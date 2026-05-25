León XIV presenta su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, centrada en los desafíos éticos y sociales de la IA (REUTERS)

El papa León XIV presentará este lunes en el Vaticano “Magnifica Humanitas”, su esperada encíclica sobre inteligencia artificial, un documento con el que buscará fijar la posición de la Iglesia católica frente a los desafíos éticos, sociales y políticos que plantea el rápido avance de esta tecnología a nivel global. El pontífice participará personalmente en la presentación del texto, en un hecho inédito para la Iglesia, acompañado por autoridades de la Santa Sede y especialistas del sector tecnológico.

La encíclica, cuyo título en español puede traducirse como “Magnífica Humanidad”, constituye el primer gran documento doctrinal del pontificado de León XIV y coloca a la inteligencia artificial en el centro de su agenda. El texto apunta a establecer una base de reflexión de largo plazo dentro de la doctrina social de la Iglesia ante el impacto creciente de esta tecnología en la economía, la política, el trabajo, la guerra y la vida cotidiana.

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El Vaticano considera que el documento representa una continuidad de sus enseñanzas sociales, ahora enfocadas en la necesidad de “proteger a las personas en la era de la inteligencia artificial”.

La presentación contará con la presencia de expertos internacionales, entre ellos un cofundador de la startup estadounidense Anthropic, una de las empresas más influyentes del sector de inteligencia artificial. La compañía se encuentra además en una disputa judicial con el ejército de Estados Unidos tras negarse a modificar una política interna que prohíbe el uso de su modelo Claude en sistemas de guerra autónoma letal o vigilancia masiva.

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León XIV ha cuestionado en varias oportunidades la carrera tecnológica en el ámbito militar. El papa advirtió que “delegar decisiones relativas a la vida y la muerte de seres humanos a máquinas” constituye una “espiral destructiva”, en una de sus críticas más duras al uso bélico de la inteligencia artificial.

El texto apunta a establecer una base de reflexión de largo plazo dentro de la doctrina social de la Iglesia ante el impacto creciente de esta tecnología en la economía, la política, el trabajo, la guerra y la vida cotidiana (EP)

Desde su elección, hace un año, como el primer papa estadounidense de la historia, León XIV convirtió el tema en uno de los ejes de su pontificado. En distintos discursos alertó sobre riesgos que, según considera, exceden el terreno tecnológico y afectan dimensiones culturales, sociales y humanas.

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Entre esas advertencias, señaló el peligro de “la sustitución gradual de la realidad por su simulación”, en referencia al impacto que los algoritmos y sistemas digitales pueden tener sobre la percepción humana y la construcción de la verdad.

También criticó lo que describió como la “devastación ambiental” derivada de la “carrera frenética” por el control de minerales raros, elementos esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos y el desarrollo de infraestructura tecnológica.

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Según datos citados por Naciones Unidas, el mercado de la inteligencia artificial podría alcanzar un valor de hasta 4,8 billones de dólares hacia 2033, lo que representaría un crecimiento de 25 veces en una década, aunque con beneficios concentrados en manos de pocos actores.

En ese contexto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el año pasado que “la ventana se está cerrando para dar forma a la inteligencia artificial: para la paz, para la justicia, para la humanidad”.

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Desde su elección, hace un año, como el primer papa estadounidense de la historia, León XIV convirtió el tema en uno de los ejes de su pontificado (REUTERS)

Expertos consideran que “Magnifica Humanitas” podría tener un impacto comparable al de “Laudato Si”, la encíclica ambiental publicada por el papa Francisco en 2015, que generó repercusiones políticas y sociales a nivel global.

El nuevo documento fue firmado el 15 de mayo, fecha en la que se cumplió el aniversario número 135 de una encíclica publicada en 1891 por León XIII, considerada fundacional para la doctrina social de la Iglesia durante la Revolución Industrial.

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León XIV también puso el foco en la alfabetización digital y remarcó la necesidad de comprender cómo funcionan los sistemas automatizados. El pontífice subrayó la importancia de una “alfabetización digital... para entender cómo los algoritmos moldean nuestra percepción de la realidad”. En abril, además, alertó sobre el uso de inteligencia artificial para alimentar la “polarización, conflicto, miedo y violencia”.

En enero, cuestionó “la falta de transparencia en la creación de los algoritmos” que gobiernan el funcionamiento de diversos chatbots, cuyo uso crece en todo el mundo.

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La publicación de “Magnifica Humanitas” llega después de varios años de estudios impulsados por la Iglesia sobre el desarrollo de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial.

Expertos consideran que “Magnifica Humanitas” podría tener un impacto comparable al de “Laudato Si”, la encíclica ambiental publicada por el papa Francisco en 2015, que generó repercusiones políticas y sociales a nivel global (REUTERS)

Ya en 2020, la Santa Sede promovió el “Rome Appeal for an AI Ethic”, un llamado a que las nuevas tecnologías respeten la dignidad humana.

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El papa Francisco, antecesor de León XIV, también abordó en varias ocasiones el tema y reclamó regulaciones internacionales para evitar que la inteligencia artificial profundice desigualdades existentes.

(Con información de AFP)