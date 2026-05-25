Mundo

León XIV presenta su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, centrada en los desafíos éticos y sociales de la IA

El texto apunta a establecer una base de reflexión de largo plazo dentro de la doctrina social de la Iglesia ante el impacto creciente de esta tecnología en la economía, la política, el trabajo, la guerra y la vida cotidiana

Guardar
Google icon
León XIV presenta su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, centrada en los desafíos éticos y sociales de la IA (REUTERS)
León XIV presenta su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, centrada en los desafíos éticos y sociales de la IA (REUTERS)

El papa León XIV presentará este lunes en el Vaticano “Magnifica Humanitas”, su esperada encíclica sobre inteligencia artificial, un documento con el que buscará fijar la posición de la Iglesia católica frente a los desafíos éticos, sociales y políticos que plantea el rápido avance de esta tecnología a nivel global. El pontífice participará personalmente en la presentación del texto, en un hecho inédito para la Iglesia, acompañado por autoridades de la Santa Sede y especialistas del sector tecnológico.

La encíclica, cuyo título en español puede traducirse como “Magnífica Humanidad”, constituye el primer gran documento doctrinal del pontificado de León XIV y coloca a la inteligencia artificial en el centro de su agenda. El texto apunta a establecer una base de reflexión de largo plazo dentro de la doctrina social de la Iglesia ante el impacto creciente de esta tecnología en la economía, la política, el trabajo, la guerra y la vida cotidiana.

PUBLICIDAD

El Vaticano considera que el documento representa una continuidad de sus enseñanzas sociales, ahora enfocadas en la necesidad de “proteger a las personas en la era de la inteligencia artificial”.

La presentación contará con la presencia de expertos internacionales, entre ellos un cofundador de la startup estadounidense Anthropic, una de las empresas más influyentes del sector de inteligencia artificial. La compañía se encuentra además en una disputa judicial con el ejército de Estados Unidos tras negarse a modificar una política interna que prohíbe el uso de su modelo Claude en sistemas de guerra autónoma letal o vigilancia masiva.

PUBLICIDAD

León XIV ha cuestionado en varias oportunidades la carrera tecnológica en el ámbito militar. El papa advirtió que “delegar decisiones relativas a la vida y la muerte de seres humanos a máquinas” constituye una “espiral destructiva”, en una de sus críticas más duras al uso bélico de la inteligencia artificial.

El texto apunta a establecer una base de reflexión de largo plazo dentro de la doctrina social de la Iglesia ante el impacto creciente de esta tecnología en la economía, la política, el trabajo, la guerra y la vida cotidiana (EP)
El texto apunta a establecer una base de reflexión de largo plazo dentro de la doctrina social de la Iglesia ante el impacto creciente de esta tecnología en la economía, la política, el trabajo, la guerra y la vida cotidiana (EP)

Desde su elección, hace un año, como el primer papa estadounidense de la historia, León XIV convirtió el tema en uno de los ejes de su pontificado. En distintos discursos alertó sobre riesgos que, según considera, exceden el terreno tecnológico y afectan dimensiones culturales, sociales y humanas.

Entre esas advertencias, señaló el peligro de “la sustitución gradual de la realidad por su simulación”, en referencia al impacto que los algoritmos y sistemas digitales pueden tener sobre la percepción humana y la construcción de la verdad.

También criticó lo que describió como la “devastación ambiental” derivada de la “carrera frenética” por el control de minerales raros, elementos esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos y el desarrollo de infraestructura tecnológica.

Según datos citados por Naciones Unidas, el mercado de la inteligencia artificial podría alcanzar un valor de hasta 4,8 billones de dólares hacia 2033, lo que representaría un crecimiento de 25 veces en una década, aunque con beneficios concentrados en manos de pocos actores.

En ese contexto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el año pasado que “la ventana se está cerrando para dar forma a la inteligencia artificial: para la paz, para la justicia, para la humanidad”.

El Papa Leon XIV visitó un pueblo italiano contaminado
Desde su elección, hace un año, como el primer papa estadounidense de la historia, León XIV convirtió el tema en uno de los ejes de su pontificado (REUTERS)

Expertos consideran que “Magnifica Humanitas” podría tener un impacto comparable al de “Laudato Si”, la encíclica ambiental publicada por el papa Francisco en 2015, que generó repercusiones políticas y sociales a nivel global.

El nuevo documento fue firmado el 15 de mayo, fecha en la que se cumplió el aniversario número 135 de una encíclica publicada en 1891 por León XIII, considerada fundacional para la doctrina social de la Iglesia durante la Revolución Industrial.

León XIV también puso el foco en la alfabetización digital y remarcó la necesidad de comprender cómo funcionan los sistemas automatizados. El pontífice subrayó la importancia de una “alfabetización digital... para entender cómo los algoritmos moldean nuestra percepción de la realidad”. En abril, además, alertó sobre el uso de inteligencia artificial para alimentar la “polarización, conflicto, miedo y violencia”.

En enero, cuestionó “la falta de transparencia en la creación de los algoritmos” que gobiernan el funcionamiento de diversos chatbots, cuyo uso crece en todo el mundo.

