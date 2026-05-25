Las acciones YPF, en récord: los 5 factores que impulsaron la cotización a precios máximos

La sede administrativa de la petrolera YPF, en el barrio porteño de Puerto Madero

Las acciones YPF consolidaron la tendencia alcista en lo que va de 2026. Con 34% de ganancias en el transcurso del año, el ADR de la compañía que cotiza en Wall Street fue una de las mejores apuestas financieras, en un período delicado para las bolsas, atravesadas por noticias geopolíticas y presiones inflacionarias globales.

El papel de YPF tocó los USD 48,90 el miércoles 20, un máximo histórico si se le descuenta al precio de este activo el pago de dividendos de los últimos años.

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Sin esta ponderación, el presente es el nivel más alto para el ADR desde USD 52,18 que alcanzó el 14 de marzo de 2011, previo a la expropiación el 16 de abril de 2012.

La evolución del ADR de YPF en 2026.

La capitalización bursátil de la compañía, con la explotación de campos no convencionales de Vaca Muerta como principal activo, supera los USD 20.000 millones.

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El salto de precios de la petrolera bajo control estatal obedeció a cinco factores principales, que entusiasmaron a los inversores:

La suba del 90% en la cotización del petróleo crudo en 2026 -debido a las hostilidades en Oriente Medio-, con el barril de Brent del Mar del Norte que llegó a negociar por encima de USD 110, máximos desde 2022. interés del mercado. Durante el primer trimestre de 2026, El regreso del. Durante el primer trimestre de 2026, Stanley Druckenmiller profundizó su apuesta por Argentina al incrementar de forma sustancial su posición en activos vinculados al sector energético, situando a YPF como uno de los principales focos de su cartera global. El legendario inversor de Wall Street compró más de tres millones de acciones de la petrolera, por un valor cercano a USD 150 millones. “Esa inversión es mucho más importante de lo que todo el mundo cree. Esa persona es muy influyente en la Bolsa de Nueva York y apostó. Eligió YPF. Una vez que fui a Nueva York, estuve con él reunido y me hizo millones de preguntas y se las contesté”, celebró Horacio Marín , CEO de la petrolera. más altas de su historia para ese período, equivalentes a USD 1.594 millones y un margen del 32% sobre ingresos. El Ebitda, que muestra la rentabilidad operativa real del negocio, reflejó el crecimiento en la producción de shale y una reducción significativa de costos operativos, como un anticipo de la aceleración de las inversiones durante la segunda mitad del año, especialmente en Vaca Muerta. La empresa ya venía de cerrar 2025 con el mejor Ebitda en 10 años. El último balance de la compañía registró en el primer trimestre de 2026 las gananciaspara ese período, equivalentes a USD 1.594 millones y un margen del 32% sobre ingresos. El Ebitda, que muestra la rentabilidad operativa real del negocio, reflejó el crecimiento en la producción dey una reducción significativa de costos operativos, como un anticipo de la aceleración de las inversiones durante la segunda mitad del año, especialmente en Vaca Muerta. La empresa ya venía de cerrar 2025 con el mejor Ebitda en 10 años. por el juicio que se tramita en los Estados Unidos por la estatización de la empresa en 2012. El 27 de marzo último la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó totalmente la condena contra Argentina por la expropiación de YPF, eximiendo al Estado de pagar aproximadamente USD 16.100 millones a los fondos demandantes -principalmente Burford Capital-. El tribunal dictaminó que la compañía fue exculpada de responsabilidad y rechazó los argumentos de los accionistas minoritarios. El fallo favorable para Argentina por el juicio que se tramita en los Estados Unidos por la estatización de la empresa en 2012. El 27 de marzo último la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó totalmente la condena contra Argentina por la expropiación de YPF, eximiendo al Estado de pagar aproximadamente USD 16.100 millones a los fondos demandantes -principalmente-. El tribunal dictaminó que la compañía fue exculpada de responsabilidad y rechazó los argumentos de los accionistas minoritarios. El ambicioso plan de inversiones es otro “driver” en favor de YPF, pues la compañía es una de las mayores protagonistas del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), el programa de la administración de Javier Milei para atraer capitales a gran escala. La petrolera anunció su intención de invertir USD 25.000 millones para “acelerar el desarrollo exportador” de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

Opinión de los analistas

En el reciente salto en la cotización de las acciones, “el catalizador fue la presentación del formulario 13F ante la SEC, que reveló que el legendario inversor Stanley Druckenmiller (Duquesne Family Office) adquirió más de 3.000.000 de acciones de YPF por USD 150 millones, convirtiéndola en la cuarta posición más grande de su fondo”, comentó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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YPF presentó la solicitud de adhesión al RIGI con un megaproyecto en Vaca Muerta que contempla una inversión de USD 25.000 millones en 15 años

“Cuando aprendés a trabajar a largo plazo, no importa lo que pasa hoy, mañana o pasado. Es ruido. Lo que hay que ver es cuán sólido es el proyecto y qué sólida es la legislación. Sin RIGI, todas estás cosas no hubieran podido hacerse. Porque da la seguridad jurídica y cambiaria. Por eso vienen los inversores extranjeros y también porque hay un Gobierno que es business friendly”, destacó el presidente de YPF.

“Esta empresa destaca por su desempeño mensual positivo y proyectos de inversión a gran escala”, sintetizaron los analistas de Rava Bursátil.

