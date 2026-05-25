El Gobierno avanza con el desarme de la cobertura millonaria que ofreció antes de las elecciones para frenar el dólar

El Gobierno desarmó más de USD 4.000 millones ofrecidos en dólar futuro desde la previa electoral.

Mientras el Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza con el programa de compra de divisas para fortalecer las reservas internacionales, al mismo tiempo profundiza el desarme gradual de la millonaria cobertura cambiaria que había instrumentado antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025. Esta decisión se refleja en la disminución de la exposición en contratos de futuros de dólar.

En los meses previos a los comicios de medio término, la volatilidad impulsó una dolarización significativa por parte de los agentes económicos. Si bien es habitual que la demanda de dólares aumente en períodos electorales, el volumen registrado en 2025 resultó excepcionalmente elevado. De acuerdo con estimaciones del propio BCRA, la dolarización alcanzó los USD 35.000 millones, un registro sin antecedentes.

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“Esa adquisición de activos y coberturas en moneda extranjera representó más del 50% del stock de M2 transaccional, lo que implica una caída en la demanda de dinero de magnitud inédita”, señaló la entidad en el Informe de Política Monetaria (IPOM). A partir del triunfo del oficialismo en los comicios de medio término, ese flujo comenzó a revertirse y se observó una tendencia hacia la desdolarización en el segmento de futuros.

El dólar futuro funciona como un acuerdo para fijar hoy el precio de la moneda estadounidense para una fecha futura. Este instrumento actúa como resguardo frente a eventuales cambios en el tipo de cambio y ayuda a moderar las presiones sobre el mercado spot, donde la operatoria se realiza en el momento.

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El Banco Central tenía una posición de dólar futuro superior a USD 6.800 millones a fines de septiembre de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

Cae la cobertura

En los contratos de futuros, las partes -ya sea el BCRA o privados- pactan un precio y una fecha de liquidación; al vencimiento, no se intercambia la divisa, sino que se compensa la diferencia, en pesos, entre el valor acordado y la cotización efectiva del dólar.

Para Andrés Reschini, titular de la consultora F2, a fines de abril los datos publicados dan cuenta de una caída mensual de USD 471 millones a USD 2.127 millones en la posición del Banco Central. Esto se traduce en la séptima contracción consecutiva desde los USD 6.844 millones vendidos a fin de septiembre. “Para mayo se espera una caída aun más acelerada”, sumó Reschini.

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“El BCRA publicó su posición de futuros al 30 de abril, reportando un short por USD 2.176 millones, lo que representa una disminución mensual de la posición de USD 434 millones. Con este dato, la posición se acerca a niveles de junio 2025 (USD 1.909 millones), donde el mercado empezó a mostrar los primeros síntomas de una fuerte caída en la demanda de dinero, que se intensificó en octubre producto de las elecciones de medio término", explicó, por su parte, Martín de la Fuente, analista financiero de Bavsa.

Bajo su perspectiva, si bien el actual iba a ser un mes desafiante en términos de desarme de la cobertura, ya que el contrato de mayo 2026 representa el 50% del interés abierto total, “se viene viendo rolleo de posiciones de mayo a contratos largos (se viene armando volumen en DLR/NOV26 y DLR/DIC26), así como también cierres de posiciones de mayo”.

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Antes de las elecciones de medio término del año pasado, se produjo una dolarización del 50% del M2, un agregado monetario que representa la cantidad de dinero en circulación de la economía, incluyendo el efectivo en manos del público, los depósitos a la vista y los depósitos en cajas de ahorro y cuentas corrientes.

De acuerdo a los cálculos de de la Fuente, el BCRA redujo su posición en futuros en USD 3.951 millones desde ese entonces. En simultáneo, el Tesoro liquidó instrumentos dollar linked -bonos o acciones atados a la evolución del tipo de cambio oficial- por otros 7.808 millones dólares. De esta manera, la cobertura desarmada sumó USD 11.759 millones en total.

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El BCRA acelera las compras

Mientras se aguarda el desembolso de USD 1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central acumula 93 jornadas consecutivas con resultados positivos en el mercado cambiario. Este saldo favorable responde a acuerdos alcanzados con bancos, empresas privadas y organismos estatales. En la última rueda, la entidad sumó USD 139 millones y el total anual se aproximó a los 9.000 millones de dólares.

Desde la adopción del nuevo esquema monetario en enero, el Banco Central concretó compras por 8.990 millones de dólares. Abril marcó el mayor volumen mensual, con USD 2.769 millones, mientras que solo el 2 de enero no se registraron operaciones de compra.

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En las últimas semanas, la autoridad monetaria aceleró la adquisición de divisas, luego de un inicio de mayo con montos diarios inferiores a los 100 millones de dólares. En la última semana, el BCRA incorporó USD 909 millones, llevando el acumulado de mayo a 1.835 millones de dólares.

El Central ya alcanzó el 89,9% de la meta anual de compras. Durante el primer trimestre, la demanda de dólares del Tesoro para cancelar obligaciones financieras limitó el incremento neto de reservas. Para sostener el ritmo de acumulación, el BCRA emitió pesos sin esterilizar y el Tesoro absorbió ese excedente mediante colocaciones de deuda en moneda local, con el objetivo de estabilizar el tipo de cambio y contener la inflación.

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Proyecciones oficiales anticipan que el saldo neto de compras para 2026 se ubicará entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo de la disponibilidad de divisas y de la demanda de pesos. Según el presidente del BCRA, Santiago Bausili, estos factores serán determinantes para el resultado anual.

Al cierre de la jornada, las reservas internacionales totalizaron USD 46.803 millones, con un incremento diario de 52 millones de dólares. El monto quedó cerca del máximo alcanzado durante la actual gestión, que se registró en febrero con 46.905 millones de dólares. Se prevé que, tras el ingreso de los fondos del FMI, ese nivel será superado.

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