La publicación de “Magnifica Humanitas” llega después de varios años de estudios impulsados por la Iglesia sobre el desarrollo de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial.

Expertos consideran que “Magnifica Humanitas” podría tener un impacto comparable al de “Laudato Si”, la encíclica ambiental publicada por el papa Francisco en 2015, que generó repercusiones políticas y sociales a nivel global (REUTERS)
Expertos consideran que “Magnifica Humanitas” podría tener un impacto comparable al de “Laudato Si”, la encíclica ambiental publicada por el papa Francisco en 2015, que generó repercusiones políticas y sociales a nivel global (REUTERS)

Ya en 2020, la Santa Sede promovió el “Rome Appeal for an AI Ethic”, un llamado a que las nuevas tecnologías respeten la dignidad humana.

El papa Francisco, antecesor de León XIV, también abordó en varias ocasiones el tema y reclamó regulaciones internacionales para evitar que la inteligencia artificial profundice desigualdades existentes.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

León XIVPapa León XIVIAInteligencia ArtificialPapaIglesiaEncíclicaÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La OMS elevó a más de 900 los casos sospechosos de ébola en el Congo y confirmó más de un centenar de contagios en el país

Las cifras difundidas por el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, coincidieron con el último balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad de República Democrática del Congo, que informó que la epidemia acumula 101 casos confirmados y 904 sospechosos en once zonas sanitarias hasta el 23 de mayo

La OMS elevó a más de 900 los casos sospechosos de ébola en el Congo y confirmó más de un centenar de contagios en el país

El precio del petróleo cayó más de 5% ante la expectativa de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El barril de Brent del mar del Norte retrocedió hasta los 98,22 dólares, lo que implicó un descenso del 5,14%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se ubicó en 91,57 dólares

El precio del petróleo cayó más de 5% ante la expectativa de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Trump instó a los países del Golfo a normalizar relaciones con Israel una vez que se alcance un acuerdo con Irán

El presidente estadounidense aprovechó las negociaciones de paz con Teherán para llamar a Arabia Saudita y otros aliados regionales a sumarse a los Acuerdos de Abraham

Trump instó a los países del Golfo a normalizar relaciones con Israel una vez que se alcance un acuerdo con Irán

El dramático momento en que una avioneta embistió a una paracaidista en pleno vuelo sobre los Alpes austríacos

La mujer logró activar un paracaídas de emergencia segundos después del impacto y sobrevivió con heridas leves al accidente

El dramático momento en que una avioneta embistió a una paracaidista en pleno vuelo sobre los Alpes austríacos

Marco Rubio acusó al grupo terrorista Hezbollah de intentar “arrastrar a Líbano de regreso al caos”

“La era en la que un grupo terrorista mantenía a toda una nación como rehén está llegando a su fin”, afirmó el secretario de Estado norteamericano, en medio de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz en Medio Oriente

Marco Rubio acusó al grupo terrorista Hezbollah de intentar “arrastrar a Líbano de regreso al caos”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gobierno avanza con el desarme de la cobertura millonaria que ofreció antes de las elecciones para frenar el dólar

El Gobierno avanza con el desarme de la cobertura millonaria que ofreció antes de las elecciones para frenar el dólar

Las acciones YPF, en récord: los 5 factores que impulsaron la cotización a precios máximos

Baja de retenciones al agro: cuánto menos recaudará el Estado y cuánto ganará el productor

Inflación en mayo: volvieron a acelerarse los precios de alimentos y bebidas

Cruz Azul conquista su décimo campeonato en la Liga MX: quiénes son los más ganadores en el futbol mexicano

INFOBAE AMÉRICA

Policía de Guatemala detiene a dos presuntos pandilleros cuando descuartizaban a una persona

Policía de Guatemala detiene a dos presuntos pandilleros cuando descuartizaban a una persona

Bolivia recibió una donación de alimentos enviada por Perú para asistir a familias afectadas por los bloqueos en varias zonas del país

La industria aseguradora de Centroamérica prevé una expansión moderada hasta 2026 pese a desafíos estructurales

Las aseguradoras de El Salvador incrementan la cesión de riesgo internacional y afrontan presiones en rentabilidad técnica para 2026

La informalidad concentra el 80% de los nuevos empleos creados en la República Dominicana, en el primer trimestre de 2026

ENTRETENIMIENTO

La estrella de ‘Los Ángeles de Charlie’, Jaclyn Smith revela el secreto de belleza que la “mantiene bella” a los 80 años

La estrella de ‘Los Ángeles de Charlie’, Jaclyn Smith revela el secreto de belleza que la “mantiene bella” a los 80 años

De bomba sexy a granjera californiana: la vida bucólica de la Chica al Rojo Vivo a los 66 años

Nicolas Cage revela por qué Christopher Nolan no quiere volver a trabajar con él

La hija de Martin Scorsese responde a críticas por su apariencia tras recibir odio en redes sociales

Lizzo responde a los rumores sobre supuestamente hablar mal de Taylor Swift