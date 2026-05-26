Crimen y Justicia

Prisión preventiva para el arquitecto santiagueño que discriminó a un niño de siete años en Brasil

Eduardo Ignacio Murias (63) seguirá detenido mientras avanza la investigación en la Justicia de Minas Gerais. Está acusado de fotografiar a un menor a bordo de un tren turístico y enviar las imágenes junto a mensajes racistas en los que lo describía como un “esclavo”

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"Es negrito, pero lindo. Lo puedo llevar de esclavo": el mensaje racista que le encontraron al argentino en su celular
"Es negrito, pero lindo. Lo puedo llevar de esclavo": el mensaje racista que le encontraron al argentino en su celular

La Justicia de Minas Gerais dictó la prisión preventiva para Eduardo Ignacio Murias, el arquitecto santiagueño de 63 años acusado de enviar mensajes racistas contra un nene negro de 7 años durante un viaje turístico en tren entre las ciudades brasileñas de Tiradentes y São João del Rei.

La decisión fue tomada este lunes durante una audiencia de custodia, en la que el tribunal resolvió convertir la detención en flagrancia en una preventiva mientras avanza la investigación judicial, según informó el medio brasileño Globo. Se lo acusa de haber cometido el delito de “injuria racial”.

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Murias había sido arrestado luego de que pasajeros denunciaran que tomó fotos y videos del menor dentro del tren Maria Fumaça y los compartió en conversaciones telefónicas junto a frases discriminatorias. En uno de los mensajes, el arquitecto escribió: “Está sentado a mi lado en el tren. Es moreno, pero muy guapo. Podría tenerlo como esclavo”.

Luego agregó: “Estoy pensando en traer un esclavo; aquí hay muchos”. Y remató: “Puedo traer un esclavo para que cuide de tus nietas”.

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Según declararon testigos ante la Policía Civil, fueron otros pasajeros quienes alertaron a la madre del chico, una mujer oriunda de Río de Janeiro. “Una persona desconocida me tocó el hombro y me dijo que un hombre estaba tomando fotos de mi hijo y diciendo cosas ofensivas”, relató la mujer a medios locales.

La madre confrontó al argentino y logró quitarle el celular. Más tarde, aseguró que teme que el caso pueda estar vinculado con una red de trata o tráfico infantil. También aseguró que su hijo quedó profundamente afectado tras el episodio y remarcó que los mensajes encontrados en el teléfono del acusado “eran irrefutables”.

Personal de seguridad de VLI —la empresa responsable del servicio ferroviario— y otros pasajeros ayudaron a retener al sospechoso hasta la llegada de la Policía Militar, que secuestró el teléfono del acusado. Medios locales aseguraron que el oficial que labró el acta sostuvo que el argentino dijo que “no era racista, que solo era una broma”.

La compañía ferroviaria repudió lo ocurrido en un comunicado. “VLI repudia el racismo y cualquier forma de discriminación”, señaló la empresa, que además aseguró estar colaborando con las autoridades brasileñas.

El caso es investigado por la Policía Civil bajo la figura de injuria racial, un delito contemplado en la legislación brasileña contra el racismo. Mientras tanto, Murias permanece alojado en una cárcel de São João del Rei.

Según agregó Globo, el arquitecto argentino cambió de abogados durante la tarde del lunes, aunque no trascendieron los motivos. El medio brasileño indicó además que no logró obtener declaraciones de la nueva defensa del acusado.

En Brasil el racismo es un delito grave y no se acepta pagar fianza. El Código Penal brasileño contempla en su artículo 140 la figura de la injuria racial, definida como la ofensa al honor de una persona mediante referencias a su raza, color, etnia, religión u origen. Antes, este delito se diferenciaba del racismo por estar dirigido a una persona y no a un grupo.

Sin embargo, en 2023, se sancionó una ley que equiparó la injuria racial con el delito de racismo. La injuria pasó a ser imprescriptible y no excarcelable y sus penas se elevaron de dos a cinco años de prisión.

El caso generó fuerte repercusión tanto en Brasil como en Argentina y vuelve a poner bajo la lupa reiterados episodios de discriminación protagonizados por ciudadanos argentinos en territorio brasileño durante los últimos meses.

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