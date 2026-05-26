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Irán reportó el cruce de 25 embarcaciones por Ormuz en 24 horas mientras continúan las negociaciones con Estados Unidos

Según un comunicado difundido por los medios de propaganda del régimen, los buques navegaron “tras obtener autorización de la Armada de la Guardia Revolucionaria”

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Irán reportó el cruce de 25 embarcaciones por Ormuz en 24 horas mientras continúan las negociaciones con Estados Unidos
Irán reportó el cruce de 25 embarcaciones por Ormuz en 24 horas mientras continúan las negociaciones con Estados Unidos

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este martes que 25 embarcaciones comerciales, incluidos petroleros y portacontenedores, atravesaron el estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas bajo autorización y supervisión de sus fuerzas navales, en medio de la crisis regional que mantiene alterado uno de los pasos marítimos más importantes del planeta.

Según un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, los buques navegaron “tras obtener autorización y en coordinación y con la seguridad de la Armada de la Guardia Revolucionaria”. Teherán sostuvo además que mantiene un “control inteligente” sobre la zona y advirtió que responderá “con contundencia” ante cualquier amenaza.

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El anuncio se produjo mientras continúan las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos para intentar consolidar el frágil alto el fuego alcanzado en abril, luego de semanas de enfrentamientos militares y operaciones en el Golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y constituye uno de los corredores estratégicos más sensibles para el comercio energético internacional. Antes del inicio del conflicto regional, cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializado en el mundo atravesaba diariamente ese paso situado entre Irán y Omán.

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Según un comunicado difundido por los medios de propaganda del régimen, los buques navegaron “tras obtener autorización de la Armada de la Guardia Revolucionaria” (REUTERS/Archivo)
Según un comunicado difundido por los medios de propaganda del régimen, los buques navegaron “tras obtener autorización de la Armada de la Guardia Revolucionaria” (REUTERS/Archivo)

El régimen iraní intenta mostrar que mantiene capacidad operativa y control sobre el tránsito marítimo pese al fuerte despliegue militar de Estados Unidos en la región y las restricciones impuestas desde el inicio de la guerra a fines de febrero.

La semana pasada, la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), creada por Irán para administrar el tráfico marítimo en la zona, publicó un mapa con los límites de lo que define como su “jurisdicción” sobre el paso marítimo.

Teherán considera el control de Ormuz como un elemento central dentro de la presión regional ejercida tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el 28 de febrero.

La Guardia Revolucionaria aseguró además que entre el miércoles pasado y el lunes un total de 150 embarcaciones cruzaron el estrecho, pese a las restricciones, inspecciones y riesgos derivados de la escalada militar.

Explosión cerca de Omán

La tensión en la región volvió a aumentar este martes luego de que la agencia británica UKMTO, vinculada al Ministerio de Defensa del Reino Unido, informara sobre una explosión registrada cerca de un petrolero que navegaba frente a las costas de Omán.

El incidente ocurrió a unas 60 millas náuticas al este de Mascate, capital omaní. Según el reporte, el capitán del buque comunicó que se produjo “una explosión externa” en la parte trasera izquierda de la embarcación, cerca de la línea de flotación.

Reino Unido reportó una explosión cerca de un petrolero que navegaba frente a las costas de Omán
Reino Unido reportó una explosión cerca de un petrolero que navegaba frente a las costas de Omán

La UKMTO indicó que tanto la tripulación como el barco permanecen “a salvo”, aunque confirmó que parte del combustible del buque fue derramado al mar tras el impacto.

La embarcación afectada fue identificada como el “Olympic Life”, un petrolero de gran tamaño con bandera vinculada a Grecia. Datos de seguimiento marítimo muestran que el buque navegaba por el Golfo de Omán sin carga al momento del incidente.

La empresa Springfield Shipping, encargada de la operación técnica del barco, señaló que la nave fue alcanzada por “un objeto no identificado” alrededor de las 09:20 GMT. También precisó que el petrolero siguió operativo y estable tras la explosión.

“Una evaluación inicial indicó daños en uno de los tanques de combustible del buque”, explicó la compañía en un comunicado. La firma agregó que la mancha de combustible detectada en el agua ya fue contenida.

Desde el inicio de la crisis regional, la UKMTO recibió 52 reportes de incidentes que involucraron a embarcaciones en el Golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán.

(Con información de Europa Press, EFE y Reuters)

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