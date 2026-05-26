Remesas familiares en El Salvador caen casi un 30% en abril y afectan el consumo, según el BCR

El envío de dinero desde el extranjero representa una fuente clave de ingresos para miles de hogares salvadoreños (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envío de remesas familiares registró en abril de 2026 la mayor contracción interanual de la última década, según los datos más recientes del Banco Central de Reserva (BCR).

El flujo de fondos provenientes del exterior, considerado uno de los principales pilares económicos de El Salvador, mostró una reducción que ha modificado la dinámica financiera de miles de familias y del comercio local.

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De acuerdo con cifras oficiales del BCR, en abril de 2025 el país recibió 7.72 millones de dólares en concepto de remesas familiares. Al comparar ese dato con el ingreso correspondiente a abril de 2026, el reporte evidencia un descenso a 5.44 millones de dólares, lo que representa 2.28 millones de dólares menos en un solo año.

Este retroceso equivale a una baja aproximada del 29.5% para el periodo analizado. Las autoridades atribuyen este comportamiento a factores externos que condicionan la capacidad de envío de la comunidad migrante, principalmente radicada en los Estados Unidos.

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Especialistas en economía coinciden en que la disminución implica menos disponibilidad de recursos para cubrir gastos esenciales. Además, el debilitamiento de las remesas no responde a una sola causa local, sino a la influencia de variables internacionales.

El ingreso mensual de remesas familiares en abril de 2026 se ubicó en 5,44 millones de dólares, mostrando una reducción frente al mismo mes del año anterior, según datos oficiales del BCR.

Entre los factores identificados por el BCR y analistas privados, destacan:

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Inflación persistente en países emisores: Aunque los índices inflacionarios muestran cierta moderación respecto a años previos, el costo de vida en Estados Unidos y otras naciones desarrolladas permanece elevado. El aumento en los precios de alquileres, servicios y productos básicos obliga a los migrantes a destinar una mayor proporción de sus ingresos a cubrir necesidades propias, limitando el margen disponible para transferencias familiares.

Según el último informe publicado por el BCR, el margen de ahorro de los migrantes se ha reducido por la presión de los precios en el extranjero.

Desaceleración del mercado laboral internacional: Sectores que tradicionalmente emplean mano de obra migrante, como la construcción, los servicios, la hostelería y el comercio, presentan un menor ritmo de crecimiento. Las horas extras y las oportunidades de empleo temporal han disminuido, lo que repercute en la capacidad de envío.

Cambios en políticas migratorias y laborales: Las modificaciones recientes en las políticas de empleo y migración en Estados Unidos generan incertidumbre entre los trabajadores indocumentados y temporales. Ante el temor de ajustes imprevistos en los permisos o cambios regulatorios, muchos migrantes optan por reservar una parte de sus ingresos como fondo de emergencia, en lugar de remitirlos de inmediato.

Una mochila gastada, un pasaporte salvadoreño, un fajo de dólares y un sobre del Banco Central de Reserva de El Salvador, simbolizan la preparación para un viaje migrante y la búsqueda de nuevas oportunidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias directas en el comercio y el consumo local

Ante este panorama, la caída en el flujo de remesas afecta de manera directa la actividad comercial y los ingresos fiscales. El BCR estima que cerca del 90% de las remesas se destina al consumo inmediato.

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La contracción de 2,28 millones de dólares en abril de 2026 se reflejó en una reducción de las compras cotidianas en el comercio minorista y el sector de servicios. Tiendas, mercados y pequeños negocios percibieron una baja en las ventas, lo que a su vez impactó la recaudación fiscal indirecta.

De momento, los datos de abril reflejan una etapa de moderación y cautela para la economía familiar salvadoreña. La atención de los tomadores de decisión y de los actores productivos se concentra en la evolución de los flujos migratorios y en la respuesta de los mercados internacionales, ante un escenario caracterizado por la incertidumbre y la necesidad de adaptación.

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