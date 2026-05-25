Un niño de 9 años perdió la vida en la Panamericana tras ser embestido por un auto y detuvieron al conductor

Las tareas de las autoridades tras el accidente en la Panamericana, que dejó un saldo de un menor fallecido (Video: @pilaradiario)

Un nene de 9 años murió este domingo por la noche tras ingresar con su bicicleta a la traza de la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 44 en sentido a la provincia, donde fue embestido por un automóvil. El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 y mantuvo la traza reducida por al menos dos horas.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, el menor identificado como B.D. domiciliado en el mencionado partido bonaerense, circulaba en bicicleta junto a un grupo de amigos por la zona de la colectora cuando, según relataron testigos presenciales a las autoridades, se lanzó desde una lomada con el rodado.

PUBLICIDAD

Al no poder frenar, el menor ingresó a la autopista. Fue en ese momento cuando el vehículo, un Volkswagen Vento conducido por un hombre de 29 años, lo embistió. El cuerpo quedó tendido sobre el carril rápido, mientras que la bicicleta —de rodado 16— terminó sobre la banquina.

El menor circulaba en bicicleta junto a un grupo de amigos por la zona de la colectora de la Autopista Panamericana en Pilar (Policía bonaerense)

Voceros del caso confirmaron a este medio que se constató el fallecimiento del niño en el sitio. El operativo convocó a personal de Defensa Civil, Policía Vial Pilar, Gendarmería Nacional y agentes de Autopistas del Sol, que se desplegaron minutos después del impacto.

PUBLICIDAD

La causa quedó caratulada como homicidio culposo y la instrucción recayó en la Comisaría Pilar 7ma, con intervención de la UFI Turno Pilar. Los peritos trabajaban en el lugar y cerca de las 22:40 la traza fue liberada y el tránsito retomó la circulación con fluidez.

Mientras tanto, se habilitó un pase en el Puente Kansas para desviar los vehículos durante el tiempo que duró el procedimiento. Las razones exactas del accidente quedaron bajo investigación.

PUBLICIDAD

Un camión chocó contra un puente peatonal en la Panamericana y lo derrumbó

Choque de un camión contra un puente en Escobar

El fin de semana largo comenzó con un violento accidente en la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Escobar, donde un camión de carga se cruzó de carril, chocó contra un puente peatonal y lo derrumbó. Segundos después, otro vehículo similar impactó contra parte de la estructura que caída. Ambos choferes están fuera de peligro. Hacia la noche de este sábado, continuaban las tareas de remoción de escombros y la traza permanecía cortada completamente.

El hecho ocurrió esta madrugada, hacia las 4.30, a la altura del kilómetro 50. De acuerdo con las primeras informaciones, el camión, que transportaba arena y circulaba mano a Capital Federal, perdió el control e impactó contra la estructura.

PUBLICIDAD

El conductor del camión, según trascendió, tuvo traumatismos leves y fue trasladado por el personal del SAME a un hospital de Escobar. El motivo que llevó al chofer a perder el control de su vehículo todavía no fue esclarecido.

Segundos después, el otro camión, que iba mano a Rosario, chocó contra los restos de la estructura caída en la ruta. Gracias a la maniobra de este conductor, el impacto no trajo consecuencias peores.

PUBLICIDAD

Las imágenes son impactantes y se llega a ver cómo uno de los vehículos quedó como soporte de la estructura, por lo que prevén que el operativo para removerlo puede llevar varias horas.

Las autoridades dispusieron el corte total en ambos sentidos del Ramal Campana. Luego del trabajo de los equipos de emergencia, personal de Gendarmería Nacional realizó pericias que se extendieron hasta la tarde. Tras ello, las grúas que esperaban su turno, empezaron las tareas para remover los vehículos y los escombros.

PUBLICIDAD

A lo largo del día, la empresa concesionaria Autopistas del Sol (AUSOL) fue informando el avance del operativo y las medidas de tránsito. Explicaron que los trabajos de remoción se extendieron debido a la carga de arena de uno de los camiones.