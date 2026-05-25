Crimen y Justicia

“Brillante, jamás un problema”: los elogios de una testigo a “Fini” Lanusse en la causa por el escándalo del propofol

Se trata de una médica de planta que coordina la residencia de Anestesiología del hospital Italiano. Ante la Justicia, la mujer aseguró que trabajó en 51 intervenciones junto a Lanusse y que nunca observó conductas erráticas ni signos de consumo

Guardar
Google icon
fini lanusse propofol
Delfina "Fini" Lanusse está procesada por el desvío y consumo de ampollas de propofol del hospital Italiano. El mes próximo enfrentará a la Justicia en una audiencia de apelación

“Para mí era una residente brillante”. La frase aparece en una declaración incorporada recientemente al expediente que investiga a Delfina Lanusse y al anestesista Hernán Boveri por el presunto desvío de ampollas de propofol del Hospital Italiano. La dijo M., una anestesióloga de planta de 50 años que coordina la residencia de Anestesiología del hospital e integra el comité de carrera de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, al ser consultada sobre el desempeño de “Fini” dentro del quirófano.

El testimonio contrasta con buena parte de las declaraciones que ya forman parte de la causa judicial. Hasta ahora, la investigación a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera acumulaba relatos de residentes y amigas que describieron a Lanusse en situaciones vinculadas al presunto consumo de propofol con su ex amante, Boveri, en su domicilio. Varias de esas testigos aseguraron haberla visto en estados compatibles con sedación. Chantal “Tati” Leclercq, por ejemplo, declaró que en una oportunidad encontró a Lanusse “tirada en el piso, semiconsciente” en su departamento y que allí vio “jeringas y una ampolla de propofol”.

PUBLICIDAD

M., en cambio, sostuvo que nunca observó conductas erráticas ni signos de consumo durante el trabajo de “Fini” en quirófano. Declaró que compartió 51 procedimientos con Lanusse y afirmó: “Nunca jamás un problema, proactiva, con una mirada constante de lo que pasaba a su alrededor”.

“Para mí esto ha sido una enorme sorpresa, negativa por supuesto. Aclaro que yo solo tenía relación en lo profesional, no suelo participar de eventos sociales con el hospital, más allá de los meramente requeridos por cuestiones laborales”, agregó la médica, que además explicó que participaba en la formación y evaluación de residentes dentro del servicio de Anestesiología.

PUBLICIDAD

Fini Lanusse
La declaración de la anestesióloga del hospital Italiano: fragmento de la causa

La médica también aportó un dato sensible sobre el funcionamiento interno del servicio de Anestesiología y el circuito de medicamentos dentro del hospital Italiano. Según dijo, los residentes estaban habilitados para retirar drogas de la farmacia y, a diferencia del fentanilo, la ketamina o la morfina, el propofol no requería receta. “Lo pedís al técnico y te lo trae”, sostuvo.

La declaración no sólo aparece como un respaldo profesional a Lanusse. También aporta detalles sobre el sistema de control interno del hospital y el acceso a medicamentos dentro de la residencia médica. M. explicó ante la Justicia que los residentes podían retirar medicación desde el primer año y que el circuito variaba según la sustancia.

Según describió, el uso de propofol dejaba distintos registros físicos y digitales. “Si yo usé dos (ampollas de) propofol, al lado de eso escribo la cantidad de miligramos que utilicé”, explicó sobre la ficha anestésica que acompaña cada bandeja quirúrgica. También señaló que esos datos debían coincidir con la historia clínica electrónica y con la bomba de infusión utilizada durante los procedimientos.

“En ese sentido, es muy difícil que exista una diferencia entre lo que me informa la bomba y lo que yo transcriba al papel de farmacia”, declaró. Luego agregó que las bandejas regresaban al sector farmacia “con los sobrantes”, donde se realizaba el descarte. “Lo que utilicé tiene que coincidir con lo que entregó farmacia y el descarte. Matemáticamente tiene que resultar en cero”.

"Fini" Lanusse utilizó su cuenta personal de TikTok para difundir un mensaje respecto a la investigación. “Las cosas se van a aclarar”, aseguró (TikTok: @finilanusse)

Ese punto coincide con otras declaraciones incorporadas al expediente. F.D.B., jefe de residentes de Anestesiología del Hospital Italiano, también describió ante la Justicia el mecanismo utilizado para retirar propofol de farmacia. Según explicó, por cada paciente existía una “hoja de débitos” con un “código de barras único” donde quedaban registrados los fármacos utilizados durante cada procedimiento.

El médico además señaló que tanto residentes como anestesiólogos y técnicos estaban habilitados para retirar medicación de farmacia. Sobre el propofol, precisó: “No es un fármaco que necesite una receta para ser retirado”. Y diferenció: “Los opioides sí necesitan una receta, el fentanilo, morfina. El propofol no requiere receta”.

J.D.D., subjefe del Servicio de Anestesiología y uno de los denunciantes del caso, explicó por su parte que la medicación era retirada “por cada médico solicitante” y que, en caso de no utilizarse la totalidad, “el sobrante debe ser devuelto”. Sin embargo, también señaló que una vez retirada la droga, la cantidad suministrada a cada paciente “es anotada por el médico”.

A partir de esa explicación, el expediente advierte que “no es posible controlar si efectivamente se suministró la totalidad de la medicación retirada o si, existiendo un sobrante, se omitió su devolución”. Pese a eso, el propio hospital Italiano informó durante la investigación que los arqueos e inventarios realizados no detectaron faltantes de propofol ni inconsistencias en los registros de descarte.

