Política

Javier Milei enfrenta el complejo desafío por ordenar la interna y preservar la unidad libertaria

Pese a la tensión que atraviesa al Gabinete, el Presidente tendrá su foto de unidad en el Te Deum patrio y reunirá al equipo completo en Casa Rosada. Las claves de la mesa política

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El presidente Javier Milei llega a Casa Rosada (REUTERS/Matias Baglietto)
El presidente Javier Milei llega a Casa Rosada (REUTERS/Matias Baglietto)

Especialista en el arte de evitar tomar posición, el presidente Javier Milei afrontará este lunes un nuevo desafío político cuando se muestre junto a la plana completa de su gobierno en el Te Deum que se celebrará a las 10 en la Catedral Metropolitana por el 25 de mayo. El mandatario buscará proyectar una imagen de unidad en medio de las internas que atraviesan a la administración y que comenzaron a ocupar el centro de la escena política.

En paralelo a la escalada virtual que inició el pasado fin de semana luego de que el asesor presidencial, Santiago Caputo, acusara al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de administrar la cuenta anónima @PeriodistaRufus, la Casa Rosada decidió reeditar una vieja disputa con la vicepresidenta Victoria Villarruel al no cursarle una invitación protocolar a la oración que dará esta mañana el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, en una maniobra que le permitió correr momentáneamente de agenda la interna entre el asesor y el riojano.

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Tras entonar además las estrofas del himno nacional argentino frente al Cabildo de Mayo, el mandatario reunirá este mediodía a sus ministros, legisladores y secretarios para un encuentro de equipo completo en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. La jornada extendida en el feriado patrio responde a la necesidad directa de mostrar unión, pero además tuvo lugar tras la presión interna por intervenir en la situación. “Es el único que puede ordenar”, sostuvo con notoria preocupación una fuente que transita Balcarce 50.

En Casa Rosada se aferran a la interpretación de las señales de recuperación de la actividad económica, pero detectan la dificultad para capitalizar los datos positivos a raíz de la crisis abierta en el frente político. “Hace falta tomar una decisión. Definir por dónde vamos a ir y ordenarnos detrás de eso, pero así no podemos seguir”, demandaba un funcionario.

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El presidente Javier Milei en el Te Deum del 25 de mayo de 2024 (REUTERS/Agustin Marcarian)
El presidente Javier Milei en el Te Deum del 25 de mayo de 2024 (REUTERS/Agustin Marcarian)

La interna entre la militancia virtual y los dirigentes territoriales no es la única disputa abierta. Hace algunos días, la senadora Patricia Bullrich aceleró la presentación de su declaración jurada en una acción por ejercer presión al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y en tensión.

Semanas atrás, Milei se vio obligado a interrumpir su último viaje a Estados Unidos para poner paños fríos al conflicto entre la legisladora y el ministro coordinador. Días después, habló de un episodio “prefabricado” contra el titular de la Cámara de Diputados y relativizó la polémica.

Lo cierto es que Milei aspira a resolver puertas adentro las diferencias y transitó con malestar la viralización del conflicto en redes, aunque se cuidó de no trasladar los cuestionamientos sobre el accionar de ninguna de las tribus en pugna.

Entre los miembros del Gabinete le facturan a Caputo el haber volcado el tema a las redes sociales al tiempo que siguen de cerca las explicaciones de Martín Menem. “Sabemos lo que representan los dos sectores”, se sinceró un ministro ajeno a los campamentos. Incluso, hay quienes creen que develar el misterio sobre la -ya inexistente- cuenta de X podría dirimir alguna de las diferencias que siguen sin resolución.

Ilustración de Javier Milei en el centro sujetando una tablet con el logo de X, flanqueado por Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, quienes tiran del dispositivo.
En una ilustración que refleja la tensión política, Javier Milei y dos figuras de la oposición se disputan una tablet con el logo de X, simbolizando la batalla por el poder digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coincidencia transversal en el equipo es que cada paso debe darse antes de 2027, fecha clave para La Libertad Avanza que deberá intensificar los esfuerzos para cumplir los deseos de reelección de Javier Milei.

Pese a la confrontación aún activa del asesor presidencial en redes sociales, en Balcarce 50 no ven factible que durante la reunión ampliada haya alusión directa al tema, aunque evitan mostrarse determinantes. “No creo que se hable este lunes, pero nunca se sabe”, vaticinó uno de los asistentes a este medio.

Además de escuchar a los dos sectores, el Presidente habló del conflicto con los funcionarios ajenos a la disputa y busca tener una primera aproximación del clima que se vive en el equipo. “Vamos a tener un primer termómetro del asunto”, se expidió una fuente cercana al libertario.

En traje de mediador, incluso desde su época de vocero presidencial, Adorni también creyó necesario convocar a una nueva reunión de mesa política para el martes a las 11, en una instancia en la que discutirían las diferencias que parecen irreconciliables. “No nos puede volver a pasar. No podemos tener una instancia en la que estemos todos peleados. A Milei no le gusta que esto pase”, precisó uno de los miembros del selecto grupo.

Javier Milei se emocionó y le dedicó un mensaje al economista Juan Carlos De Pablo
Javier Milei se emocionó y le dedicó un mensaje al economista Juan Carlos De Pablo

Asimismo, el impacto de los traspiés que acumula la gestión en los primeros dos años y medio parece desgastar al Presidente que no duda en absorber el costo político y neutralizar las polémicas. El esquema que hasta entonces pareció funcionar debido a la imagen positiva del libertario tiene algunas fisuras que obligan a repensar la dinámica.

En un Gobierno atravesado por tensiones de poder cada vez más expuestas, Milei vuelve a apostar a su capacidad de arbitraje y enfrenta el desafío de contener a las tribus libertarias sin quedar atrapado en una interna que amenaza con desgastar el esquema de poder construido en torno a su liderazgo.

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