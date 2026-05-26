Desfile accidentado por el 25 de mayo en Jujuy: “Las avenidas no son lugares acordes para caballos”

Un caballo fuera de control embistió a una niña de 8 años y a una mujer de 34 durante el desfile patrio en Palpalá, Jujuy, el 25 de Mayo. La menor recibió el alta, pero la mujer permanece internada y hay una investigación judicial abierta

Un jinete perdió el control de su caballo durante el desfile del 25 de Mayo en la ciudad de Palpalá, Jujuy, y el animal embistió a dos personas del público: una niña de 8 años y una mujer de 34 años. La menor recibió el alta médica, pero la mujer permanece internada bajo observación. El episodio derivó en una investigación judicial y reabrió el debate sobre la presencia de equinos en eventos masivos.

El hecho ocurrió sobre el final del tradicional desfile patrio, cuando las agrupaciones gauchas transitaban frente al público. En un momento, uno de los jinetes perdió el control del equino, que se desvió hacia el sector donde los espectadores observaban la pasada. El caballo impactó contra ambas víctimas antes de que pudiera ser controlado.

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La niña fue atendida en el lugar por personal del SAME y trasladada a la Clínica Fátima, donde le realizaron los controles correspondientes y fue dada de alta sin lesiones de gravedad. La situación de la mujer resultó más comprometida: manifestó haber recibido un fuerte golpe en la cabeza y, al cierre de la información, continuaba internada a la espera de los resultados de los estudios médicos.

El comisario Dino Narváez, de la Unidad Regional Nº 8, confirmó el episodio y brindó precisiones sobre las actuaciones en curso. Según explicó, la Seccional Nº 23 inició de forma inmediata las actuaciones judiciales para establecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. El jinete ya fue identificado, y las cámaras que registraron el momento serán incorporadas como prueba a la investigación.

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La menor fue dada de alta en la Clínica Fátima, mientras la mujer de 34 años permanece internada a la espera de los resultados de sus estudios médicos

Narváez también se refirió a las condiciones en que los animales participan de este tipo de eventos. Señaló que muchos equinos llegan al desfile tras largas horas de traslado y que el contexto —la cantidad de personas, los ruidos y los espacios reducidos— genera situaciones de estrés que vuelven impredecible su comportamiento. “Las avenidas no son lugares acordes para el tránsito de caballos”, afirmó el funcionario policial en declaraciones a Jujuy al Momento, quien además reconoció que episodios similares ya se registraron en otros desfiles de la región. A partir de ello, anticipó que será necesario analizar mayores controles y medidas preventivas de cara a futuros eventos.

Más allá del incidente con el equino, el comisario Narváez realizó un balance de los operativos desplegados durante el fin de semana en Palpalá. En total, se labraron 26 actas contravencionales en el marco de los controles de prevención. Entre los hechos registrados, se detectó una infracción en un local bailable por exceso de personas y una fiesta clandestina en una vivienda particular durante los festejos del 25 de Mayo, donde también se constató venta de bebidas alcohólicas. En el mismo período, se realizaron cerca de 30 procedimientos policiales y siete personas fueron demoradas por distintas causas judiciales y contravencionales.

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El operativo también arrojó dos aprehensiones por hechos de robo. En el barrio Antártida Argentina, efectivos lograron detener a un hombre acusado de intentar sustraer una motocicleta perteneciente a un albañil; el sospechoso fue localizado a pocas cuadras del lugar y permanece detenido. En barrio Alto Palpalá, otro sujeto fue sorprendido con elementos de construcción que habrían sido sustraídos de una vivienda en obra.

Las autoridades confirmaron que los operativos de seguridad continuarán en distintos sectores de la ciudad como parte de las acciones de prevención del delito y control contravencional.

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