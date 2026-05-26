El misterioso mensaje de agradecimiento a Dios de Carolina Baldini: “La única cosa mala y oscura me la sacaste”

El enigmático mensaje de Carolina Baldini en Instagram insinúa su sentir tras la separación de Pablo Pereyra

Carolina Baldini sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de introspección y misterio, a solo un mes de haber confirmado su separación de Pablo Pereyra, el piloto argentino radicado en Noruega con quien había reconstruido su vida amorosa tras su divorcio de Diego “Cholo” Simeone. La exmodelo compartió en sus redes una frase que no pasó desapercibida: “Gracias Dios porque tengo tantas cosas lindas en mi vida, y la única mala y oscura me la sacaste. ¡Gracias!”. El texto, acompañado de un posteo motivacional sobre la importancia de alejarse de lo que no suma, reavivó las especulaciones sobre el final de su última relación sentimental.

El mensaje fue leído como una clara referencia a su reciente ruptura con Pereyra, aunque Baldini, fiel a su estilo de bajo perfil, evitó dar mayores detalles. Hace apenas unas semanas, durante una participación en un ciclo de streaming, la exmodelo confirmó entre risas y cierta incomodidad que ya no estaba en pareja. “Hasta hace una semana estaba de novia, ahora ya no”, dijo en vivo, cortando de cuajo las preguntas y dejando en claro que no tenía intenciones de profundizar sobre el tema. Cuando le insistieron por su estado anímico, fue honesta: “Y… ahí”. Una pausa y un gesto alcanzaron para resumir su momento.

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La exmodelo agradeció en redes sociales por alejarse de lo que considera negativo en su vida amorosa reciente

La ruptura sorprendió a muchos, sobre todo porque Baldini y Pereyra compartían una relación que parecía consolidada. El vínculo había nacido de manera inesperada durante un viaje a Noruega, aunque ambos ya eran vecinos en Nordelta. Con el paso del tiempo, la pareja se integró al círculo íntimo de la exmodelo y acompañó momentos clave junto a sus hijos, entre ellos Giovanni Simeone, quien vive en Torino y mantiene una carrera futbolística en ascenso. Baldini, que durante años optó por resguardarse de la exposición mediática, en esta nueva etapa se había animado a compartir algunos aspectos de su intimidad, dedicando mensajes y fotos a su pareja en fechas especiales.

La distancia fue uno de los desafíos del vínculo con Pereyra, aunque Baldini siempre había destacado el valor del compañerismo y el cuidado mutuo. “Elegirse todos los días no es fácil… pero todo tiene su recompensa”, había escrito en una de sus últimas publicaciones juntos, reflejando el compromiso y la apuesta por sostener la relación a pesar de los kilómetros que los separaban.

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Tras el final de la relación, Baldini prioriza el amor propio y la importancia de alejarse de lo que no suma

El nuevo mensaje, en cambio, deja entrever una liberación y una etapa de agradecimiento por lo vivido, pero también la necesidad de cerrar un capítulo que no sumaba. “Que hoy tengas la fuerza para alejarte de todas las cosas que ya no son buenas para ti y la paciencia para esperar por todo aquello que mereces”, compartió a modo de mantra, reforzando la idea de que a veces el mayor acto de amor propio es apartarse de lo que no hace bien.

Lejos de la rutina diaria y del ruido mediático, Baldini eligió encarar este proceso de transformación con un viaje en moto por Europa, que documentó en sus redes sociales. Tras un reencuentro familiar en Italia, donde compartió tiempo con su hijo Giovanni, su nuera Giulia Coppini y su nieto Tullio, la exmodelo decidió subirse a una moto y recorrer desde Croacia hasta Grecia, pasando por Montenegro y Albania. En cada publicación, la aventura se mezcla con reflexiones sobre la libertad, el disfrute personal y el valor de animarse a lo nuevo tras un cierre personal.

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“¿Alguna vez pensaste en hacer un viaje desde Croacia hasta Atenas, Grecia, pero en moto? Sí, alguna que otra vez te vas a despeinar, pero la vida es una. ¿No te lo imaginás? Vení que te muestro”, escribió en voz en off sobre las imágenes de su travesía. En su relato, la ruta se convierte en metáfora de los cambios internos: cada frontera cruzada es también una transición emocional y una lección sobre la importancia de cuidarse en el camino.