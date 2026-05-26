Sociedad

Desfile accidentado por el 25 de mayo en Jujuy: “Las avenidas no son lugares acordes para caballos”

El jinete perdió el control del animal y embistió a una niña de 8 años y a una mujer de 34 durante el evento patrio en Palpalá. La menor recibió el alta, pero la mujer permanece internada y hay una investigación judicial abierta

Guardar
Google icon

Un caballo fuera de control embistió a una niña de 8 años y a una mujer de 34 durante el desfile patrio en Palpalá, Jujuy, el 25 de Mayo. La menor recibió el alta, pero la mujer permanece internada y hay una investigación judicial abierta

Un jinete perdió el control de su caballo durante el desfile del 25 de Mayo en la ciudad de Palpalá, Jujuy, y el animal embistió a dos personas del público: una niña de 8 años y una mujer de 34 años. La menor recibió el alta médica, pero la mujer permanece internada bajo observación. El episodio derivó en una investigación judicial y reabrió el debate sobre la presencia de equinos en eventos masivos.

El hecho ocurrió sobre el final del tradicional desfile patrio, cuando las agrupaciones gauchas transitaban frente al público. En un momento, uno de los jinetes perdió el control del equino, que se desvió hacia el sector donde los espectadores observaban la pasada. El caballo impactó contra ambas víctimas antes de que pudiera ser controlado.

PUBLICIDAD

La niña fue atendida en el lugar por personal del SAME y trasladada a la Clínica Fátima, donde le realizaron los controles correspondientes y fue dada de alta sin lesiones de gravedad. La situación de la mujer resultó más comprometida: manifestó haber recibido un fuerte golpe en la cabeza y, al cierre de la información, continuaba internada a la espera de los resultados de los estudios médicos.

El comisario Dino Narváez, de la Unidad Regional Nº 8, confirmó el episodio y brindó precisiones sobre las actuaciones en curso. Según explicó, la Seccional Nº 23 inició de forma inmediata las actuaciones judiciales para establecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. El jinete ya fue identificado, y las cámaras que registraron el momento serán incorporadas como prueba a la investigación.

PUBLICIDAD

La menor fue dada de alta en la Clínica Fátima, mientras la mujer de 34 años permanece internada a la espera de los resultados de sus estudios médicos
La menor fue dada de alta en la Clínica Fátima, mientras la mujer de 34 años permanece internada a la espera de los resultados de sus estudios médicos

Narváez también se refirió a las condiciones en que los animales participan de este tipo de eventos. Señaló que muchos equinos llegan al desfile tras largas horas de traslado y que el contexto —la cantidad de personas, los ruidos y los espacios reducidos— genera situaciones de estrés que vuelven impredecible su comportamiento. “Las avenidas no son lugares acordes para el tránsito de caballos”, afirmó el funcionario policial en declaraciones a Jujuy al Momento, quien además reconoció que episodios similares ya se registraron en otros desfiles de la región. A partir de ello, anticipó que será necesario analizar mayores controles y medidas preventivas de cara a futuros eventos.

Más allá del incidente con el equino, el comisario Narváez realizó un balance de los operativos desplegados durante el fin de semana en Palpalá. En total, se labraron 26 actas contravencionales en el marco de los controles de prevención. Entre los hechos registrados, se detectó una infracción en un local bailable por exceso de personas y una fiesta clandestina en una vivienda particular durante los festejos del 25 de Mayo, donde también se constató venta de bebidas alcohólicas. En el mismo período, se realizaron cerca de 30 procedimientos policiales y siete personas fueron demoradas por distintas causas judiciales y contravencionales.

El operativo también arrojó dos aprehensiones por hechos de robo. En el barrio Antártida Argentina, efectivos lograron detener a un hombre acusado de intentar sustraer una motocicleta perteneciente a un albañil; el sospechoso fue localizado a pocas cuadras del lugar y permanece detenido. En barrio Alto Palpalá, otro sujeto fue sorprendido con elementos de construcción que habrían sido sustraídos de una vivienda en obra.

Las autoridades confirmaron que los operativos de seguridad continuarán en distintos sectores de la ciudad como parte de las acciones de prevención del delito y control contravencional.

