Crimen y Justicia

Allanaron fábricas textiles clandestinas y secuestraron 2,5 millones de pares de medias truchas

Los operativos fueron realizados en Isidro Casanova, San Justo y José León Suárez. El material incautado, entre insumos y mercadería terminada, fue valuado en más de 77 millones de pesos

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La policía secuestró mercadería valuada en $43 millones

Cinco allanamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense terminaron con el secuestro de 2.500.000 pares de medias falsificadas y maquinaria industrial.

La investigación, a cargo de la Dirección de Investigaciones Delitos Económicos de la Policía Bonaerense, comenzó en febrero y se centró sobre la actividad de una presunta organización que montó una red de producción y venta de productos truchos que imitaban a los de distintas marcas internacionales.

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Los investigadores constataron la existencia de la organización, como así también su esquema, los movimientos y puntos de venta y depósitos.

Con toda la información reunida, el juez Juan Manuel Culotta, quien dirige el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón, ordenó los allanamientos.

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Las autoridades secuestraron distintas prendas falsificadas

Según informaron fuentes policiales, las acciones se llevaron a cabo en dos domicilios de Isidro Casanova, dos de San Justo y uno de José León Suárez. Allí se hallaron depósitos y espacios usados para fabricar, guardar y vender medias con logos de Nike, Adidas, Puma, Vans y de varios clubes de fútbol.

En total, además de las medias mencionadas, la policía secuestró 340 cajas de hilos y 27 máquinas textiles, las cuales quedaron en los lugares allanados, bajo la custodia de los responsables, por disposición judicial.

De acuerdo al reporte policial, el valor de las máquinas textiles ronda los 540.000 dólares -unos USD 20.000 cada una-. En tanto, la mercadería confiscada llegó a los 43 millones de pesos y la materia prima y producción, a unos 34 millones de pesos.

Allanaron tres talleres textiles clandestinos
La causa es por infracción a la Ley 22.362, delito que prevé de seis meses a dos años de prisión

La causa, con intervención de la Secretaría N°11 a cargo de Leonardo Cano, fue caratulada como infracción a la Ley 22.362, que sanciona la falsificación de marcas y designaciones.

Durante el procedimiento fueron notificados cuatro acusados: Carlos Aníbal Martínez, de 70 años; Juan Pablo Wojeik, de 47; Andrés Acosta, de 32; y Nehuén Tobías Córdoba, de 28.

La Ley 22.362 fija penas de prisión de tres meses a dos años y multas de hasta 150 millones de pesos para quienes falsifican, imitan fraudulentamente o comercializan productos con marcas registradas sin autorización. Las sanciones alcanzan tanto a quienes fabrican las imitaciones como a quienes las venden o las distribuyen con conocimiento de la infracción.

Allanaron tres talleres textiles clandestinos
También quedaron incautadas 27 máquinas textiles, cuyo valor ronda los 540.000 dólares

En tanto, el monto de la multa se actualiza todos los años según el índice de precios mayoristas.

El texto además indica que el damnificado puede pedir el decomiso y venta de la mercadería en infracción o solicitar la destrucción de los productos truchos.

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