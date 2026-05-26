América Latina

Donald Trump recibió a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca

El senador brasileño, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, viajó a Washington en busca de un espaldarazo político en el momento más crítico de su campaña, marcada por su vínculo con un banquero encarcelado por el mayor fraude financiero en la historia de Brasil

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Flávio Bolsonaro junto a Donald Trump en el Salón Oval
Flávio Bolsonaro junto a Donald Trump en el Salón Oval

Donald Trump recibió este martes al senador brasileño Flávio Bolsonaro en el Salón Oval de la Casa Blanca, en un gesto que la familia Bolsonaro presentó como un respaldo explícito a su candidatura presidencial de cara a las elecciones de octubre en Brasil. El encuentro, no contemplado en la agenda oficial de Trump y cerrado a la prensa, se produjo menos de tres semanas después de que el mandatario estadounidense recibiera en ese mismo despacho al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal por Río de Janeiro y precandidato presidencial designado por su padre, viajó a Washington el domingo sin confirmación de reunión. El propio senador grabó un video desde la Casa Blanca sin revelar con quién se reuniría y contemplaba, como alternativa, verse con el vicepresidente JD Vance. Trump lo recibió y Bolsonaro publicó una fotografía junto al mandatario sentado en el escritorio presidencial.

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El viaje se produjo en el peor momento de su precampaña. El 13 de mayo, el portal Intercept Brasil divulgó audios en los que el senador pedía al banquero Daniel Vorcaro recursos millonarios para financiar Dark Horse, una cinebiografía de su padre protagonizada por el actor Jim Caviezel. Vorcaro, ex presidente del Banco Master, se encuentra detenido desde marzo de 2026 acusado de liderar lo que la Policía Federal describe como el mayor fraude contra el sistema financiero de la historia del país, con un monto estimado en 593 millones de dólares.

Según la Operación Compliance Zero, el banco habría captado fondos con certificados de depósito de intereses muy superiores a los del mercado y construido carteras de crédito ficticias para simular solvencia.

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FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Banco Master se exhibe en su edificio, tras la detención del accionista mayoritario del banco, el empresario Daniel Vorcaro, en Sao Paulo, Brasil, el 18 de noviembre de 2025 REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Banco Master se exhibe en su edificio, tras la detención del accionista mayoritario del banco, el empresario Daniel Vorcaro, en Sao Paulo, Brasil, el 18 de noviembre de 2025 REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo

En los audios, Bolsonaro se dirige a Vorcaro como “hermano” y le solicita fondos. Reconoció la autenticidad de las grabaciones y admitió haber negociado con el banquero entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, hasta el día previo a su primera detención. Según Bloomberg, ambos habrían acordado una financiación de 134 millones de reales, de los cuales al menos 61 millones ya se habrían transferido. Bolsonaro negó cualquier irregularidad y sostuvo que se trató de “dinero privado” sin utilización de recursos públicos.

El escándalo golpeó de inmediato en las encuestas. Una medición de Quaest posterior a la filtración situó al senador en el 34,3% de intención de voto en primera vuelta, una caída de 5,4 puntos. Los sondeos de segunda vuelta muestran mayor resistencia: Datafolha, en una encuesta del 12 y 13 de mayo con 2.004 entrevistas, registró un empate técnico al 45% entre Lula y Flávio en un eventual balotaje. En diciembre, Lula aventajaba al senador por diez puntos.

La recepción en la Casa Blanca se inscribe en la afinidad entre las familias Trump y Bolsonaro. El mandatario estadounidense impuso aranceles sobre las importaciones brasileñas y ordenó sanciones contra Alexandre de Moraes, el magistrado del Tribunal Supremo que instruyó el caso por golpismo contra Jair Bolsonaro, antes de dar marcha atrás en una negociación con Brasilia. El ex presidente fue condenado a 27 años de prisión por su intento de impedir la transferencia del poder tras su derrota en 2022 e inhabilitado para ejercer cargos hasta 2030.

Recibir a un candidato presidencial extranjero en el Despacho Oval es un gesto diplomáticamente inusual. Lula había pedido a Trump en su reunión del 7 de mayo que Washington no se inmiscuyera en las elecciones brasileñas. La fotografía junto al senador Bolsonaro, publicada apenas horas después, fue una respuesta sin palabras.

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