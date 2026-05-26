Sociedad

Un camión impactó contra un puente en la General Paz, perdió un contenedor y generó un accidente en cadena

Uno de los conductores resultó herido y tuvo que ser asistido por el SAME. Hubo demoras y complicaciones con el tránsito

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Al menos una persona resultó herida, por lo que se solicitó asistencia del SAME

Un camión de gran porte que transportaba un contenedor marítimo impactó contra un puente peatonal por la tarde en la intersección de la Avenida General Paz y la Avenida de los Constituyentes. Por el golpe perdió el contenedor, que quedó sobre la calzada y generó que chocaran otro camión y un vehículo.

El vehículo de carga golpeó en altura el puente ferroviario —próximo a la estación Miguelete, pasado el cruce con la Avenida San Martín en sentido al Río de la Plata— a las 15:32.

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El impacto desencadenó una colisión en cadena: otro camión que circulaba detrás no logró frenar a tiempo y chocó contra el contenedor ya caído. Luego, una Peugeot Partner que tampoco pudo esquivar el siniestro impactó con el camión.

Un camión chocó con un puente, perdió un container y generó un accidente en cadena en la General Paz
El accidente en General Paz provocó la reducción de dos carriles en el tramo hacia el Río de la Plata y generó demoras vehiculares

De acuerdo con la información de la Policía de la Ciudad, que acudió al lugar tras ser alertados por la situación, uno de los conductores resultó lesionado. Fue asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), convocado por el personal policial de la Comisaría Vecinal 12-C que se hizo presente en el lugar tras recibir el llamado al Sistema de Emergencias 911.

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A raíz del incidente, dos carriles quedaron reducidos en el tramo en dirección al Río de la Plata. El puente peatonal, pese al impacto, permaneció habilitado.

Un micro se prendió fuego en la autopista 25 de mayo

Un incendio afectó a un micro de larga distancia que circulaba sin pasajeros por la autopista 25 de Mayo, a la altura del kilómetro 1, en dirección al centro de CABA. El hecho ocurrió días atrás en las inmediaciones del barrio porteño de Parque Chacabuco. Los dos choferes recibieron atención médica por inhalación de humo, de acuerdo con lo informado por el SAME.

Las llamas se extendieron por toda la unidad, lo que motivó el traslado inmediato de efectivos de los Bomberos de la Ciudad. No se registraron heridos de gravedad.

Alberto Crescenti, director del SAME, declaró en diálogo con TN: “Hay cinco unidades nuestras, estamos atendiendo a los dos choferes por inhalación de humo”.

Un micro de larga distancia se incendió en el kilómetro 1 de la Autopista 25 de Mayo

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que los colectiveros pudieron abandonar el vehículo por sus propios medios antes de que el fuego se apoderara de la totalidad del micro. Aguardaron en el exterior hasta la llegada de los bomberos.

El foco alcanzó dimensiones de 16 metros de largo por 3 metros de ancho y 5 metros de alto. Para combatirlo, el personal desplegó dos líneas de mangueras de 38 milímetros y un divergente de 63 milímetros, en una tarea coordinada para contener las llamas antes de que el siniestro se propagara hacia otros vehículos o hacia la infraestructura vial, según indicaron a este medio.

La ausencia de pasajeros en el colectivo al momento del incidente evitó que la situación derivara en víctimas. La unidad transitaba por la mano hacia el centro cuando el fuego tomó el vehículo por completo.

En materia de tránsito, la mano en dirección al centro quedó cortada durante el operativo de los bomberos: primero para la extinción del fuego y luego para las etapas de enfriamiento y remoción.

Los conductores que circulaban en sentido contrario pudieron hacerlo con normalidad, aunque las autoridades pidieron precaución por la cantidad de humo que quedó en el ambiente y que redujo la visibilidad.

Tanto los automovilistas como los vecinos de Parque Chacabuco se sorprendieron ante la enorme columna de humo que se elevó sobre el cielo. Varios de ellos grabaron la escena y difundieron las imágenes en redes sociales, donde se viralizaron rápidamente por la magnitud del episodio.

“El humo se extiende hacia la otra mano”, advirtió Crescenti en TN, al referirse a los riesgos que la situación podría generar para los conductores con destino a la provincia de Buenos Aires.

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