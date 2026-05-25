Las fotos del cumpleaños de Jimena Barón en Suecia: “Bienvenidos 39”

Jimena Barón celebró su cumpleaños 39 en Estocolmo, Suecia, rodeada de paisajes escandinavos y reflexiones emotivas

Jimena Barón cumplió 39 años este 24 de mayo y los celebró desde Estocolmo, Suecia, con un globo en mano, un gorrito de cumpleaños y una reflexión que le salió del alma: “La vida se pone mejor cuando no solo te hace feliz vivirla, sino contemplarla. Bienvenidos 39. ¡Qué peliculón!”. El posteo en Instagram acumuló cientos de comentarios de cariño en cuestión de minutos, con saludos de Alex Caniggia, Mica Tinelli, Natalie Pérez y Marley, entre muchos otros.

El carrusel de fotos que publicó la actriz y cantante mostró distintos momentos del día: una selfie al aire libre con el globo de “Happy Birthday” y el gorrito de fiesta, un breve video meditando al sol en malla enteriza con estampa de serpiente y anteojos oscuros, el paisaje sueco de campos de flores amarillas frente al mar, la videollamada con su hijo Momo desde Argentina y una foto de su infancia que le mandó su mamá, Gabriela Barón, para el saludo.

PUBLICIDAD

El posteo de Jimena Barón en Instagram recibió miles de mensajes y saludos de celebridades como Alex Caniggia y Mica Tinelli

La cantante compartió en redes sociales imágenes de su festejo íntimo junto a su pareja Matías Palleiro y el pequeño Arturo en Suecia

Pero antes de que llegara la calma del festejo, Jimena pasó por un momento de emociones encontradas que no dudó en compartir con sus casi siete millones de seguidores. En una historia de Instagram publicada horas antes, contó el motivo detrás de la decisión de pasar su cumpleaños en el norte de Europa: “Me vine a pasar mi cumpleaños a Suecia porque acá vive la forra de mi mejor amiga que es correntina pero tuvo que casarse con un sueco”, escribió con el humor que la define. Y agregó que no se fue sin antes dejar las cosas claras: “Le metí toda la presión existente diciéndole que en vez de estar con mi familia estaba pasando mi cumple acá con ella, así que se supone que el día será genial”.

La distancia con Momo, su hijo mayor fruto de su relación con Daniel Osvaldo, que se quedó en Buenos Aires por compromisos escolares, le pesó más de lo esperado. “Por ahora lloré arrepentida porque más vieja es una, más sensible se pone”, confesó. Aunque no tardó en relativizarlo con una referencia a su signo: “Igual recuerden que soy de Géminis, o sea que para cuando se suba la historia ya habré cambiado de opinión y de estado emocional. Pero sí seré divertida che”.

PUBLICIDAD

El viaje de Jimena Barón incluyó recorridos por Alemania y Suiza antes de arribar a Suecia, compartiendo imágenes de paisajes y curiosidades ecológicas

La relación entre Jimena Barón y su hijo Momo protagonizó un emotivo momento a través de una videollamada desde Argentina

La videollamada con Momo fue uno de los momentos más comentados del posteo. En la foto que Jimena eligió publicar, el chico aparece con un filtro que deforma su cara en una mueca gigante, lo que le arrancó carcajadas a los seguidores. La imagen resume bien el tono del vínculo entre madre e hijo: humor, cercanía y la distancia física como única barrera.

El festejo tuvo su cuota de ternura gracias al saludo de Gabriela Barón, la mamá de Jimena, que le envió una foto de su infancia con un texto que la hizo llorar: “Feliz cumpleaños al primer amor de mi vida. Te amo Jimena”. La respuesta de la cantante no se hizo esperar: “Lloro a la distancia. Lpm má”, escribió junto a un corazón rojo. En las fotos del posteo también aparece Matías Palleiro, su pareja, con gorrito naranja de cumpleaños y el pequeño Arturo a su lado, en una imagen que muestra la calidez del festejo íntimo en tierras escandinavas.

PUBLICIDAD

La artista compartió cada detalle de su día especial en tierras suecas

La foto de Jimena Barón de niña que publicó en su cumpleaños 39

El viaje a Suecia fue la última escala de un recorrido europeo que Jimena comenzó en Alemania y continuó en Suiza, donde compartió imágenes de puentes medievales, paisajes naturales y hasta un puente ecológico diseñado para que los animales cruzaran de un bosque a otro. “Estas son las cosas que uno ve en las redes sociales y decís: ‘¿Será verdad?’. Y sí, es verdad”, comentó fascinada. El viaje no estuvo exento de contratiempos: el uso prolongado de tacos altos durante una grabación le dejó un callo que la obligó a recorrer Frankfurt en sandalias. “Yo ahora no me puedo poner ni una zapatilla”, dijo entre risas, asumiendo que sus looks de viaje quedaron “arruinados por un par de chancletas”.