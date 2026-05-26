Ciencia

Así es el yacimiento de 66 millones de años que se “congeló” el día que se extinguieron los dinosaurios

Tanis, en Dakota del Norte, conserva animales atrapados, material vegetal sepultado y pruebas geoquímicas que los investigadores vincularon directamente con Chicxulub, con datos precisos sobre la ola de destrucción que recorrió el continente en cuestión de minutos

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Un Tyrannosaurus y otros dinosaurios, incluyendo un Velociraptor y un posible Lesothosaurus, huyen de un impacto de asteroide y grandes tsunamis
El yacimiento de Tanis en Dakota del Norte ofrece una visión precisa de los efectos inmediatos del impacto del asteroide de Chicxulub hace 66 millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de Tanis, un yacimiento fósil en Dakota del Norte, ha permitido reconstruir con una precisión mayor las consecuencias inmediatas del impacto del asteroide de Chicxulub hace 66 millones de años, según publica Muy Interesante.

Este evento marcó el final de la era de los dinosaurios y provocó la extinción de cerca del 75% de las especies del planeta. El impacto, ocurrido en la actual península de Yucatán, desencadenó una serie de cataclismos globales que afectaron tanto a la fauna terrestre como marina.

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Durante décadas, la ciencia había establecido que un asteroide de gran tamaño fue responsable de la desaparición masiva de especies al final del Cretácico, pero persistían dudas sobre cómo transcurrieron las primeras horas después del choque.

La información reunida por los paleontólogos en Tanis permite observar ese momento con nuevos datos, aportando datos sobre la ola de destrucción que recorrió el continente, los cambios en el ambiente y la rapidez con la que se produjo el enterramiento de organismos.

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portada asteroide dinosaurios
Tanis destaca por conservar fósiles de animales, plantas y restos marinos sepultados minutos y horas después del impacto del asteroide

El impacto de Chicxulub generó una serie de fenómenos, desde ondas sísmicas que cruzaron América del Norte hasta la caída de esférulas de vidrio creadas por la roca fundida que fue lanzada a la atmósfera. Muy Interesante señala que es posible aproximarse casi minuto a minuto al instante en que finalizó el reinado de los dinosaurios.

Descubrimiento y características del yacimiento de Tanis

El yacimiento de Tanis está situado en la formación Hell Creek, en Dakota del Norte, y fue identificado como un lugar excepcional por su capacidad para conservar los detalles del desastre con gran precisión temporal. Este enclave fue descubierto por paleontólogos que hallaron una secuencia fósil única: peces apilados unos sobre otros, árboles arrancados y mezclas de restos marinos y de agua dulce en una misma capa, lo que sugiere un evento de enorme violencia.

Tanis destaca por su carácter de "instante congelado", ya que en sus sedimentos se preservan fósiles de organismos que murieron durante los minutos y horas posteriores al impacto. La escena muestra animales atrapados en bancos de arena, material vegetal sepultado y prueba de movimientos caóticos del agua. La formación Hell Creek, antaño conectada a una vasta vía marítima interior, fue testigo de la llegada de enormes masas de agua a consecuencia de ondas sísmicas generadas por el impacto.

El descubrimiento de esférulas de vidrio en ámbar permite vincular geoquímicamente al yacimiento de Tanis con el impacto de Chicxulub
El descubrimiento de esférulas de vidrio en ámbar permite vincular geoquímicamente al yacimiento de Tanis con el impacto de Chicxulub

Hallazgos fósiles en Tanis: peces, esférulas de vidrio y otros restos

Uno de los descubrimientos más llamativos en Tanis es la presencia de esférulas de vidrio o tectitas, diminutas gotas de roca fundida solidificadas tras el impacto, que quedaron incrustadas en las branquias de peces similares a esturiones y peces espátula.

Según el estudio, más de la mitad de los peces analizados presentaban estas partículas en las branquias, lo que indica que estaban vivos y respirando mientras el material seguía cayendo del cielo.

Además, se hallaron esférulas perfectamente conservadas en piezas de ámbar, lo que permitió analizar su composición geoquímica y vincularlas de manera directa con el impacto de Chicxulub. El yacimiento también contiene una mezcla de organismos marinos y terrestres, ammonites, troncos carbonizados y restos atribuidos a dinosaurios, todo ello sepultado bajo capas de arena y limo en un intervalo temporal extremadamente corto, quizá menos de dos horas.

Imagen de dinosaurios huyendo de un meteorito gigante, mostrando pánico y caos prehistórico. Otras opciones: cataclismo espacial, impacto mortal, extinción prehistórica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El análisis geoquímico demuestra que los materiales encontrados en Tanis son prácticamente idénticos a los asociados al evento de Chicxulub en México y el Caribe

Análisis científico: estudios publicados, autores y composición del equipo de investigación

El principal estudio sobre Tanis fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revista científica estadounidense, y liderado por Robert DePalma.

La investigación describe el yacimiento como un depósito sedimentario generado minutos u horas después del impacto, donde una violenta inundación enterró a centenares de organismos. El equipo también incluyó al geólogo Walter Alvarez, pionero en la hipótesis del impacto extraterrestre como causa de la extinción.

El análisis geoquímico realizado por los investigadores demostró que las esférulas de vidrio halladas en Tanis son prácticamente idénticas a los materiales asociados al impacto de Chicxulub encontrados en México y el Caribe. Estas pruebas fortalecen la hipótesis de que Tanis conserva una secuencia casi instantánea de acontecimientos vinculados directamente a la catástrofe global.

Imagen de dinosaurios huyendo de un meteorito gigante, mostrando pánico y caos prehistórico. Otras opciones: cataclismo espacial, impacto mortal, extinción prehistórica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Especialistas debaten la interpretación de hallazgos fósiles en Tanis y advierten sobre conclusiones apresuradas respecto a restos atribuidos a dinosaurios

Debates, controversias y relevancia de Tanis para la paleontología

El yacimiento de Tanis ha generado un intenso debate en la comunidad paleontológica. Si bien muchos especialistas aceptan que el depósito representa un evento extremadamente cercano al impacto, algunos piden cautela respecto a interpretaciones espectaculares, sobre todo en relación con restos de dinosaurios presuntamente muertos ese mismo día.

Muy Interesante señala que ciertos hallazgos, como extremidades de Thescelosaurus o piel de Triceratops, aún no han sido descritos en publicaciones revisadas por pares.

Ha habido también controversias sobre el acceso restringido al sitio y sobre la metodología de algunas investigaciones posteriores. A pesar de las dudas, incluso los críticos reconocen el valor de Tanis como una ventana única al “primer día” tras el impacto, permitiendo seguir casi minuto a minuto la secuencia de eventos que puso fin a la era de los dinosaurios.

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