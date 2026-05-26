Lionel Scaloni dio detalles de la lesión de Messi y habló de las sorpresas que puede tener la lista de Argentina

El entrenador de la selección argentina se refirió a la dolencia que sufrió el astro rosarino

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni habló sobre uno de los temas más relevantes de la selección argentina en las últimas horas: el estado físico de Lionel Messi. El astro rosarino sufrió una lesión en el último partido del Inter Miami y generó preocupación.

“Estábamos viendo el partido acá en el predio y nos dimos cuenta de que pidió el cambio y que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas... Lógicamente que preferiríamos que no le haya pasado nada. Ahora, a esperar que evolución tiene y, sobre todo, ver en los estudios si es realmente así como dicen”, expresó en el adelanto de una entrevista con DSports.

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“A todos nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así. No solo con él. La mayoría de todos los jugadores que han tenido problemas no están del todo recuperados y la meta nuestra es recuperarlos y que lleguen lo mejor posible”, sostuvo el estratega de Pujato.

Según informó el Inter Miami en un comunicado, Messi sufrió una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. Si bien el club no dio plazos, se estima que le demandará un tiempo de recuperación de entre 10 y 14 días.

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Scaloni define la lista de 26 para el Mundial con varios futbolistas en recuperación, un escenario que genera preocupación antes del viaje de la selección argentina a Kansas previsto para el sábado 30 por la noche.

La prelista de 55 jugadores muestra el margen con el que trabaja el cuerpo técnico, pero también expone dónde está el foco del problema: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Acuña, Nicolás González, Emiliano Martínez y Nico Paz llegan con molestias o lesiones en la recta final de la temporada, además de la ya mencionada de Messi.

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El caso más delicado en la zaga es el de Cuti Romero, el defensor de Tottenham sufrió un esguince grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha tras un golpe de su arquero Antonin Kinsky en el partido ante Sunderland por la Premier League, una lesión que lo dejó afuera del final de la temporada.

Su presencia en el debut del 16 de junio ante Argelia en el Grupo J quedará sujeta a evaluación ya en el búnker argentino en Estados Unidos.

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En los laterales derechos, la alarma alcanza a los dos principales candidatos. Gonzalo Montiel, figura de River Plate, sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo durante la semifinal del Torneo Apertura ante Rosario Central y llegaría con lo justo al primer partido de la Copa del Mundo.

La situación de Nahuel Molina es similar. Atlético de Madrid informó que el lateral sufrió una “lesión muscular en el muslo izquierdo” en el partido ante Celta del 11 de mayo, una molestia que lo marginó de los últimos tres encuentros de La Liga.

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También en el sector izquierdo aparece Marcos Acuña, aunque en un cuadro distinto. El Huevo llega al límite desde lo físico. Incluso, tuvo que ser reemplazado en la final del Torneo Apertura que River perdió contra Belgrano.

El episodio más sorpresivo fue el de Dibu Martínez antes de la final de la Europa League. Tras la victoria 3-0 ante Friburgo, el arquero reveló: “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”. El margen de recuperación es corto y podría perderse los amistosos previstos en Estados Unidos: el 6 de junio frente a Honduras y el 9 de junio ante Islandia. Nico Paz y Nico González también son observados por su estado físico.

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El entrenador se refirió a las chances de Capaldo y Giay

En ese contexto, Scaloni llevará un grupo de respaldo a los amistosos ante Honduras e Islandia, que incluye nombres como los de Santiago Beltrán (River Plate), Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV, Alemania) y Agustín Giay (Palmeiras).

“Agustín Giay, Capaldo, nos pueden aportar también, pensamos que pueden estar, incluso en la lista de 26. Más allá de que sean jóvenes mirando a futuro, nosotros todo lo que hacemos es pensando es que puedan aportarnos por si pasa algo después de cerrada la lista y hasta el primer partido”, subrayó Scaloni.

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Argentina debutará ante Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 en el Kansas City Stadium, jugará frente a Austria el lunes 22 de junio a las 14:00 en Dallas y cerrará la fase de grupos contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00, otra vez en Kansas.