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El Salvador apunta alto en la Verónica’s Cup de Eslovenia

La participación de integrantes del equipo nacional forma parte del Grand Prix Europeo de tiro con arco, evento que reúne a deportistas destacados de la región y es considerado una cita relevante en el calendario internacional

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La Verónica’s Cup de tiro con arco, en la cual participarán Roberto y Sofía, tendrá lugar en Eslovenia del 27 al 31 de mayo./(Comité Olímpico de El Salvador)
La Verónica’s Cup de tiro con arco, en la cual participarán Roberto y Sofía, tendrá lugar en Eslovenia del 27 al 31 de mayo./(Comité Olímpico de El Salvador)

Los arqueros salvadoreños Sofía Paiz y Roberto Hernández, integrantes del Team ESA, representarán a El Salvador en la Verónica’s Cup, competencia que forma parte del Grand Prix Europeo de tiro con arco y que se desarrollará en Eslovenia del 27 al 31 de mayo, según informó el Comité Olímpico en sus redes sociales.

El evento reúne a destacados atletas del continente y constituye una de las etapas más relevantes del calendario internacional de la especialidad.

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La participación de Paiz y Hernández en Eslovenia ocurre en un momento de gran actividad para ambos, quienes ya compitieron este año en la primera etapa del Grand Prix que se realizó en El Salvador y posteriormente en la segunda etapa, celebrada en Santiago de Chile. En ambas citas, los arqueros salvadoreños lograron consolidar su presencia en el circuito internacional, enfrentando a rivales de alto nivel y sumando valiosos puntos para el ranking regional.

Durante la primera etapa del Grand Prix en El Salvador, Sofía Paiz demostró solidez en la prueba individual recurvo femenino, avanzando varias rondas y obteniendo reconocimiento por su desempeño ante arqueras experimentadas de la región.

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Por su parte, Roberto Hernández, especialista en arco compuesto, alcanzó instancias decisivas, confirmando su condición como uno de los referentes de la disciplina en Centroamérica. Ambos atletas también participaron en las pruebas por equipos, contribuyendo al crecimiento del tiro con arco salvadoreño en competencias internacionales.

Roberto y Sofía fueron parte de la delegación salvadoreña que representó al país en Chile recientemente, durante la segunda etapa del Grand Prix./(Comité Olímpico)
Roberto y Sofía fueron parte de la delegación salvadoreña que representó al país en Chile recientemente, durante la segunda etapa del Grand Prix./(Comité Olímpico)

En la segunda etapa del Grand Prix en Santiago de Chile, Paiz y Hernández continuaron su destacada actuación. Paiz logró ubicarse entre las mejores clasificadas de su modalidad, mientras que Hernández sumó un nuevo podio al obtener medalla en la prueba de arco compuesto, ratificando su trayectoria de éxitos y su regularidad en eventos internacionales. Estos logros reflejan el avance del tiro con arco salvadoreño y el esfuerzo de sus representantes por posicionar al país en la élite continental.

Sofía Paiz se ha consolidado como una de las arqueras más prometedoras de El Salvador, con participaciones en campeonatos juveniles y mayores, tanto a nivel regional como panamericano. Su progresión y constancia la han convertido en una referente para las nuevas generaciones de arqueros en el país. En los últimos años, Paiz ha alcanzado posiciones de privilegio en torneos continentales, sumando experiencia y aspirando a nuevas metas en el circuito internacional.

Por su parte, Roberto Hernández cuenta con una trayectoria avalada por múltiples medallas en campeonatos panamericanos y centroamericanos. Es reconocido como uno de los arqueros más experimentados de la región, con participación en Copas del Mundo, Juegos Panamericanos y numerosos torneos internacionales. Hernández ha sido pieza clave en el desarrollo y promoción del tiro con arco en El Salvador, inspirando a jóvenes atletas y aportando al crecimiento del deporte a nivel nacional.

La presencia de Paiz y Hernández en la Verónica’s Cup de Eslovenia representa una nueva oportunidad para ambos de enfrentarse a la élite europea y medir su nivel ante los mejores arqueros del continente. Además, su participación fortalece la imagen del deporte salvadoreño en el exterior y contribuye a la proyección internacional del país en el ámbito deportivo.

Sofía y Roberto Hernández se quedaron con la medalla de oro en equipo mixto de arco compuesto de la Etapa II del Grand Prix de Las Américas Santiago 2026./(Comité Olímpico)
Sofía y Roberto Hernández se quedaron con la medalla de oro en equipo mixto de arco compuesto de la Etapa II del Grand Prix de Las Américas Santiago 2026./(Comité Olímpico)

La Federación Salvadoreña de Tiro con Arco y el Comité Olímpico ESA han destacado el compromiso y la dedicación de ambos atletas, quienes continúan su preparación con miras a futuras competencias internacionales y al ciclo olímpico. La experiencia acumulada en el Grand Prix Europeo servirá de base para nuevos desafíos y para el desarrollo de la disciplina en El Salvador.

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