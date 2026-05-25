Crimen y Justicia

Intentó descartar cocaína por la ventanilla del auto durante un control policial y terminó detenido: tenía antecedentes

El sospechoso fue interceptado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en la ciudad cordobesa de Morteros. Durante el operativo secuestraron dosis de droga, dinero en efectivo y el vehículo en el que circulaba

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Cocaína control Córdoba
El hecho ocurrió en la intersección de Monseñor Lafitte y Bv. Belgrano, en la ciudad de Morteros (Fuente: MPF)

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a un hombre durante un control vehicular en Córdoba luego de advertir que había arrojado cocaína por la ventanilla del auto. Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso tiene 47 años y cuenta con antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El procedimiento ocurrió en la intersección de Monseñor Lafitte y bulevar Belgrano, en la ciudad de Morteros. Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba detallaron que el hombre intentó descartar la droga mientras era identificado por los agentes.

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La maniobra fue detectada por personal de la FPA, que de inmediato interceptó al conductor. Durante el operativo, los efectivos secuestraron varias dosis de cocaína, dinero en efectivo, el automóvil y otros elementos considerados de interés para la investigación.

De inmediato, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenó el traslado del sospechoso a sede judicial y quedó imputado por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

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Disposición de evidencia incautada: múltiples dosis de droga en envoltorios, cannabis, fardos de billetes argentinos, balanza, un frasco y tres teléfonos
La PFA secuestró cocaína, cannabis, efectivo y teléfonos celulares (Fuente: El Doce.tv)

El caso recordó otro operativo realizado el mes pasado por la FPA en Córdoba capital, donde dos jóvenes fueron detenidos acusados de integrar una red de venta y distribución de estupefacientes que operaba en distintos puntos de la provincia.

En ese procedimiento también se secuestraron dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un vehículo que era utilizado para el traslado y ocultamiento de parte de los estupefacientes.

La investigación comenzó tras detectar movimientos sospechosos en distintos sectores de la provincia y derivó en una causa coordinada junto a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes.

Los procedimientos se realizaron en dos puntos: la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 16, en San José de la Dormida, y una vivienda ubicada sobre la calle Rafael de Palencia al 3400, en barrio Yofre Norte.

Una mano enguantada de negro sostiene bolsas con sustancias blancas y azules sobre una balanza digital dentro del habitáculo de un auto, con el techo parcialmente desmantelado
Múltiples dosis de droga y una balanza fueron halladas ocultas en el techo de un auto (Fuente: El Doce.tv)

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 105 dosis de cocaína, 38 de marihuana, una balanza digital y dinero en efectivo. Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue que parte de la droga estaba escondida en el cielo raso de un Chevrolet Corsa utilizado por los acusados para trasladarse.

De acuerdo con la investigación, los detenidos manejaban un punto de venta fijo en Córdoba capital y, durante los fines de semana, realizaban entregas bajo la modalidad “delivery” en localidades como San José de la Dormida y Villa de María del Río Seco.

La requisa del vehículo permitió encontrar compartimientos especialmente adaptados para ocultar la droga y dificultar su detección en controles policiales. Todo el material secuestrado quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, que continúa con medidas para determinar el alcance de la red y posibles conexiones con otros distribuidores.

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