Bolivia recibió una donación de alimentos enviada por Perú para asistir a familias afectadas por los bloqueos en varias zonas del país

Bolivia recibió el domingo una donación de cuatro toneladas de alimentos enviada por Perú para asistir a familias afectadas por los bloqueos instalados desde hace 19 días en distintas zonas del país, en medio de las protestas de manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La ayuda humanitaria llegó en un avión militar peruano, en respuesta a una solicitud presentada por el Gobierno boliviano, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería señaló que la cooperación fue enviada luego de que el Gobierno de Lima respondiera “de manera inmediata y solidaria a la solicitud formulada por el Estado boliviano”.

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En un comunicado, la cartera diplomática boliviana agradeció “la voluntad de cooperación demostrada en este operativo, que refleja los principios de solidaridad, integración regional y apoyo mutuo entre ambos Estados”, en referencia al envío de alimentos destinados a familias afectadas por el impacto de los cortes de rutas.

Horas después de la llegada de esa asistencia, otro vuelo militar procedente de Perú aterrizó en el aeropuerto de El Alto con decenas de ciudadanos bolivianos repatriados desde la ciudad peruana de Puno, donde habían participado en una feria artesanal y no podían regresar a su país debido a las interrupciones en la ruta internacional.

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El operativo fue recibido por el viceministro boliviano de Gestión Consular, Héctor Huanca, y el embajador de Perú en La Paz, Carlos Chávez-Taffur. Los artesanos permanecieron 14 días en el sur peruano sin poder retornar a Bolivia a causa de las protestas y los bloqueos que afectan las conexiones terrestres entre ambos países.

La ayuda humanitaria llegó en un avión militar peruano, en respuesta a una solicitud presentada por el Gobierno boliviano, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores

El Ministerio de Exteriores destacó que “esta importante e inmediata respuesta humanitaria del Gobierno peruano” permitirá concretar el transporte aéreo de los bolivianos afectados por el corte de rutas internacionales.

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La crisis de movilidad en Bolivia se profundizó en las últimas semanas por los bloqueos impulsados principalmente por campesinos aimaras en la zona andina, que mantienen tomadas rutas estratégicas y exigen la salida del presidente Paz.

Las protestas afectan especialmente una carretera clave entre las ciudades de La Paz y El Alto, además de conexiones con las fronteras de Perú y Chile y corredores que unen el occidente con el sur y el centro del territorio boliviano.

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De acuerdo con el reporte oficial, las carreteras bolivianas amanecieron este domingo con 59 bloqueos instalados en seis de las nueve regiones del país, principalmente en el área andina, luego del fracaso de un segundo operativo policial y militar que intentó el sábado despejar una vía troncal ocupada desde hace 19 días.

El conflicto también obligó al Gobierno boliviano a solicitar apoyo internacional para garantizar el abastecimiento de alimentos y otros insumos esenciales en las zonas más afectadas.

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Las protestas afectan especialmente una carretera clave entre las ciudades de La Paz y El Alto, además de conexiones con las fronteras de Perú y Chile y corredores que unen el occidente con el sur y el centro del territorio boliviano (REUTERS)

En ese marco, Bolivia ya había recibido días atrás la cooperación del Gobierno de Argentina, que facilitó dos aviones militares para trasladar carne desde la ciudad oriental de Santa Cruz hacia La Paz y El Alto, en un intento por mitigar los problemas de abastecimiento provocados por los cortes de rutas.

Chile también envió ayuda humanitaria la semana pasada, equivalente a 480 cajas de alimentos, como parte de la asistencia regional destinada a enfrentar las consecuencias de la crisis logística generada por las protestas.

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A esa cooperación se sumó Estados Unidos, que anunció el sábado que está proporcionando asistencia alimentaria, suministros médicos y apoyo logístico en respaldo al Gobierno de Paz.

(Con información de EFE)

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