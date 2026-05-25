Política

Javier Milei se reencontrará hoy con propios y aliados: presentes, ausentes y los que estaban en duda para el Tedeum

El Presidente encabezará una serie de actos acompañado por algunos de los protagonistas de la interna que desvela al Gobierno desde hace días

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Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana
Javier Milei en el tedeum del 2025 (TOMAS CUESTA / AFP)

Para el tercer aniversario de la Revolución de Mayo que le toca vivir en el poder, el presidente Javier Milei participará hoy de un acto en el que muy probablemente se reencuentre solo con propios y aliados, en medio de la interna en el Gobierno y las especulaciones por las candidaturas de cara al 2027.

A diferencia de los años anteriores, el mandatario nacional no invitó al Tedeum que se realizará en la Catedral Metropolitana a su Vice, Victoria Villarruel, con la que no tiene relación desde hace tiempo.

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En la última celebración de esta fecha patria, si bien el vínculo entre ambos ya estaba roto, la titular del Senado sí asistió y el jefe de Estado evitó saludarla.

Desde el entorno de la dirigente, con fuertes vínculos con la Iglesia Católica, salieron rápidamente a señalar que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y quien se encarga de la organización del evento, la dejó afuera de la lista.

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Victoria Villarruel habló sobre la situación de Manuel Adorni
La Vicepresidenta no fue invitada

El líder libertario llega a este día con una fuerte interna en su administración, protagonizada por la funcionaria, por un lado, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, por el otro.

En el lugar habrá mayor representación del primero de esos bandos, ya que muchos de sus referentes ocupan cargos relevantes, y no tanto del segundo, que tiene mayor influencia en las redes sociales.

Allí estará, por ejemplo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que también fue el centro de atención en los últimos meses por las denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

También asistirá el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador bonaerense, Sebastián Pareja, dos personas de confianza de Karina Milei.

Asimismo, se podría ver a la legisladora porteña Pilar Ramírez, quien fue invitada, pero no había confirmado debido a problemas familiares que le surgieron.

Adorni volverá a aparecer en público
Adorni volverá a aparecer en público

Por el contrario, tanto el consultor político como su equipo tenían previsto mantener el perfil bajo que los caracteriza y no irán a ninguno de los actos de este lunes. Por este motivo, “Las Fuerzas del Cielo”, agrupación encabezada por el estratega comunicacional, no tendrían enviados para este encuentro.

El único que estará de ese grupo es el legislador de la provincia de Buenos Aires Nahuel Sotelo, que ya no es más funcionario de la Cancillería, pero conserva una importante llegada al Vaticano.

La jornada comenzará en la Plaza de Mayo donde el Presidente y su comitiva presenciarán el tradicional izado de la bandera argentina.

En ese momento, Milei se volverá a ver con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien luego de algunas tensiones volvió a acercarse a La Libertad Avanza, aunque manteniendo su pertenencia al PRO.

Jorge Macri y Luis Caputo
Jorge Macri y Luis Caputo firman acuerdo por coparticipación

El mandatario local viene marcando una agenda muy parecida a la de la Casa Rosada en materia de seguridad y se mostró agradecido con la Nación cuando recientemente se alcanzó un acuerdo por la deuda de coparticipación.

El año pasado, cuando la relación no era tan buena y después de que el alcalde porteño desdoblara las elecciones para competir contra el oficialismo nacional, Milei le negó el saludo, lo que quedó registrado por las cámaras que estaban transmitiendo la ceremonia.

Este 25 de mayo ambos compartirán nuevamente el izado de la bandera, escucharán luego las palabras de monseñor Jorge García Cuervas, y también un acto conmemorativo en el Cabildo junto al Presidente y el Regimiento de Patricios.

Quien tampoco tenía definido si iba a asistir o no al Tedeum era el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien aparece hoy como el principal candidato de la oposición para disputar la Presidencia. “No está confirmado ni descartado”, decían en su círculo íntimo.

Axel Kicillof de frente, torso visible, chaqueta negra y bufanda, en un campo con pastos secos, un poste de madera y cielo azul claro
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires

Hace poco menos de un mes, al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, el dirigente se cruzó con gran parte del Gabinete en Luján, también sin saludo de por medio.

En la Catedral Metropolitana, por otra parte, habrá también fuerte presencia parlamentaria, incluidos los jefes del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, y en el Senado, Patricia Bullrich.

Así las cosas, Milei también se mostrará nuevamente en público con su ex ministra de Seguridad, que también viene generando ruido por su posición respecto de la situación de Adorni.

Sin adversarios a su alrededor, y a poco más de un año para los próximos comicios, las miradas este lunes estén puestas probablemente en los gestos que el líder libertario tenga con los integrantes de su espacio.

En las redes sociales, lejos de tranquilizarse, las discusiones entre los diferentes bandos continuaron e incluso sumaron a más participantes: la diputada Lilia Lemoine, que venía teniendo una postura más conciliadora, terminó abiertamente enfrentada con Alejandro Sarubbi, conocido como “Gordo leyes”.

Al finalizar las celebraciones, Milei caminará unos metros hasta la Casa Rosada, donde encabezará otra reunión de Gabinete para tratar de reordenar a su equipo en medio de las acusaciones cruzadas y los desafíos legislativos que ya se plantearon para las siguientes semanas.

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