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La reacción del técnico del Inter Miami cuando le preguntaron por la lesión de Lionel Messi: el diagnóstico preliminar

El DT Guillermo Hoyos habló tras la victoria ante Philadelphia Union y no dio precisiones sobre la molestia que obligó al capitán argentino a retirarse a los 72 minutos

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El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, habló sobre el estado físico de Lionel Messi tras la victoria 6-4 sobre el Philadelphia Union por la Major League Soccer (MLS). “No tenemos informes sobre eso, pero próximamente lo tendremos. Realmente estaba fatigado, en ese sentido fue una fatiga”, dijo el técnico en conferencia de prensa, ante la preocupación generalizada por la salida anticipada del capitán argentino a los 72 minutos del encuentro disputado en el Nu Stadium de Miami.

Ante el pedido de más detalles sobre el momento en que sintió el problema muscular, y en especial si pudo hablar con el capitán argentino, Hoyos agregó: “Estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda siempre uno lo que hace es tratar de que no arriesgue. No, no hablé con él”.

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Por su parte, el periodista Gastón Edul fue en la misma dirección con el diagnóstico preliminar y lo dio a conocer a través de su cuenta de la red social X. “Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial. No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando”, afirmó el corresponsal de la selección argentina para TyC Sports.

El astro rosarino abandonó el campo con la mano en la zona del posterior izquierdo y se dirigió de inmediato al vestuario, sin detenerse en el banco de suplentes. Lo reemplazó Mateo Silvetti. El club, hasta el momento, no emitió ningún comunicado oficial sobre el alcance de la molestia.

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La imagen generó alarma inmediata: a 17 días del inicio del Mundial 2026, Messi estaba previsto para sumarse en los próximos días a la concentración de la selección argentina, junto a su compañero Rodrigo De Paul, quien también completó su ciclo en la MLS con este partido.

Antes de retirarse, el delantero había tenido una actuación de peso. Brindó dos asistencias —ambas para Germán Berterame— y fue protagonista en la remontada de Las Garzas, que llegaron a estar abajo 3-1 en el primer tiempo. A los 67 minutos del complemento, ejecutó un tiro libre desde el costado del campo que rozó el poste, en lo que fue su última acción antes del cambio.

El partido, último de la MLS antes del parate mundialista, terminó con Luis Suárez como figura con un triplete, y con el gol de De Paul en tiempo de descuento para sellar el 6-4. El mediocampista argentino convirtió en el día de su cumpleaños, tras coronar un contraataque colectivo.

El próximo compromiso del Inter Miami en la MLS está previsto para el 22 de julio, ante el Chicago Fire, una vez concluido el torneo internacional.

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