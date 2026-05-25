Policía de Guatemala detiene a dos presuntos pandilleros cuando descuartizaban a una persona

El operativo de la Policía Nacional Civil se realizó en una vivienda abandonada; entre los sospechosos hay un menor de edad remitido al juzgado (Foto cortesía PNC)

Dos presuntos integrantes de la Mara 18 fueron capturados la noche de este domingo en la zona 18 de Ciudad de Guatemala tras ser sorprendidos, según la Policía Nacional Civil (PNC), cuando “descuartizaban a una persona” dentro de una casa abandonada del sector Lomas de Santa Fe.

“Allí fueron reducidos al orden inmediatamente gracias a la denuncia anónima de los guatemaltecos”, dijo un agente policial en un video divulgado en las redes sociales de la institución. La PNC informó que el operativo estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 12, quienes llegaron al lugar tras recibir la alerta ciudadana. La institución no informó la identidad de la víctima ni precisó el momento exacto de los hechos.

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¿Qué se sabe sobre los detenidos y el decomiso de armas?

La PNC indicó que entre los detenidos hay un adulto y un menor de edad. “El menor fue remitido hacia el Juzgado de Menores en conflicto con la Ley Penal y el adulto fue puesto a disposición del juez de turno”, informó la institución de seguridad pública. Las imágenes mostraron a ambos detenidos ya dentro de la patrulla policial.

Durante la intervención, la Policía afirmó que decomisó armamento. “En estos momentos son neutralizados y se les decomisa una pistola”, señaló la PNC, detallando que el cargamento incautado consistía en un arma de fuego y un arma blanca.

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La investigación estará a cargo del Ministerio Público

La fuerza de seguridad informó que las diligencias posteriores quedaron a cargo de unidades especializadas. “El trabajo de investigación continúa por parte del Departamento de Delitos contra la Vida junto al Ministerio Público”, comunicó la PNC en el video divulgado.

Próximamente se espera que las autoridades confirmen a la ciudadanía guatemalteca la identidad de la víctima.

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Otro casos que conmocionaron a Guatemala

En junio de 2013, un jefe policial secuestrado y descuartizado a manos de un grupo de narcotraficantes, cuyas partes de su cuerpo que fueron encontradas después de la matanza en un río de Huehuetenango. La víctima fue César García. Según las declaraciones de las autoridades, la noche del 13 de junio, un comando armado asesinó a balazos a ocho agentes y secuestró al jefe policial.

Presuntos integrantes de la Mara 18, uno adulto y uno menor, quedaron bajo investigación del Ministerio Público tras la intervención policial en Lomas de Santa Fe (Foto cortesía PNC)

Además, el exfiscal auxiliar, Allan Stowlinsky, fue hallado descuartizado en mayo de 2011 en el departamento de Alta Verapaz, según informó Reuters a partir de versiones de autoridades. Sus restos aparecieron en bolsas frente a la Gobernación de Alta Verapaz, en la ciudad de Cobán, y la cabeza fue encontrada en un mercado de la misma localidad. El crimen ocurrió días después de que 27 campesinos fueran encontrados asesinados, muchos de ellos decapitados, en una de las peores masacres registradas en Guatemala en años, de acuerdo con el medio.

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Para entonces, la portavoz del Ministerio Público Yecenia Enríquez, dijo a Reuters que Stowlinsky Vidaurre había participado en un operativo en Raxuhá, Chisec y Cobán, donde se decomisaron 452 kilos de cocaína, y en la investigación que permitió identificar a un infiltrado del grupo criminal denominado “los Zetas” en el Ministerio Público.