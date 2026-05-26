La dura respuesta de Carmen Barbieri a Marixa Balli: “Me cansó esa persona, tengo 30 años pidiendo disculpas”

La conductora se refirió a las expresiones de la exvedette luego de que aseguró que no se reconciliaría con ella (Video: Mercuriali 107.9/ El Observador 107.9)

La disputa entre Carmen Barbieri y Marixa Balli volvió a ser tema cuando la actual panelista de Cortá por Lozano expresó que no se reconciliaría con Carmen Barbieri, tal como las paces que firmaron Georgina Barbarossa y Moria Casán. Ahora, llegó la respuesta de la conductora y fue punzante.

En un mensaje difundido en el programa radial de Franco Mercuriali en El Observador 107.4, Carmen fue tajante. “Me cansó esa persona. Desde hace 30 años que me tiene y no puedo más. No hice nada malo. 30 años pidiendo disculpas. No me pregunten más por esa señora”, dejando al descubierto su hartazgo por el conflicto que las enfrenta desde hace décadas.

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“No quiero hablar más del tema. Hace más de 30 años de esto por algo que yo no tuve la culpa. Cuando yo digo ‘no lo dije’, capaz me expreso mal. Lo leí, pero yo nunca pienso ni diría esa palabra porque en mi casa me educaron que esa palabra es mala palabra para cualquier persona. Se puede quedar sin trabajo, le pueden pasar mil cosas”, señaló Carmen, en Mercurali 107.4 (El Observador 107.4) en referencia a la vieja disputa que se originó por un mensaje del público que ella leyó en Movete, el ciclo de América TV que conducía, donde la tildaban a Marixa de “mufa”.

“No quiero hablar más del tema. Hace más de 30 años de esto por algo que yo no tuve la culpa", expresó Carmen Barbieri sobre el enojo de Marixa Balli

Esta tensión de larga data se reavivó luego de que Balli reiterara públicamente que no perdonará a Carmen por el daño que sufrió años atrás. La panelista fue tajante: “Nunca sentí sinceras sus disculpas porque después vuelve a decir cosas que no son correctas”, sostuvo en declaraciones a Infama. La artista también aclaró que, aunque el dolor sigue vigente, no planea iniciar acciones legales.

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El origen del enfrentamiento se remonta a la época posterior al fallecimiento de Rodrigo Bueno, cuando Carmen Barbieri conducía un ciclo televisivo y leyó al aire mensajes de la audiencia. Uno de esos comentarios tildó a Balli de “viuda negra” y “mufa”, lo que provocó la ruptura definitiva entre ambas. Desde entonces, la distancia fue insalvable.

La polémica cobró un nuevo impulso en los últimos días, luego de que la cantante de “La Cachaca” subrayara la imposibilidad de reconciliación, incluso después de presenciar otros acercamientos públicos en el ambiente artístico. “No me prestaría para un abrazo porque sé que no es sincera”, lanzó, y remarcó que el conflicto ya cruzó un límite personal que no está dispuesta a dejar atrás.

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"Yo nunca pienso ni diría esa palabra porque en mi casa me educaron que esa palabra es mala palabra para cualquier persona", señaló la conductora

“No se juega con ciertas cosas. No se hace ni en joda, ni por bronca. Vos podés odiar mucho a alguien o que te moleste en tu vida, pero hay cosas que traspasan todo”, enfatizó Balli, quien subrayó: “Lo generó esa persona. Entonces no, no es inocente. No hay olvido”.

Cuando la periodista del ciclo le preguntó si veía posible un gesto de reconciliación, como el abrazo entre Georgina y Moria Casán, Balli descartó esa opción. “Sé que no es sincero. Y yo tengo mucha intuición. Es que cuando alguien hiere tanto a otra persona, ¿cómo volvés atrás? Yo me remonto a ciertos momentos y no puedo volver atrás. Fue muy doloroso”.

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La exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó claro que la herida no cierra con el paso del tiempo. “El daño ya está hecho. Es un tema que a mí me desagrada porque me remonta de vuelta a recordarla y no tengo ganas”, afirmó. Y agregó: “El tiempo suaviza las cosas cuando no estamos hablando de una gravedad. Acá fue grave. Quizás ella no es consciente. No se jode. Viste, cuando derrapás mal, eso no tiene retorno. En este caso fue un daño muy grande”.

“No se juega con ciertas cosas. No se hace ni en joda, ni por bronca. Vos podés odiar mucho a alguien o que te moleste en tu vida, pero hay cosas que traspasan todo”, expresó Marixa

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