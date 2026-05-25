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Gran Hermano sancionó a los jugadores por romper una norma básica: “A esta altura no hace falta más advertencia”

La voz de GH les comunicó a los participantes la regla que rompieron y cuál será su penalidad

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Gran Hermano sancionó a Lola Tomaszeuski, Andrea del Boca, Brian Sarmiento y Yisela Pintos por hablar sobre el afuera en la casa (Video: GH, Telefe)

Gran Hermano no perdonó. Apenas cuatro días después del repechaje que revolucionó la casa, el Big reunió a todos los participantes en el living y anunció una sanción que dejó a varios con la cara desencajada: Lola Tomaszeuski, Andrea del Boca, Brian Sarmiento y Yisela “Yipio” Pintos quedaron automáticamente nominados y ya forman parte de la próxima placa de eliminación. El motivo fue el mismo de siempre y el que más caro le cuesta a los jugadores: hablar del afuera.

La voz del reality no dejó lugar a interpretaciones. “Quienes ingresaron el miércoles pasado a mi casa sabían obviamente de antemano que toda la información obtenida afuera no debía ser transmitida”, arrancó el comunicado. Y siguió: “No voy a permitir que el juego se desvirtúe porque algunos jugadores desconocen cómo utilizar el poder de esta información. Todo poder conlleva una responsabilidad y, en el caso de ustedes, es el silencio”. El tono fue serio desde el primer segundo y el mensaje fue claro: la paciencia se terminó.

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Cada uno de los cuatro sancionados tuvo su propio episodio que desencadenó la medida. Brian Sarmiento le contó a Franco Zunino detalles de lo que había visto desde afuera sobre la dinámica de la casa y le reclamó que no lo había nombrado cuando expresó sus deseos de quién quería que regresara. Además, en el confesionario con Titi Tcherkaski, el exfutbolista se excedió al hablar de las nominaciones, lo que le valió una llamada de atención del propio Gran Hermano dentro de esa misma habitación.

La producción del reality penalizó a cuatro jugadores por romper la norma que prohíbe transmitir información obtenida fuera del programa
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Andrea del Boca, por su parte, fue más allá de un simple comentario. Les habló a Lola Tomaszeuski y a Manuel Ibero sobre lo que había visto del afuera, dándoles consejos que incluían referencias a las eliminaciones de Nazareno Pompei y Lolo Poggio. Un exceso que el Big no pasó por alto. Lola, en tanto, le dijo a Titi que “por algo volvió a entrar” y le contó a Yipio lo que había ocurrido en el repechaje una vez que ella reingresó a la casa. Yipio también recibió su llamado de atención en el confesionario por las mismas razones.

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La sanción individual fue contundente: los cuatro quedaron incorporados a la próxima placa de nominados. “A ustedes quiero decirles que ya forman parte de la próxima placa. A esta altura no hace falta más advertencia, pero atención porque esto no termina acá”, sentenció Gran Hermano frente a toda la casa.

Pero el castigo no se limitó a los cuatro involucrados directamente. El Big también apuntó contra quienes intentaron sacar información de las conversaciones con los recién ingresados, aunque no fueran ellos quienes la transmitieran. “El aislamiento no solo se rompe con quienes hablan, también con quienes pretenden obtener información y ha habido muchos comportamientos así, algo que tampoco se permite”, explicó. Como consecuencia, toda la casa fue penalizada en el presupuesto semanal: para la compra del 25 de mayo contarán con solo el 50% del presupuesto, a pesar de haber ganado la prueba semanal. Y la penalización se extiende: si ganan el próximo desafío, también recibirán el 50%; si lo pierden, apenas el 25%. “Esta es mi decisión, espero no tener que volver a pronunciarme por este tema”, cerró el dueño del juego.

El presupuesto semanal de la casa de Gran Hermano se redujo al 50% como sanción colectiva por buscar o difundir información externa
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La sanción cayó en un momento en que la casa ya estaba al rojo vivo por el ingreso masivo del miércoles. Con 25 participantes conviviendo, las alianzas se rearmaron, los grupos se tensaron y la información del afuera se convirtió en moneda de cambio. El Big cortó esa dinámica de raíz.

La situación agrega un condimento extra a la placa que ya estaba en curso. Después de la gala de este domingo, quienes quedaron en la cuerda floja y tienen severas chances de abandonar la casa son: Eduardo Carrera, Cinzia Francischiello y Juan “Juanicar” Caruso.

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