Temas Relacionados

JujuyPalpalá25 de mayoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cayó una banda narco que movía cocaína desde Buenos Aires hacia Río Negro: 15 detenidos y más de 100 kilos de droga incautados

La investigación comenzó en 2019 e incluyó allanamientos en Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Salta. Durante los operativos se secuestraron cocaína, armas de fuego y dinero en efectivo

Cayó una banda narco que movía cocaína desde Buenos Aires hacia Río Negro: 15 detenidos y más de 100 kilos de droga incautados

Video: una mujer fue a reclamar por el mal trato de la dueña de un almacén a su hermana y terminaron a los golpes

Ocurrió en Neuquén. La gresca quedó registrada por las cámaras de seguridad y se viralizaron rápidamente en redes. Una mala atención habría disparado la pelea

Video: una mujer fue a reclamar por el mal trato de la dueña de un almacén a su hermana y terminaron a los golpes

Conducía alcoholizado, a alta velocidad y en zigzag por la autopista Buenos Aires-La Plata en medio de la niebla: lo detuvieron

El automovilista fue interceptado en el peaje de Hudson. La alcoholemia reveló que tenía 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre

Conducía alcoholizado, a alta velocidad y en zigzag por la autopista Buenos Aires-La Plata en medio de la niebla: lo detuvieron

Denunciaron que un hombre maltrató y desplumó a una gallina viva durante los festejos por el campeonato de Belgrano

El ave fue atendida por una veterinaria especializada y apuntaron que no podía caminar, estaba desnutrida y con varias lesiones. El agresor fue identificado

Denunciaron que un hombre maltrató y desplumó a una gallina viva durante los festejos por el campeonato de Belgrano

Allanaron fábricas textiles clandestinas y secuestraron 2,5 millones de pares de medias truchas

Los operativos fueron realizados en Isidro Casanova, San Justo y José León Suárez. El material incautado, entre insumos y mercadería terminada, fue valuado en más de 77 millones de pesos

Allanaron fábricas textiles clandestinas y secuestraron 2,5 millones de pares de medias truchas

DEPORTES

La novia futbolista de Marcos Senesi se probó camisetas de Argentina y entre los dos eligieron cuál es la más linda: “Es un 10″

La novia futbolista de Marcos Senesi se probó camisetas de Argentina y entre los dos eligieron cuál es la más linda: “Es un 10″

Lionel Scaloni sumó un séptimo convocado para la gira previa al Mundial: qué chances tiene de meterse entre los 26

Lanús vence a Mirassol por la Libertadores y asegura su boleto a Sudamericana

Lionel Scaloni dio detalles de la lesión de Messi y habló de las sorpresas que puede tener la lista de Argentina

A la espera de San Lorenzo, Riestra cierra su participación en la Sudamericana contra Palestino

TELESHOW

El misterioso mensaje de Carolina Baldini de agradecimiento a Dios: “La única cosa mala y oscura me la sacaste”

El misterioso mensaje de Carolina Baldini de agradecimiento a Dios: “La única cosa mala y oscura me la sacaste”

Mónica Farro se quejó de una desagradable costumbre callejera porteña: “¿No se dan cuenta que es un asco?”

La dura respuesta de Carmen Barbieri a Marixa Balli: “Me cansó esa persona, tengo 30 años pidiendo disculpas”

El duelo de Gianinna Maradona en el nuevo juicio por la muerte de Diego : “Nos condenaron en seguir viviendo sin papá”

La fuerte pelea de Pepe Ochoa con Nai Awada: “Tratá de pegar una película o media serie vertical en algún lado”

INFOBAE AMÉRICA

Remesas familiares en El Salvador caen casi un 30% en abril y afectan el consumo, según el BCR

Remesas familiares en El Salvador caen casi un 30% en abril y afectan el consumo, según el BCR

Avistaje inédito en Comodoro Rivadavia: una ballena azul emergió a metros de una embarcación turística

El precio del petróleo recuperó terreno en medio de la tensión entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz

El Seguro Social de El Salvador realiza en promedio un trasplante de riñón por semana, según especialista

La dependencia de importaciones de frijol en Costa Rica alcanza el 80% y expone riesgos para la seguridad alimentaria