Hombre con uniforme médico y gorro quirúrgico sonríe frente a equipo médico. Superpuesta, información promocional de un curso de anestesia
Boveri en la invitación de un curso de la Sociedad Peruana de anestesia

El procesamiento de Lanusse y Boveri será revisado por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Rodolfo Pociello Argerich y Hernán López. La audiencia ante la Cámara está prevista para el próximo 10 de junio y ese mismo día podrían resolver la situación procesal de ambos.

Mientras tanto, la investigación sobre Chantal “Tati” Leclercq continúa en trámite y, en paralelo, la causa por la muerte del anestesista Alejandro Salazar quedó unificada bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, a cargo de Sánchez Sarmiento, y de la Fiscalía N°6 de Herrera.

La decisión se tomó luego de que aparecieran elementos de prueba que vinculan aspectos de los distintos expedientes. De todos modos, las actuaciones continúan por separado: las causas “corren por cuerda”, es decir, avanzan de manera paralela aunque bajo el mismo juzgado y fiscalía.

Temas Relacionados

Fini LanussePropofolHospital ItalianoHernán BoveriÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El insólito error de los chilenos acusados de asaltar a Juan Martín Del Potro y al novio de Taylor Swift: su fuga fallida en micro

Bastián Jiménez Freraut e Ignacio Zuñiga Cartés cayeron en Retiro mientras intentaban huir a la Triple Frontera. La Justicia de Estados Unidos había pedido su captura internacional por desvalijar a atletas de elite. El gusto de la banda por los relojes de sus víctimas

El insólito error de los chilenos acusados de asaltar a Juan Martín Del Potro y al novio de Taylor Swift: su fuga fallida en micro

Intentó descartar cocaína por la ventanilla del auto durante un control policial y terminó detenido: tenía antecedentes

El sospechoso fue interceptado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en la ciudad cordobesa de Morteros. Durante el operativo secuestraron dosis de droga, dinero en efectivo y el vehículo en el que circulaba

Intentó descartar cocaína por la ventanilla del auto durante un control policial y terminó detenido: tenía antecedentes

Habló el papá de Mía Guadalupe, la nena santafesina buscada por Interpol: “No voy a parar hasta volver a abrazarla”

Nicolás Altamirano cuestionó el accionar de la Justicia de Santa Fe y sostuvo que su hija habría sido llevada a Venezuela por su madre. Además, aseguró que la mujer le ofreció dinero para que dejara de buscarla

Habló el papá de Mía Guadalupe, la nena santafesina buscada por Interpol: “No voy a parar hasta volver a abrazarla”

Murió una beba de cinco meses en Escobar: investigan una intoxicación con cocaína y detuvieron a los padres y a la abuela

La nena estuvo internada durante varias semanas en un hospital de San Fernando. Los investigadores sostienen que existieron situaciones previas de negligencia y ahora imputaron a la madre y al padre por homicidio agravado

Murió una beba de cinco meses en Escobar: investigan una intoxicación con cocaína y detuvieron a los padres y a la abuela

Cayó una banda internacional dedicada al robo en casas de deportistas de élite: Del Potro, su última víctima

Una cámara de seguridad de una estación de servicio fue clave para identificar a los delincuentes de nacionalidad chilena que asaltaron al ex tenista y eran buscados por Interpol

Cayó una banda internacional dedicada al robo en casas de deportistas de élite: Del Potro, su última víctima

DEPORTES

La reacción del técnico del Inter Miami cuando le preguntaron por la lesión de Lionel Messi: el diagnóstico preliminar

La reacción del técnico del Inter Miami cuando le preguntaron por la lesión de Lionel Messi: el diagnóstico preliminar

La llamativa respuesta del Cholo Simeone cuando le preguntaron si Julián Álvarez se irá del Atlético de Madrid

El gesto de Montiel con Tapia en la premiación de Belgrano que generó revuelo en las redes

El posteo de Paulo Dybala que encendió las alarmas en Boca Juniors tras brillar en el último partido de la Roma

Alarma mundial: Messi pidió el cambio por una molestia y se fue directo al vestuario en el triunfo del Inter Miami

TELESHOW

Gran Hermano sancionó a los jugadores por romper una norma básica: “A esta altura no hace falta más advertencia”

Gran Hermano sancionó a los jugadores por romper una norma básica: “A esta altura no hace falta más advertencia”

Las fotos del cumpleaños de Jimena Barón en Suecia: “Bienvenidos 39”

La sorpresiva confesión de Nicole Neumann: “Nunca fui al baño delante de ninguna pareja”

El romántico saludo de cumpleaños de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul: “Me cambiaste la vida”

Marixa Balli contó por qué no aceptaría el perdón de Carmen Barbieri: “El daño que me hizo no tiene retorno”

INFOBAE AMÉRICA

De la revolución industrial a la IA: el recorrido de los papas ante grandes transformaciones sociales y tecnológicas

De la revolución industrial a la IA: el recorrido de los papas ante grandes transformaciones sociales y tecnológicas

La OMS elevó a más de 900 los casos sospechosos de ébola en el Congo y confirmó más de un centenar de contagios en el país

León XIV presenta su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, centrada en los desafíos éticos y sociales de la IA

Policía de Guatemala detiene a dos presuntos pandilleros cuando descuartizaban a una persona

Bolivia recibió una donación de alimentos enviada por Perú para asistir a familias afectadas por los bloqueos en varias zonas del país