la Argentina, seré uno de los tantos argentinos que nos pondremos contentos de que el Papa nos visita”.

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Abdala consideró deseable la reelección presidencial y advirtió que las derrotas previas afectaron al ciudadano común (Infobae en Vivo)

Sobre la proyección electoral y la posible reelección de Javier Milei, Abdala sostuvo: “En el cuarto domingo de octubre va a haber una elección. Los argentinos van a tener para elegir entre el proyecto del oficialismo, que seguramente será Javier Milei, o habrá otro que seguramente va a surgir del ala kirchnerista, llámese Kicillof o alguno de los peronistas que se sumen a Cristina. Creo que va a haber un sector del peronismo racional, que es anti kirchnerista, que han entendido de que el camino correcto es el nuestro”.

El senador también se refirió a la importancia de completar la Corte Suprema: “La seguridad jurídica es algo prioritario que también te la da conformar la corte. Si pudiéramos conformarla actualmente con cinco miembros, eso nos va a dar más seguridad jurídica. Me encantaría que salgan por unanimidad los jueces de la corte para darle más confianza a la Argentina”.

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