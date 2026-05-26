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Lionel Scaloni sumó un séptimo convocado para la gira previa al Mundial: qué chances tiene de meterse entre los 26

El defensor viajará el jueves tras el partido que disputará por la Copa Libertadores y se perfila como alternativa ante las lesiones de Molina y Montiel

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Agustín Giay y Lionel Messi

Agustín Giay, lateral derecho de Palmeiras, se convirtió este martes en el séptimo jugador convocado por Lionel Scaloni para la gira de amistosos previa al Mundial 2026, con partidos ante Honduras e Islandia. El defensor de 22 años, surgido en San Lorenzo, viajará junto a José López el jueves, una vez que el Verdão cierre su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Junior de Colombia.

La convocatoria llega en un momento de particular atención sobre el puesto. Tanto Nahuel Molina —con un desgarro de grado 1 en el muslo izquierdo— como Gonzalo Montiel —con uno de grado 2 en el cuádriceps izquierdo— arrastran molestias físicas que abren un espacio concreto para alternativas en el lateral derecho. Giay ya estuvo en esa misma situación meses atrás: fue convocado para los amistosos ante Mauritania y Zambia precisamente cuando Montiel sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo, y ante la primera de esas selecciones tuvo su debut con la Mayor al ingresar en el segundo tiempo en lugar de Molina, con 21 minutos en cancha.

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Palmeiras Vs. Porto - Mundial de Clubes 2025
El defensor argentino del Palmeiras #04 Agustín Giay y el mediocampista portugués del FC Porto #86 Rodrigo Mora luchan por el balón durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial de Clubes 2025 entre el Palmeiras de Brasil y el FC Porto de Portugal en el estadio MetLife East Rutherford, Nueva Jersey, el 15 de junio de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Esa experiencia previa lo distingue del resto de los convocados para esta gira. Los otros seis —Tomás Aranda (Boca Juniors), Joaquín Freitas (River Plate), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez), Santiago Beltrán (River Plate) y Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)— llegan sin minutos previos con el equipo de Scaloni. Giay, en cambio, ya suma rodaje con la camiseta albiceleste.

El rendimiento en su club también respalda la citación. En la temporada actual, el defensor disputó 15 de los 17 partidos de Palmeiras en el Brasileirao y estuvo presente en los cinco encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La continuidad es uno de los factores que el cuerpo técnico argentino pondera con mayor peso en esta etapa previa al torneo.

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Agustín Giay sub 20
Agustín Giay en un encuentro con la selección argentina Sub 20

Giay figura en la lista preliminar de 55 jugadores que Scaloni difundió el 11 de mayo, y su nombre aparece entre los defensores que empujan por un lugar en la nómina final de 26. El propio entrenador fue explícito al respecto. “Están Giay y Capaldo, que nos pueden aportar también y son chicos que pensamos que pueden estar, incluso en la lista de 26, por qué no”, afirmó Scaloni.

El DT también precisó el rol que cumplen estas convocatorias adicionales dentro de la planificación del equipo. “Más allá de que sean chicos jóvenes y pensando en futuro, nosotros todo lo que hacemos es pensando en que nos pueden aportar en caso de que pase algo después de que se cierre la primera lista y hasta el primer partido, que tenemos tiempo para poder cambiar”, explicó el campeón del mundo.

El reglamento de FIFA establece que las modificaciones a la lista definitiva por “lesión grave o enfermedad” pueden realizarse hasta 24 horas antes del primer partido. Argentina debuta en el Mundial el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, con apenas 16 días de margen para que Scaloni defina su nómina final.

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