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"Esa inversión es mucho más importante de lo que todo el mundo cree. Esa persona es muy influyente en la Bolsa de Nueva York y apostó por YPF", dijo Horacio Marín sobre la inversión de Stanley Druckenmiller (Foto: Reuters)

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron que “entre las noticias corporativas, YPF presentó la solicitud de adhesión al RIGI para LLL Oil, un megaproyecto de desarrollo de petróleo en Vaca Muerta que contempla una inversión de USD 25.000 millones en 15 años. La iniciativa prevé la perforación de 1.152 pozos y apunta a alcanzar un plateau (fase en la que un pozo o yacimiento alcanza su pico máximo) de producción de 240.000 barriles por día desde 2032, con el 100% del crudo destinado a la exportación a través del oleoducto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur)“.

El RIGI da la seguridad jurídica y cambiaria, por eso vienen los inversores extranjeros (Horacio Marín)

Según la compañía, “el proyecto podría generar más de USD 100.000 millones en exportaciones a lo largo de su vida útil y alrededor de USD 6.000 millones anuales hacia 2032, por lo que se posiciona como una de las apuestas más relevantes de YPF para consolidar el perfil exportador de Vaca Muerta”, detalló PPI.

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El mercado interno

YPF lidera de manera amplia el mercado energético en Argentina, al concentrar aproximadamente el 55% de la participación en la venta interna de combustibles, una porción que le da una base permanente y muy sólida al resto del negocio. En el sector de exploración y producción, aporta cerca del 36% de la producción nacional de petróleo crudo y el 29% de la de gas natural.

Cobró relevancia en las últimas semanas lo que se llama buffer (amortiguador) de precios por el cual YPF decidió YPF aplicar a mediados de mayo un aumento simbólico del 1% en el precio de sus combustibles, una medida que surgió tras un análisis de las condiciones de mercado y el comportamiento de la oferta y la demanda.

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El desarrollo de campos no convencionales en la cuenca neuquina de Vaca Muerta es un pilar del negocio de YPF

El buffer es un mecanismo de estabilización que funciona como un “colchón” financiero o amortiguador. Su objetivo es absorber las fluctuaciones bruscas de los costos internacionales, como el que se está dando a escala internacional desde fines de febrero, debido al enfrentamiento de los Estados Unidos e Irán en trono al estratégico Estrecho de Ormuz.

Este mecanismo de precios de los combustibles se mantendría vigente hasta fines de mayo, para acotar el impacto sobre la inflación general, que alcanzó en marzo un pico mensual de 3,4% y cedió a 2,6% en abril.

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El incentivo estatal del RIGI aceleró el interés del sector hidrocarburífero, que suma propuestas masivas en Vaca Muerta

“El mercado anticipa un mayo con un IPC de entre 2,1% y 2,4%. Esta tregua descansa sobre dos pilares: la calma de la cotización del dólar y el atraso del 15% en los combustibles de YPF”, afirmó Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital. “Con rendimientos mensuales del 1,7% al 2%, la tasa fija vuelve a tentar a los inversores frente a un dólar planchado; sin embargo, los bonos que ajustan por CER aún pagan un premio mayor que los bonos a tasa fija”, agregó.

Para Max Capital, “Las presiones relacionadas con transporte podrían continuar en los próximos meses mientras persista el conflicto en Medio Oriente, aunque se espera que algunos ajustes de tarifas de colectivos tengan un impacto mayor, particularmente en Gran Buenos Aires, donde las tarifas aumentaron 11,6%, frente al 5,4% esperado según la fórmula de ajuste previa”.

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El impulso del sector energía

Los asesores financieros sostienen la sobreponderación estructural en Oil & Gas, donde YPF se mantiene al frente, junto a otros activos relevantes como Vista Energy, Pampa Energía y Central Puerto, papeles que vienen desplazando en las carteras a los bancos y otros rubros ligados a la actividad real.

Vista Energy (Cedear VIST en la Bolsa porteña) fue otra acción con excepcional desempeño en 2026. Ahora opera cerca de los USD 80 en Wall Street, próxima a su reciente máximo histórico de USD 81,44, para mantener un ascenso en 2026 de 58 por ciento.

La evolución de la acción de Vista Energy en Wall Street en 2026

También se destaca este año la acción de Tenaris (Cedear TEN), la nave insignia del grupo Techint, dedicada a la fabricación y provisión global de tubos de acero sin costura y servicios relacionados para la industria energética. Por encima de los USD 60 en Wall Street registra sus precios más altos desde 2008 y acumula una ganancia en lo que va de 2026 del 59 por ciento.

Vaca Muerta tracciona inversiones millonarias que promueve el RIGI. Además del proyecto LLL Oil de YPG por USD 25.000 millones, Pluspetrol postuló un plan superior a los USD 12.000 millones, Pampa Energía ya presentó su proyecto por USD 4.500 millones para el área Rincón de Aranda, mientras que Tecpetrol planificó una inversión de USD 2.400 millones en Los Toldos II Este.

YPF concentra el 55% del mercado interno de combustibles

A la vez, la petrolera colombiana GeoPark solicitó adherir al régimen para con un nuevo polo productivo enfocado en la extracción de hidrocarburos no convencionales. El proyecto prevé hundir capital por más de USD 1.000 millones en los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. La compañía tiene como objetivo incrementar su producción actual de 1.500 a 20.000 barriles diarios en los próximos tres años.