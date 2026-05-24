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Poco sol y bajas temperaturas: cómo estará el pronóstico del tiempo para esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que habrá jornadas con nubosidad variable y podría haber neblina durante la mañana

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El SMN informó que para esta jornada habrá cielo parcialmente nublado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará una semana caracterizada por temperaturas moderadas, sin precipitaciones y con cielos mayormente nublados, según el parte oficial correspondiente a los próximos días. Las condiciones generales incluyen temperaturas máximas que oscilarán entre los 16 y 19 grados y mínimas entre los 8 y 12 grados Celsius. Además, no se registran alertas meteorológicas en todo el país.

El informe del SMN detalla que este domingo 24 de mayo la temperatura máxima alcanzará los 16°C, con una mínima de 9°C, bajo un cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. Para el lunes, se prevé un ascenso leve de la temperatura, con máximas de 18°C y mínimas de 12°C, mientras que el viento se mantendrá leve, del sector sur, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

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Para el martes y miércoles, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa jornadas con máximas de 17°C y mínimas de 10°C y 8°C, respectivamente. El parte destaca que durante estos días, la nubosidad será variable y no se esperan lluvias en el AMBA. Los vientos continuarán del sur y sudeste, con velocidades similares a las del inicio de la semana.

El jueves y el viernes, la tendencia se mantendrá con cielos mayormente nublados y temperaturas máximas de 18°C y 19°C, respectivamente. Las mínimas se ubicarán en 12°C y 10°C, según el reporte oficial. El viento rotará hacia el este y noreste, incrementando su intensidad el jueves, cuando podría alcanzar entre 13 y 22 km/h (8 y 13,7 mph).

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Tabla de pronóstico del tiempo de siete días para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mostrando iconos de clima, temperaturas, probabilidad de lluvia y datos de viento
Tabla que muestra el pronóstico del tiempo de siete días para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando temperaturas, precipitaciones y dirección del viento.

Durante el sábado próximo, el SMN prevé un ligero descenso de la temperatura máxima, que será de 16°C, con mínima de 12°C. Persistirá la estabilidad atmosférica, sin registros de lluvias y con vientos leves a moderados desde el este.

En todo el período abarcado por el parte, el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional asegura una probabilidad nula de precipitaciones para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, lo que representa condiciones ideales para actividades al aire libre.

En la provincia de Buenos Aires, se registran bancos de niebla en parte de la zona céntrica y en el este bonaerense, por lo cual se pide reforzar las medidas de seguridad a la hora de manejar. Luego, durante todo el día habrá nubosidad variable en todas las localidades.

Las condiciones serán similares para mañana, con niebla en el este, centro y norte. Por la tarde, el este estará parcialmente nublado, mientras que al oeste, centro y sur estará entre ligeramente a algo nublado.

La niebla persistirá por la mañana del martes y el miércoles y sin riesgo de lluvias, pero con nubosidad variable en la tarde. El jueves y viernes, aumentará el caudal de nubes desde el este, con un firmamento mayormente nublado.

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